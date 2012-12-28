Циклон со Средиземноморья принесет в Липецкую область рождественские оттепели

Температура будет подниматься выше нуля даже ночами.

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в теплом секторе Средиземноморского циклона, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, температурный фон заметно повысится.Среднесуточные температуры составят: 7 января – 3-4 градуса мороза, что на 3-4 градуса выше нормы, 8 и 9 января – 0-2 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 января в Липецкой области облачно, осадки в виде снега и мокрого снега, днем с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от -4 до -9 градусов, днем – от -2 до +3 градусов.В Липецке облачно, осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Температура ночью будет от -6 до -8 градусов, днем – от 0 до +2 градусов.День 7 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 32 градусов мороза.