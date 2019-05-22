Общество

43 минуты назад

Евгения Уваркина встретилась с жителями дома с переулка Балакирева,1

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#стройка #протест
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Евгения Уваркина встретилась с жителями дома с переулка Балакирева,1

Проинспектировать устранение недоработок и наметить дальнейшие шаги к урегулированию конфликта с застройщиком. Исполняющая обязанности главы Липецка Евгения Уваркина на месте встретилась с жителями дома по адресу переулок Балакирева,1 и частного сектора.

В настоящий момент здесь продолжается устранение замечаний от горожан. Перечень, в который вошли ликвидация просадок асфальта вблизи фасада, гидроизоляция подземной парковки, восстановление разрушающегося покрытия пандуса, ступеней входных групп и другие вопросы, был составлен во время встречи Михаила Щербакова с жителями дома, состоявшейся 7 мая. 

 На сегодняшний день строители привели в порядок поверхность пандуса. Устранили причину и последствия промерзания стены в одной из квартир. В ближайшее время начнется устройство резинового покрытия на детской площадке. Все работы должны быть завершены до 20 июня.
 
Вместе с тем, жители дома отметили, что территория игровой зоны слишком мала. Расширить ее пока невозможно, потому что рядом начато строительство жилого комплекса. Предполагается, что после окончания работ будет создана одна большая детская площадка. 

Также в числе проблем, которые предстоит решить - скопление влаги в помещении подземной парковки,  организация безопасного выезда из нее, отслоение бетона и краски у пожарных выходов из подъездов. 

- Ваши замечания по итогам предыдущей встречи переданы представителям компании-застройщика. Определены сроки устранения недоработок. Если этого не случится, далее последует обращение в суд. Ситуация с вашим домом находится на постоянном контроле администрации города. Один на один с имеющимися проблемами вас никто не оставит, - заверила собравшихся исполняющая обязанности главы Липецка Евгения Уваркина.

Жителей частного сектора интересовала законность строительства ЖК «Авангард» по переулку Яблочкина. Компания «Строймастер» планирует возвести здесь два высотных дома. Надзорные органы сделали ряд замечаний, которые подрядчик должен устранить. Лишь после этого он сможет продолжить работу.

Очередная встреча с представителями инициативной группы жильцов пройдет уже сегодня в администрации города. За разъяснением по строительным нормам, благоустройству прилегающей территории и другим вопросам граждане смогут обратиться к представителям профильных структурных подразделений и ведомств, сообщает пресс – служба администрации города  Липецка. 

13 1209
#стройка #протест
2

Комментарии (13)

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Мотя

4 минуты назад
Когда Уваркина сменит засидевшуюся пресс-службу, подам на конкурс на прессека
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))))

9 минут назад
Ну да. На вкус Мотей и Матрён мадам одевается "со вкусом")
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Офигеть!

10 минут назад
И с таким, простите, "университетом" она лезет решать вопросы? Но это же вообще не образование! Любое ПТУ не хуже этого "университета"! Мозги тоже ботоксные, видимо.
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Обычный препод

10 минут назад
А кады мы, теперь это прерогатива Совета депутатов.
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Козявка

12 минут назад
???, А образование у варкиной- Липецкий эколого-гуманитарный институт и Международный независимый социальный университет. Дрянь, а не образование. И уже есть страничка в Википедии. Не хухры-мухры тебе))))))))))))))))
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Мотя

12 минут назад
Все больше люблю Уваркину. Одевается со вкусом
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Ща она вам расскажет

12 минут назад
Новый оратор появился слушайте развешивайте лопухи свои дальше
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Откуда?

14 минут назад
???, Закончила какую то негосударственную шарашкину контору-экологический институт .
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???

18 минут назад
Мадам кроме декретов и ботокса что - то сделала в жизни? Образование у неё есть?
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население

20 минут назад
Когда не профессионалы правят областью постоянные "проинспектирую", "проконтролирую" и тп будут постоянно. Если б город планировался умным грамотным архитектором, подобных ситуаций не было бы! И так по всем направлениям, начиная с Головного
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