Евгения Уваркина встретилась с жителями дома с переулка Балакирева,1

Проинспектировать устранение недоработок и наметить дальнейшие шаги к урегулированию конфликта с застройщиком. Исполняющая обязанности главы Липецка Евгения Уваркина на месте встретилась с жителями дома по адресу переулок Балакирева,1 и частного сектора.

В настоящий момент здесь продолжается устранение замечаний от горожан. Перечень, в который вошли ликвидация просадок асфальта вблизи фасада, гидроизоляция подземной парковки, восстановление разрушающегося покрытия пандуса, ступеней входных групп и другие вопросы, был составлен во время встречи Михаила Щербакова с жителями дома, состоявшейся 7 мая.



На сегодняшний день строители привели в порядок поверхность пандуса. Устранили причину и последствия промерзания стены в одной из квартир. В ближайшее время начнется устройство резинового покрытия на детской площадке. Все работы должны быть завершены до 20 июня.



Вместе с тем, жители дома отметили, что территория игровой зоны слишком мала. Расширить ее пока невозможно, потому что рядом начато строительство жилого комплекса. Предполагается, что после окончания работ будет создана одна большая детская площадка.



Также в числе проблем, которые предстоит решить - скопление влаги в помещении подземной парковки, организация безопасного выезда из нее, отслоение бетона и краски у пожарных выходов из подъездов.



- Ваши замечания по итогам предыдущей встречи переданы представителям компании-застройщика. Определены сроки устранения недоработок. Если этого не случится, далее последует обращение в суд. Ситуация с вашим домом находится на постоянном контроле администрации города. Один на один с имеющимися проблемами вас никто не оставит, - заверила собравшихся исполняющая обязанности главы Липецка Евгения Уваркина.



Жителей частного сектора интересовала законность строительства ЖК «Авангард» по переулку Яблочкина. Компания «Строймастер» планирует возвести здесь два высотных дома. Надзорные органы сделали ряд замечаний, которые подрядчик должен устранить. Лишь после этого он сможет продолжить работу.



Очередная встреча с представителями инициативной группы жильцов пройдет уже сегодня в администрации города. За разъяснением по строительным нормам, благоустройству прилегающей территории и другим вопросам граждане смогут обратиться к представителям профильных структурных подразделений и ведомств, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.



