Все вроде с виду в шоколаде. Но если внюхаться, то нет

Итоги недели

Главное событие недели - гадание на предмет окончания отопительного сезона. Так, в прошлый понедельник GOROD48 со ссылкой на департамент ЖКХ мэрии сообщил, что- батареи в квартирах горожан пообещали охладить в среду, 18 апреля. Однако в среду городская администрация распространила релиз о том, что. Мифическое похолодание сыграло на руку «Квадре»: глава Липецка заявил, что, 23 апреля.Очевидно, в мэрии не отключали отопление, памятую об уроках прошлой весны. Тогда отопительный сезон закончился распоряжением главы Липецка Сергея Иванова 12 апреля. Однако 18 апреля в Липецке резко похолодало и выпал снег. И глава города издал новое распоряжение - о продолжении отопительного сезона с 19 апреля. Но в жилой фонд, отапливаемый котельной «Привокзальная», тепло не пришло: на сетях во время необычайно ранних гидравлических испытаний произошел крупный порыв, и без отопления и горячей воды остались несколько детских садов и школ, военный городок, район Опытной станции, микрорайоны №1, часть второго, часть четвертого, пятого и 7-й микрорайон, улицы Балмочных, Игнатьева, Качалова, Мусоргского, Нестерова, Попова, Терешковой, части улиц Вавилова, Гагарина, Космонавтов, Липовской, Тельмана, Циолковского.На прошлой неделе чиновники отрапортовали о том, что- ежедневно на уборку тротуаров и магистралей выходят 118 единиц спецтехники, из них 74 - днем, 44 - ночью. На улицах и в самом деле стало чище. Но ветреная погода выдувала тонны пыли и песка со дворов. Неудивительно, что ФГБУ «Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ходе проверок с 11 по 17 апреля не раз фиксировал превышения ПДК по пыли в Липецке. Так, содержание пыли в воздухе на улице Титова в 1,7 раза превышало допустимый уровень, а в поселке тракторного завода - в 4,2 раза (см.).Жителям поселка ЛТЗ хронически не везет с чистым воздухом; с одной стороны они регулярно дышат сероводородом с территории НЛМК, с другой их накрывает вонь МУП «ЛиСА». Неудивительно -. Но на этой неделе на заседании экологической комиссии Липецкого горсовета директор «ЛиСы» Евгений Лисаконов пообещал депутатам в скором будущем решить эту проблему.- Уверен, что мы будем реализовывать до 70 тысяч тонн илового осадка ежегодно. Но что делать с остатками? В Санкт-Петербурге иловый осадок сжигают, в южных городах его перерабатывают в почвогрунт. Но этот второй путь - не для Липецка с его металлургическим комбинатом, - сказал Евгений Лисаконов.У «ЛиСы» появились два потенциальных инвестора, которые готовы утилизировать весь иловый остаток: то ли путем его сжигания, то ли выработки из него газа. Евгений Лисаконов уверен, что с помощью мэрии предварительные договоренности перерастут в заключение соответствующего соглашения.Чтобы максимально очистить город от мусора, Сергей Иванов объявил, что. Впрочем, не везде субботники проходят так, как надо. Там, где за результаты отвечают городские и областные структуры, дело спорится (см.), там, где за работу берутся общественники, случаются конфузы. Так, в минувшую пятницу, но главным, как оказалось, на этом субботнике был митинг, после которого половина «озеленителей» сбежала с работы.Впрочем, если планы мэрии относительно парка Авиаторов будут воплощены в жизнь, то в микрорайоне «Елецкий» появится приличное место для отдыха. Под парк отданы 10 га земли, здесь же есть пруды (в этом месте города начинается Каменный лог). Правда, сейчас эта местность представляет собой удручающее зрелище - здесь нет приличной дороги, обочины существующей грунтовой засыпаны строительным мусором, кучи битого кирпича и штукатруки, лом железобетонных конструкций отнюдь не украшают будущий парк.В четверг утром- с утра фактически остановилось движение на улицах Неделина, Первомайской, Октябрьской, Советской (вниз от Центрального рынка), Фрунзе, Плехановском спуске. Как оказалось, транспорт встал из-за обрыва контактного провода старой троллейбусной сети на подъезде к Петровскому мосту. Мэрия отрапортовала, что, что неправда.А в этот же день днем GOROD48 сообщил, что- оказалось, что под дорогой рванула водопроводная труба (без холодного водоснабжения остаются порядка 1709 жителей города).