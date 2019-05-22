Общество
51 минуту назад
Игорь Артамонов: «Не верю человеку, который меня хотя бы раз обманул»
Врио губернатора усомнился в честности застройщика самого старого долгостроя Липецка, дома на улице 50 лет НЛМК.
Сегодня Игорь Артамонов в очередной раз встретился с участниками долевого строительства многоквартирных жилых домов, которые вовремя не получили купленного ими жилья.
Количество обманутых дольщиков сокращается, хотя изначально в соответствующем реестре числилось более 2000 семей, не получивших квартиры от СК «Велес», ЛИСКа, ЛИКа, «Строй-Града», СУ-10 треста «Липецкстрой», «Эксстроймаша»… В апреле 17 объектов незавершенного строительства были признаны проблемными, и еще три долгостроя - потенциально проблемными. Два дома из этого списка в микрорайоне «Европейский» уже достроены, на семи ведется строительство, по четырем домам прошла смена застройщиков. В этом году чиновники пообещали ввести в эксплуатацию еще шесть домов, восстановив права 1100 участников долевого строительства, а в следующем году - достроить еще восемь МКД, квартиры в которых получат еще 1393 дольщиков. В 2021 году планируют ввести в эксплуатацию еще шесть домов, ключей от квартир в которых ждут 468 дольщика.
Сегодня в областную администрацию пришли шесть инициативных групп.
Первыми на встречу с Игорем Артамоновым попали дольщики 17-21-этажного дома со строительным адресом III-1 в микрорайоне «Елецкий». Начальник областного управления строительства и архитектуры Наида Исматулаева сообщила людям, что в отношении предыдущего заморозившего стройку застройщика, АО «ЛИК», вынесено решение Арбитражного суда о банкротстве, и права на этот объект перешли к ООО «Глобус Групп». Представитель этой фирмы сообщил, что возобновит строительство дома уже в июне, а сдаст его в эксплуатацию в декабре 2020 года.
- Все самое сложное позади. Принуждение к миру ЛИКа прошло успешно. Ваш дом признали проблемным 22 апреля этого года. У меня одна просьба к новому застройщику - проинформировать каждого дольщика, даже живущего в других регионах страны, о смене застройщика, - сказал Игорь Артамонов.
Следующий проблемный объект в том же «Елецком» - 25-этажный дом II-15. На месте стройки - просто засыпанный во избежание несчастных случаев котлован. А дом должен был быть построен в 2019 году.
- 14 дольщиков из 19-ти дали согласие на расселение в дом III-1 в «Елецком», остальным застройщик может предоставить квартиры в других домах с доплатой по рыночной стоимости, - сообщила врио губернатора Наида Исматулаева.
В свою очередь, Игорь Артамонов взял у представителя новой фирмы-застройщика визитку, чтобы знать, кому позвонить в случае задержки решения вопроса пяти семей дольщиков.
Третьими на встречу пришли дольщики дома в Грязях на улице Карьерная, 22б. Эта пятиэтажка на 80 квартир была построена ЗАО СК «Эверест», хотя группа дольщиков называла другую организацию, «Стройдеталь» Закира Шабанова. Дом должны были сдать еще в 2014 году, но ввели в эксплуатацию 31 декабря прошлого года. «Фиктивно ввели», - заявили дольщики, отказавшиеся подписывать с застройщиком акты приема-передачи квартир. Фирма же работы прекратила и обанкротилась, оставив объект фактически без кровли.
- Мы обращались в прокуратуру. Шабанова оштрафовали на 5 тысяч рублей. Кстати, 50 квартир в этом доме имеет фирма «Велес». Дом протекает от кровли до первого этажа. Нам нужен ремонт, нужны новые насосы, - заявили дольщики.
Им сообщили, что на добровольных началах кровлю взялось чинить ООО «Глобус Групп», и что администрация области ищет других инвесторов для устранения недоделок.
- Мне надо в вашей проблеме разобраться, - сказал врио губернатора.
Игорь Артамонов пообещал дольщикам оказать им всю необходимую правовую помощь по привлечению Закира Шабанова к ответственности. Мол, крышу мы вам сделаем, а фирму «Велес», которая больше дольщиков заинтересована в сдаче дома в эксплуатацию, было бы неплохо побудить за ее счет установить в нем новые насосы. «Это эффективнее, чем гонять воробья по полю». В свою очередь, Наида Исматулаева заверила дольщиков, что в ближайшее время соберет за одним столом и дольщиков, и Шабанова, и представителей «Велеса».
