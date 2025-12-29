Все новости
Культура
196
49 минут назад
1

«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?

В липецких театрах в самом разгаре сезон новогодних утренников: в день — по несколько представлений.

В Липецком государственном академическом театре драмы имени Л. Н. Толстого для маленьких зрителей в этом году приготовили интерактивный спектакль «два в одном»: утренник с анимацией и танцами гармонично интегрированы в постановку «Новогоднее зазеркалье. Там, где живут чудеса». Режиссёром выступил актёр и заместитель директора театра Максим Заврин. Он задумал постановку как мост между поколениями — родителями и детьми. Вместе они выполняют задания, чтобы расколдовать потерявших память сказочных персонажей, знакомых всем с детства: а это и Кот Базилио, и Лиса Алиса, и Буратино, и Мальвина, и Три поросёнка. Вместе танцуют и играют в гигантские воздушные шары.

По классической схеме, зрители вместе с Каем и Гердой спасают Новый год. Его пытается похитить злая волшебница Снежная королева, которой весьма неохотно прислуживает милый и смешной Белый медведь.

IMG_5535.jpeg+2025-12-29-12.41.34+niz.jpg

Разбивается волшебное зеркало, хранившее все сказки мира. И все сказочные герои теряют память и перепутываются. А чтобы всё вернуть на свои места, никак не обойтись без помощи зала.

Зеркало-экран — как волшебный телепорт между мирами сказок, через который проходят все герои. А ещё в спектакле «Новогоднее зазеркалье. Там, где живут чудеса» шикарные костюмы у всех зимних персонажей: Дед Мороза, Cнегурочки, Пурги и Вьюги. Кроме того, для маленьких зрителей и их родителей в театре Толстого приготовили множество фотозон для новогодних семейных фотографий: это и трон Снежной Королевы, и царское кресло у ёлки, и гигантский ёлочный шар с подарками.

IMG_5530.jpeg+2025-12-29-12.41.34+niz.jpg

IMG_5533.jpeg+2025-12-29-12.41.34+niz.jpg

В Липецком драматическом театре тоже не обошлось без праздничной фотозоны на входе. В театре на Соколе новогоднее представление разделено на две части — утренник у ёлки на втором этаже (с него всё и начинается) и отдельного полноценного спектакля «Красавица и чудовище». Премьеру выпустили как раз к Новому году и жанр постановки определён как музыкальная пьеса-фантазия по одноименным европейским сказкам.

IMG_5443.jpeg+2025-12-29-13.05.04+niz.jpg

Утренник в театре на Соколе выстроен вокруг истории девочки Оли, которой надоели старые игрушки — Кот, Кукла и Снеговик и она попросила себе самую модную игрушку уходящего 2025 года — Лабубу. Вообще, развлекательно-анимационную часть здесь попытались сделать, как говорится, на злобу дня: даже танцевали дети под самые горячие, завирусившиеся в интернете хиты уходящего года: «Веночек» Надежды Кадышевой, «Танцпол везде» Анны Немченко, «Один день» Татьяны Булановой.



В спектакле «Красавица и чудовище», как и в «Новогоднем зазеркалье», тоже нужно было расколдовать героев: Чудовище и его прислугу, живущих в средневековом замке. Заколдованный принц вынужден каждый раз собирать пазл своей жизни. И вот однажды на пазле появляются красивые глаза девушки, а вскоре и Бэль вдохнёт в замок новую жизнь и любовь, под напором которой чары злой колдуньи в конце-концов падут. Режиссер-постановщик спектакля — заслуженный артист России Олег Пономарев. Этот и спектакль — и драматический театр, и мюзикл, и театр теней одновременно.



В Липецком государственном театре кукол к Новому году подготовили новогоднее представление «Ёлка радости»: перед спектаклем дети водят хоровод у ёлки вместе со сказочными героями и животными-символами года. В программе- загадки и интерактивные игры.

IMG_5587.jpeg

IMG_5588.jpeg

А вот премьеры к празднику в этом году не выпустили: после утренников в кукольном идёт один из трёх спектаклей, которые уже давно в репертуаре театра и полюбились зрителям: «Корабль счастья», «Мишуткино желание» и «Морозко». Также в этом театре работает своя Почта Деда Мороза.

театр
спектакль
Новый год
Комментарии (1)

гость
20 минут назад
А про замечательную постановку "Щелкунчик" в театре танца Казаки России почему-то ни слова.....
Ответить
