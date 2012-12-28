Все новости
Новая атака на Елец: обломки БПЛА попали в жилые дома пострадала женщина
Происшествия
Еще одна женщина ранена в результате атаки БПЛА
Происшествия
Два беспилотника самолетного типа сбиты над областью
Происшествия
Игорь Артамонов: «После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте»
Происшествия
Ельчан призывают не пугаться взрывов
Происшествия
185 человек были эвакуированы из шести пожаров
Происшествия
В Ельце загерметизировали выбитые после налёта БПЛА окна
Происшествия
Сегодня в Липецке: «изобилие» советских магазинов и куда пропало новогоднее настроение?
Общество
В Липецкой области красный уровень воздушной угрозы
Происшествия
1 января липчанам повысили тарифы на электроэнергию
Общество
1 января липчанам повысили тарифы на электроэнергию
Общество
Липецкой области — 72!
Общество
Сегодня в Липецке: «изобилие» советских магазинов и куда пропало новогоднее настроение?
Общество
В Ельце загерметизировали выбитые после налёта БПЛА окна
Происшествия
Два дома на улице Лутова остались без питьевой воды
Общество
Почти сорок домов на пяти улицах и в одном переулке останутся без холодной воды
Общество
Глава Усманского округа Владимир Мазо: «После падения беспилотника произошло возгорание на нефтебазе»
Происшествия
Отбой жёлтого уровня
Общество
Одна из пострадавших во время налета БПЛА ельчанок уже дома
Происшествия
185 человек были эвакуированы из шести пожаров
Происшествия
Происшествия
300
31 минуту назад
3

Глава Усманского округа Владимир Мазо: «После падения беспилотника произошло возгорание на нефтебазе»

Он успокоил жителей округа и отметил, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Ситуацию в Усмаснком округе прокомментировал его глава Владимир Мазо в обращении к жителям муниципалитета.

«Уважаемые Усманцы! После падения беспилотника произошло возгорание на нефтебазе в Усманском округе. Жертв и пострадавших нет», — отмечено в его соцсетях. 

Он также дополнил, что на месте работают оперативные службы.
БПЛА
возгорание
0
0
4
0
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ксения
7 минут назад
Интересно что будет дальше ?
Ответить
Справедливый
11 минут назад
Так он упал или попал? Или вего лиш ,,хлопки"?
Ответить
ага
16 минут назад
прямо вот сейчас так спокойно стало, спасибо
Ответить