На этой неделе чиновники серьезно повздорили с коммерсантами. Причина - разработанный мэрией проект изменений в Правила благоустройства территорий города. Администрация разработала документ с благими намерениями: с целью улучшения санитарного состояния городского пространства и создания комфортных условий для липчан. Поправки к действующим Правилам благоустройства касаются размещения нестационарных торговых объектов на муниципальной земле, в городских зданиях и сооружениях. Мэрия предлагает размещать павильоны и киоски в соответствии с некой архитектурно-художественной концепцией общественных пространств, которую утверждает глава города. Киоски и иные торговые павильоны нельзя будет ставить в границах так называемых красных линий, обозначающих территорию общего пользования. Под запрет для размещения таких объектов попадут также арки зданий, озелененные территории, детские и спортивные площадки, остановки, охранная зона инженерных сетей. Те торговые объекты, которые были установлены собственником незаконно, подлежат демонтажу или переносу в другое место.В минувший вторник в конференц-зале департамента образования администрации Липецка прошли публичные слушания по проекту изменений в Правила благоустройства территорий города (см.).В оргкомитет по публичным слушаниям поступило коллективное письмо от членов Липецкого регионального отделения ассоциации малоформатной торговли. Предприниматели-владельцы нестационарных торговых объектов, считают, что проект изменений Правил благоустройства содержит избыточные и необоснованные запреты для развития малого бизнеса, выходит за границы сферы регулирования нормативного акта по благоустройству территории и нарушает права предпринимателей. Его представители пытались разжалобить чиновников, считая, что торговле на остановках придет конец.- Мы говорим о легальных 1200 объектах нестационарных торговых объектов. Если мы примем изменения в Правила благоустройства, они все станут незаконными. Я бы назвал это коррупционной классикой! Мы не раз обращались в мэрию с просьбой облагородить остановки общественного транспорта за счёт предпринимателей. Мы тоже хотим видеть Липецк красивым! Но нам говорят, что ваши объекты не вписываются в Правила благоустройства. Давайте договариваться, а не конфликтовать, - заявил председатель городской ассоциации малоформатной торговли Михаил Шведко.Предприниматели все, как один, попросили мэрию не делать шага, который прикроет 4 000 рабочих мест.В четверг итоги публичный слушаний обсудили в Липецком горсовете. Депутаты в едином порыве вступились за малый бизнес. Чиновники, в свою очередь, заявляли, что не против взаимовыгодного сотрудничества, но такового они пока не видят. Так, председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин, показав несколько слайдов с неприглядными остановками, совмещенными с ларьками и киосками, заявил, что такое барахло не красит Липецк. Он заявил, что «красная линия» должна быть освобождена от таких объектов - со ржавыми металлоконструкциями, обклеенными объявлениями, с мусором и поломанными лавочками.Самым непримиримым противником существующего положения оказался первый вице-мэр Липецка Дмитрий Аверов. Он попросил депутатов горсовета, защищающих малый бизнес, привести ему хотя бы один частный случай добросовестного отношения коммерсантов к делу, показать ему «цивилизованный» остановочный павильон, сопряженный с объектом торговли (см.).В итоге депутаты вернули в мэрию проект изменений в Правила благоустройства территорий города как недоработанный. А чиновники продолжили молотить свою копну: глава Липецка провел выездное совещание на площади Победы (см.). Кстати, в этом году впервые торжественные парад и митинг 9 Мая пройдут не на площади Героев, а на площади Победы. Оттуда же начнется шествие Бессмертного полка - по улице Советской до площади Петра Великого. На площади Петра Великого, а не в Быхановом саду, будут развернуты полевые кухни и организованы фотозоны «Взгляд в прошлое». В 19.00 на площади Петра Великого начнется концерт, который завершится в 22.00 праздничным салютом (см.).И еще о благоустройстве.- о мерах борьбы с «огораживанием» депутатам рассказала начальник отдела эксплуатации городского хозяйства департамента ЖКХ мэрии Юлия Кабанцова. По словам чиновницы, владельцы автомобилей не в праве выделять себе под парковку места «в натуре», так как не являются владельцами или арендаторами земельных участков. И вообще, по мнению Юлии Кабанцовой, дворы домов не предназначены для длительного отстоя в них автомобилей.Альтернативой этому «непорядку вещей» чиновники видят в организации парковочных мест во дворах домов за счет бюджетных средств (но денег на это мало - в этом году такие парковки появятся всего по шести адресам) и в создании платного парковочного пространства в центре Липецка - в концессию в этом году некому инвестору отдадут улицы Советскую, Горького, Зегеля, Фрунзе, а также площади Театральную и Плеханова (час стоянки определен в 35 рублей). А чтобы не допустить разрушения городских дорог фурами, на основании концессии, а объем муниципального долга составил 2,7 млрд рублей. Об этом депутатам горсовета рассказала председатель департамента финансов городской администрации Татьяна Григорова.