Два долгостроя - по бульвару Шубина и в микрорайоне «Победа» - вместо ЗАО СК «Липецкметаллургстрой» будет достраивать АО «Трест Липецкстрой». На первом объекте построены пять этажей из сборного железобетона, второй представляет собой свайное поле и перекрытия первого-второго этажей.
- Половина дольщиков дома на бульваре Шубина согласилась на нового застройщика. В департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка Липецкметаллургстрой подал документы на продление разрешения на строительство. Но есть одна проблема: у гендиректора ЛМС Кузюкова нет исполнительной документации на этот дом - кто-то из его работников унес все документы. Сергей Степанович, как выяснилось, не выплатил ему причитающуюся зарплату, - сказала Наида Исматулаева.
В свою очередь, Сергей Кузюков, фигурант уголовного дела о не выплаченной зарплате своим работникам, заверил и дольщиков, и врио губернатора, что даже если украденные документы ему не вернут, то он за свой счет проведет техническое освидетельствование долгостроев: на это необходимо 350 тысяч рублей.
- Наида Иматулаева должна свести Сергея Кузюкова с Валерием Сешеновым для урегулирования всех вопросов. А если Кузюков не решит вопрос с вором, то мы обратимся с заявлением в полицию о возбуждении уголовного дела о краже, - сказал участникам встречи Игорь Артамонов, заявивший, что все проблемы будет решать исключительно в правовом поле.
Самой же жаркой дискуссией была отмечена встреча чиновников с одной из инициативных групп старейшего долгостроя Липецка, дома по улице 50 лет НЛМК. Примечательно, что к Игорю Артамонову дольщики ЖК «Наполеон» пришли с Андреем Шевелевым, руководителем компании «СУ-10 Трест Липецкстрой». Тем самым, с именем которого и связано начало проблем этого дома - еще в 2006 году!
Конкурсный управляющий Константин Ефимов сообщил, что на этом объекте завершена процедура производства в связи с отсутствием средств на счету застройщика. Андрей Шевелев тут же заявил, что есть одна проблема - продление права аренды на земельный участок, после чего он, Шевелев, и достроит четырехподъездную высотку.
На коммерсанта тут же обрушились все чиновники. У каждого был целый букет претензий к строителю.
- Выйти из той ситуации, в которую вы попали - разрешение на строительство вам выдавали на два подъезда - юридически невозможно. Третий подъезд построен незаконно, а вы еще говорите о четвертом! Первый и второй подъезды стоят на кадастровом учёте. На них было выдано разрешение на строительство. Те сваи и работа по третьему подъезду - самострой. В доме нет 303 квартир в четырех подъездах, которых требуют застройщики. Отдельный вопрос - техническая экспертиза фундамента и самой конструкции. Вы должны были внести изменения в документацию до факта начала строительных работ. Ни о какой экспертизе на четвертый подъезда речи быть не может. Не согласны со мной? Идите в суд! - сказала Наида Исматулаева.
- Вы должны снести самострой и только потом о чем-то с вами можно будет говорить, - поддержал коллегу начальник инспекция государственного строительного надзора Липецкой области Владимир Чивилев.
- В прошлом году с вами расторгнут договор на земельный участок, - обратился к Андрею Шевелеву начальник областного управления имущественных и земельных отношений Евгений Боровских. - В этом доме, даже если он будет достроен, неизвестно, безопасно ли будет жить. Вы прикрываетесь дольщиками как щитом! А вы, люди, десять раз подумайте, прежде чем пойдёте по варианту, предложенному застройщиком. Никакой банк вам не даст денег. Где ваша финансовая модель, в конце концов?
Андрей Шевелев упрямо стоял на своем. Он уверен, что вот-вот получит заключение строительной экспертизы и тогда сможет получить разрешение на строительство в мэрии и возобновить аренду земельного участка в администрации области:
- Я докажу свою правоту в суде... Я уже поставил охрану на нем... Я вижу дом из четырех подъездов…
Выслушав руководителя компании «СУ-10 Липецкстрой», Игорь Артамонов обратился к дольщикам:
- По заключению специалистов, проект, который предлагает вам застройщик, нелегитимен. Я лично не верю человеку, который меня хотя бы раз обманул. Если вы ему верите - ваше дело. Но вы такие одни - ваша ситуация длится уже 15 лет.
