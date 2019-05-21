Константин Власов: «Проспект Победы мы перекроем на три летних месяца»

К 1 сентября по главной дороге Липецка должен снова пойти автотранспорт.

13 мая в мэрии подписали муниципальные контракты на ремонты улиц Липецка. Дороги в этом году нам отремонтируют иногородние подрядчики: проспект Победы (первую очередь - от танка до автовокзала) и улицу Космонавтов сделает московская ООО ТК «Руслан-1», 16 других улиц - воронежское ООО «Дорожник».В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году в Липецке запланированы работы по реконструкции проспекта Победы и ремонту улично-дорожной сети города с общим объемом финансирования на 1 миллиард 40 миллионов рублей.ООО ТК «Руслан-1» отремонтирует весь проспект Победы за 940 млн рублей (в этом году за новую дорогу от памятника Танкистам до автовокзала и благоустройство прилегающей территории подрядчик может получить 450 млн рублей).Отдельным лотом стало комплексное благоустройство улицы Космонавтов за 288,5 млн рублей. Длина этого линейного объекта - 3,7 км, ширина проезжей части - 15 метров). Москвичи должны сдать улицу Космонавтов заказчику до 30 сентября.Третий лот - автомобильные дороги по улицам Краснозаводской, Ильича, Жуковского, Смоленской, Сенной, Буденного, Гоголя, 40 лет Октября, Бабушкина, Пожарского, Титова, Кирпичной, 40 лет ВЛКСМ, Кузьминской, переулки Рядовой и Космический. Закупку ценой 301,6 млн рублей выиграло воронежское ООО «Дорожник». Срок сдачи объектов в эксплуатацию - 30 сентября. Ремонтные работы уже ведутся по улицах Жуковского и Кирпичной. На днях техника выйдет на улицу 40 лет ВЛКСМ.- Работы на проспекте Победы стартовали 13 мая. Проезжую часть участка от площади Танкистов до площади Кольцевая расширят до трех полос движения в каждую сторону. Прилегающая территория будет благоустроена: обновят 52,4 тысячи кв. м. тротуаров, заменят 125 опор наружного освещения, установят новые светофорные объекты. Все кабели к опорам будут проложены под землей. После окончания работ безопасность участников дорожного движения будет обеспечивать свыше 1,2 км ограждения и 1,5 тыс. кв. м. разметки, - сказал сегодня на брифинге вице-мэр Липецка Константин Власов.

Принимая во внимание объем предстоящих работ и сжатые сроки, мэрия приняла решение о полном перекрытии ремонтируемого участка проспекта Победы в ночь с 25 на 26 мая. Это позволит существенно ускорить темпы работ, сократив сроки ремонта с пяти месяцев до трех. Фирма-подрядчик ООО ТК «Руслан-1» должна позаботиться и о комфортном передвижении пешеходов. Через ремонтируемый участок дороги оборудуют три перехода. Они появятся в районе существующих остановок общественного транспорта. Пользоваться ими будет можно, когда вблизи не будет проводиться работ. Кроме того, будет организован пешеходный переход проезжей части улицы Вторая Индустриальная, по которому граждане смогут перейти от остановки «Кольцевая» к автовокзалу. На работу автовокзала на проспекте Победы дорожный ремонт не повлияет.

Ремонт проспекта Победы будет вестись круглосуточно. Однако, учитывая близость жилых домов, принято решение отказаться от работы, связанной с повышенным уровнем шума, в период с 22 часов до 7 часов. Отфрезерованная асфальтно-дорожная крошка будет отправлена на отсыпку улиц частного сектора.

- Будут решены две главные проблемы износа асфальта: на проспекте Победы будет заменено основание дороги и будет сделана новая ливневая канализация. Поэтому новое покрытие проспекта должно служить долго без нового ремонта, - сказал чиновник.

Проектом реконструкции первой очереди проспекта Победы предусмотрен снос 170 деревьев. В качестве компенсации будет произведено озеленение общей площадью 9,5 тысяч кв. м.

- Улицы Меркулова, Стаханова и Индустриальная станут дублерами проспекта Победы. К 26 мая все эти дороги будут отремонтированы. Общественный транспорт, в основном, пойдёт по улице Меркулова. Если мы увидим, что пропускная способность улицы Меркулова не достаточна, перераспределим трафик на улицу Стаханова. Мы будем очень внимательно мониторить всю дорожную ситуацию, - подчеркнул Константин Власов.

Вице-мэр посоветовал горожанам в первые дни ремонта проспекта Победы закладывать на дорогу с Юго-Запада города в центр Липецка дополнительные полчаса. Но чиновник уверен, что уже в начале июня автомобилисты начнут тратить меньше времени на дорогу из спальных микрорайонов города, так как найдут приемлемые для себя маршруты.





Предполагается, что движение транспорта по проспекту Победы будет восстановлено 1 сентября.

Второй этап ремонта проспекта Победы запланирован на 2020 год. Ввод участка от площади Победы до кольцевого пересечения с улицей Водопьянова протяженностью более 2 км намечен на 25 декабря 2020 года. Тогда же с улицы Папина уберут ЛЭП.





Молитвы липчан были услышаны: улицу Космонавтов, к счастью, не будут полностью перекрывать на время её ремонта. К тому же в прошлом году была отремонтирована улица Гагарина, дорога-дублер улицы Космонавтов, и Константин Власов уверен, что она "переварит" весь автомобильный трафик.

- Мы просим горожан пользоваться общественным транспортом, а не личным. Просим и работодателей в конце мая-начале июня снисходительно относиться к работникам, которые могут опаздывать на работу, - сказал в заключение брифинга вице-мэр Липецка.