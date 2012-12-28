Игорь Артамонов: «После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте»
Глава Усманского округа Владимир Мазо: «После падения беспилотника произошло возгорание на нефтебазе»
Он успокоил жителей округа и отметил, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет.
«Уважаемые Усманцы! После падения беспилотника произошло возгорание на нефтебазе в Усманском округе. Жертв и пострадавших нет», — отмечено в его соцсетях.
Он также дополнил, что на месте работают оперативные службы.