Кстати, часть дольщиков из ЖК «Наполеон», уже проголосовала за другой вариант, предложенный администрацией области: получить квартиры в других новостройках.
Количество обманутых дольщиков сокращается, хотя изначально в соответствующем реестре числилось более 2000 семей, не получивших квартиры от СК «Велес», ЛИСКа, ЛИКа, «Строй-Града», СУ-10 треста «Липецкстрой», «Эксстроймаша»… В апреле 17 объектов незавершенного строительства были признаны проблемными, и еще три долгостроя - потенциально проблемными. Два дома из этого списка в микрорайоне «Европейский» уже достроены, на семи ведется строительство, по четырем домам прошла смена застройщиков. В этом году чиновники пообещали ввести в эксплуатацию еще шесть домов, восстановив права 1100 участников долевого строительства, а в следующем году - достроить еще восемь МКД, квартиры в которых получат еще 1393 дольщиков. В 2021 году планируют ввести в эксплуатацию еще шесть домов, ключей от квартир в которых ждут 468 дольщика.
Сегодня в областную администрацию пришли шесть инициативных групп.
Первыми на встречу с Игорем Артамоновым попали дольщики 17-21-этажного дома со строительным адресом III-1 в микрорайоне «Елецкий». Начальник областного управления строительства и архитектуры Наида Исматулаева сообщила людям, что в отношении предыдущего заморозившего стройку застройщика, АО «ЛИК», вынесено решение Арбитражного суда о банкротстве, и права на этот объект перешли к ООО «Глобус Групп». Представитель этой фирмы сообщил, что возобновит строительство дома уже в июне, а сдаст его в эксплуатацию в декабре 2020 года.
- Все самое сложное позади. Принуждение к миру ЛИКа прошло успешно. Ваш дом признали проблемным 22 апреля этого года. У меня одна просьба к новому застройщику - проинформировать каждого дольщика, даже живущего в других регионах страны, о смене застройщика, - сказал Игорь Артамонов.
Следующий проблемный объект в том же «Елецком» - 25-этажный дом II-15. На месте стройки - просто засыпанный во избежание несчастных случаев котлован. А дом должен был быть построен в 2019 году.
- 14 дольщиков из 19-ти дали согласие на расселение в дом III-1 в «Елецком», остальным застройщик может предоставить квартиры в других домах с доплатой по рыночной стоимости, - сообщила врио губернатора Наида Исматулаева.
В свою очередь, Игорь Артамонов взял у представителя новой фирмы-застройщика визитку, чтобы знать, кому позвонить в случае задержки решения вопроса пяти семей дольщиков.
Третьими на встречу пришли дольщики дома в Грязях на улице Карьерная, 22б. Эта пятиэтажка на 80 квартир была построена ЗАО СК «Эверест», хотя группа дольщиков называла другую организацию, «Стройдеталь» Закира Шабанова. Дом должны были сдать еще в 2014 году, но ввели в эксплуатацию 31 декабря прошлого года. «Фиктивно ввели», - заявили дольщики, отказавшиеся подписывать с застройщиком акты приема-передачи квартир. Фирма же работы прекратила и обанкротилась, оставив объект фактически без кровли.
- Мы обращались в прокуратуру. Шабанова оштрафовали на 5 тысяч рублей. Кстати, 50 квартир в этом доме имеет фирма «Велес». Дом протекает от кровли до первого этажа. Нам нужен ремонт, нужны новые насосы, - заявили дольщики.
Им сообщили, что на добровольных началах кровлю взялось чинить ООО «Глобус Групп», и что администрация области ищет других инвесторов для устранения недоделок.
- Мне надо в вашей проблеме разобраться, - сказал врио губернатора.
Игорь Артамонов пообещал дольщикам оказать им всю необходимую правовую помощь по привлечению Закира Шабанова к ответственности. Мол, крышу мы вам сделаем, а фирму «Велес», которая больше дольщиков заинтересована в сдаче дома в эксплуатацию, было бы неплохо побудить за ее счет установить в нем новые насосы. «Это эффективнее, чем гонять воробья по полю». В свою очередь, Наида Исматулаева заверила дольщиков, что в ближайшее время соберет за одним столом и дольщиков, и Шабанова, и представителей «Велеса».
Два долгостроя - по бульвару Шубина и в микрорайоне «Победа» - вместо ЗАО СК «Липецкметаллургстрой» будет достраивать АО «Трест Липецкстрой». На первом объекте построены пять этажей из сборного железобетона, второй представляет собой свайное поле и перекрытия первого-второго этажей.
