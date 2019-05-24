Общество
37 минут назад
Липчанин потребовал 5,8 млн рублей за косую кухню
Новая мебель оказалась сплошным разочарованием.
Коллегия Липецкого областного суда по гражданским делам пересмотрела решение Советского районного суда Липецка по иску о защите прав потребителя. В суде первой инстанции предпринимателя обязали выплатить заказчику 330 000 рублей. Бизнесмен опротестовал решение.
Причиной для судебной тяжбы стала новая мебель. Липчанин в 2016 году заказал у предпринимателя изготовление кухни, шкафа и спальни. В нарушение условий договоров поставка и установка мебели была завершена исполнителем гораздо позже установленных сроков и с нарушением технологии сборки, что привело к поломке стеновой панели посудомоечной машины, неоднократному переделыванию столешницы разделочного стола кухни, мойки, были переоформлены фасады кухонной мебели. Липчанин решил в суде защитить свои права потребителя. Мужчина заявил иск на огромную сумму. Он потребовал вернуть ему заплаченные за услуги 265 000 рублей, взыскать в его пользу неустойку в 5 827 500 рублей, компенсацию морального вреда - 50 000 рублей, штраф и возместить судебные расходы.
Представитель ответчика не признал требования заказчика мебели. Он объяснил, что заказчик принял мебель без замечаний, долгое время претензий об устранении недостатков изготовителю не предъявлял, пользовался мебелью два года, о наличии недостатков качества мебели заявил только при подаче иска в суд. Все это предприниматель расценил как злоупотребление правом на защиту потребителя.
Суд привлек к разбирательству экспертов. Они установили, что шкаф и спальня имеют серьезные дефекты производственного характера. Кухня также оказалась с «косяками»: от столешницы из-за плохого клея отслоилась облицовка, между деталями множество зазоров, на фасаде сплошные трещины и пятна из-за некачественных материалов, торчат болты, есть потеки. Эксперты пришли к выводу, что дефекты мебели вызваны нарушением технологии производства и применением низкокачественных материалов.
Судебная коллегия отметила решение первой инстанции в части выплаты штрафа. Предпринимателю придется заплатить заказчику 291 000 рублей и забрать мебель.
Фото: www.temalist.ru
Причиной для судебной тяжбы стала новая мебель. Липчанин в 2016 году заказал у предпринимателя изготовление кухни, шкафа и спальни. В нарушение условий договоров поставка и установка мебели была завершена исполнителем гораздо позже установленных сроков и с нарушением технологии сборки, что привело к поломке стеновой панели посудомоечной машины, неоднократному переделыванию столешницы разделочного стола кухни, мойки, были переоформлены фасады кухонной мебели. Липчанин решил в суде защитить свои права потребителя. Мужчина заявил иск на огромную сумму. Он потребовал вернуть ему заплаченные за услуги 265 000 рублей, взыскать в его пользу неустойку в 5 827 500 рублей, компенсацию морального вреда - 50 000 рублей, штраф и возместить судебные расходы.
Представитель ответчика не признал требования заказчика мебели. Он объяснил, что заказчик принял мебель без замечаний, долгое время претензий об устранении недостатков изготовителю не предъявлял, пользовался мебелью два года, о наличии недостатков качества мебели заявил только при подаче иска в суд. Все это предприниматель расценил как злоупотребление правом на защиту потребителя.
Суд привлек к разбирательству экспертов. Они установили, что шкаф и спальня имеют серьезные дефекты производственного характера. Кухня также оказалась с «косяками»: от столешницы из-за плохого клея отслоилась облицовка, между деталями множество зазоров, на фасаде сплошные трещины и пятна из-за некачественных материалов, торчат болты, есть потеки. Эксперты пришли к выводу, что дефекты мебели вызваны нарушением технологии производства и применением низкокачественных материалов.
Судебная коллегия отметила решение первой инстанции в части выплаты штрафа. Предпринимателю придется заплатить заказчику 291 000 рублей и забрать мебель.
Фото: www.temalist.ru
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