- Половина дольщиков дома на бульваре Шубина согласилась на нового застройщика. В департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка Липецкметаллургстрой подал документы на продление разрешения на строительство. Но есть одна проблема: у гендиректора ЛМС Кузюкова нет исполнительной документации на этот дом - кто-то из его работников унес все документы. Сергей Степанович, как выяснилось, не выплатил ему причитающуюся зарплату, - сказала Наида Исматулаева.
В свою очередь, Сергей Кузюков, фигурант уголовного дела о не выплаченной зарплате своим работникам, заверил и дольщиков, и врио губернатора, что даже если украденные документы ему не вернут, то он за свой счет проведет техническое освидетельствование долгостроев: на это необходимо 350 тысяч рублей.
- Наида Иматулаева должна свести Сергея Кузюкова с Валерием Сешеновым для урегулирования всех вопросов. А если Кузюков не решит вопрос с вором, то мы обратимся с заявлением в полицию о возбуждении уголовного дела о краже, - сказал участникам встречи Игорь Артамонов, заявивший, что все проблемы будет решать исключительно в правовом поле.
Самой же жаркой дискуссией была отмечена встреча чиновников с одной из инициативных групп старейшего долгостроя Липецка, дома по улице 50 лет НЛМК. Примечательно, что к Игорю Артамонову дольщики ЖК «Наполеон» пришли с Андреем Шевелевым, руководителем компании «СУ-10 Трест Липецкстрой». Тем самым, с именем которого и связано начало проблем этого дома - еще в 2006 году!
Конкурсный управляющий Константин Ефимов сообщил, что на этом объекте завершена процедура производства в связи с отсутствием средств на счету застройщика. Андрей Шевелев тут же заявил, что есть одна проблема - продление права аренды на земельный участок, после чего он, Шевелев, и достроит четырехподъездную высотку.
На коммерсанта тут же обрушились все чиновники. У каждого был целый букет претензий к строителю.
- Выйти из той ситуации, в которую вы попали - разрешение на строительство вам выдавали на два подъезда - юридически невозможно. Третий подъезд построен незаконно, а вы еще говорите о четвертом! Первый и второй подъезды стоят на кадастровом учёте. На них было выдано разрешение на строительство. Те сваи и работа по третьему подъезду - самострой. В доме нет 303 квартир в четырех подъездах, которых требуют застройщики. Отдельный вопрос - техническая экспертиза фундамента и самой конструкции. Вы должны были внести изменения в документацию до факта начала строительных работ. Ни о какой экспертизе на четвертый подъезда речи быть не может. Не согласны со мной? Идите в суд! - сказала Наида Исматулаева.
- Вы должны снести самострой и только потом о чем-то с вами можно будет говорить, - поддержал коллегу начальник инспекция государственного строительного надзора Липецкой области Владимир Чивилев.
- В прошлом году с вами расторгнут договор на земельный участок, - обратился к Андрею Шевелеву начальник областного управления имущественных и земельных отношений Евгений Боровских. - В этом доме, даже если он будет достроен, неизвестно, безопасно ли будет жить. Вы прикрываетесь дольщиками как щитом! А вы, люди, десять раз подумайте, прежде чем пойдёте по варианту, предложенному застройщиком. Никакой банк вам не даст денег. Где ваша финансовая модель, в конце концов?
Андрей Шевелев упрямо стоял на своем. Он уверен, что вот-вот получит заключение строительной экспертизы и тогда сможет получить разрешение на строительство в мэрии и возобновить аренду земельного участка в администрации области:
- Я докажу свою правоту в суде... Я уже поставил охрану на нем... Я вижу дом из четырех подъездов…
Выслушав руководителя компании «СУ-10 Липецкстрой», Игорь Артамонов обратился к дольщикам:
- По заключению специалистов, проект, который предлагает вам застройщик, нелегитимен. Я лично не верю человеку, который меня хотя бы раз обманул. Если вы ему верите - ваше дело. Но вы такие одни - ваша ситуация длится уже 15 лет.
Кстати, часть дольщиков из ЖК «Наполеон», уже проголосовала за другой вариант, предложенный администрацией области: получить квартиры в других новостройках.
Блин горелый
Едераст
&&&
Гоните их
Простой пример
Серега
Григорьев