Так, доходы городской казны увеличились сразу на 934,5 млн рублей. Однако такой рост вызван главным образом дотациями, субсидиями и субвенциями из федерального и областного бюджетов. Собственные налоги муниципалитета в этой сумме составили всего 76 млн рублей НДФЛ - эту сумму в казну перечислили предприятия и организации, выплатившие сотрудникам разовые новогодние премии.В итоге изменений доходная часть городского бюджета составила 11,4 млрд рублей, а расходная - 12,4 миллиарда. Разрыв между доходами и расходами велик как никогда. На муниципалитете висят долговые обязательства по семи кредитам на сумму в 1,2 млрд рублей (три из них на сумму в 400 млн рублей были погашены в прошлом году). Эти кредиты администрация Липецка привлекла по ставке в 7,8-8% годовых для покрытия дефицита бюджета со сроком их возврата в ноябре 2020 года.Депутатов, кстати, возмутила такая статья расходов мэрии, как возмещение за счет городской казны автомобилистам ущерба от ДТП, полученного из-за неприглядного состояния дорог (в предложенных Татьяной Григоровой поправках фигурируют 8,6 млн рублей).- По нашим наблюдениям, треть автомобилей, которые фигурируют в решениях судов, - не с липецкими номерами, а иногородние. Здесь что-то не так. В этом вопросе надо разобраться, - сказал первый вице-мэр Липецка Дмитрий Аверов.Чиновника поддержал спикер горсовета Игорь Тиньков. Он посоветовал юристам мэрии становится профессионалами в такого рода судах, иначе они будут постоянно проигрывать процессы автоподставщикам.А еще. Но в мэрии решили смягчить налоговый гнет для горожан в этом году даже несмотря на то, что из бюджета города выпадет порядка 40 млн рублей. Проект изменения предполагает понижение размера ставок налога для имущества инвентаризационной стоимостью в 500 000-800 000 рублей. Так, при стоимости объекта налогообложения в границах 500 000-600 000 рублей ставка налога составит 0,5%, а в границах 600 000-800 000 рублей - 0,9%.Татьяна Григорова привела депутатам ряд примеров, из которых следует, что горожане существенно сэкономят в этом году на налоге на имущество физлиц. Так, за квартиру площадью 106,7 кв.м. по улице Фрунзе инвентаризационной стоимостью в 534 654 рубля при существующей системе налогообложения ее владелец должен был заплатить налог в размере 8 554,5 рублей за 2017 год с учетом коэффициента дефлятора в 1,425 при ставке в 1,6%, а при предложенной системе расчета с государством заплатит при ставке в 0,5% всего 2 673,3 рубля. Другой пример: квартира площадью 98,6 кв.м. по улице Бунина. Ее инвентаризационная стоимость с учетом коэффициента дефлятора составляет 637 797 рублей. При существующей модели налог на имущество для ее владельца составил бы при ставке в 1,6% 10 204 рубля, а по новой модели составит при ставке в 0,9% 5 740 рублей.Но не все испытывают проблемы с финансами. Так,. Впрочем, застройщик обещает, что дошкольное образовательное учреждение на первом этаже 25-этажного здания все же останется. Застройщик обещает, но сдержит ли слово?Ситуация с детским в жилом доме очень похожа на ту, которая уже была в 2014 году. Тогда другой застройщик, АО «ДСК», обещал мэрии построить детский сад в жилом массиве из трех «свечек» на улице 50 лет НЛМК (район Манежа). Тогда в официальном пресс-релизе мэрии было сказано следующее: «застройщиком на первых этажах двух многоквартирных домов за собственные средства обустраиваются два детсадовских помещения на 40 и 80 мест. В перспективе они станут филиалом единственного действующего в этом районе муниципального ДОУ». 18 ноября 2014 года журналисты побывали в новостройке вместе с мэром Михаилом Гулевским и были шокированы увиденным: детский сад предполагалось разместить в квартирах, соединенных узким коридором. Но детского сада в домах ДСК не случилось: департамент образования мэрии не смог взять их на свой баланс в связи с многочисленными нестыковками такого объекта с действующим законодательством, защищающем права детей. Не наступит ли мэрия в случае с СУ-11 на те же грабли, как и в случае с ДСК?На прошедшей неделе GOROD48 сообщил о том, как два депутата горсовета и депутат облсовета создали общий бизнес - УК «19 микрорайон».депутаты от «коммунального лобби» - Сергей Ткаченко, Юрий Шкляров и Юрий Костин. Три депутата хотят отбить у ОГУП «ЛОКК» часть жилфонда в старом микрорайоне. В новой «управляшке» не скрывают того, что УК «19 микрорайон» предложит жильцам новые, увеличенные на 5-6 рублей тарифы на ремонт и содержание жилья. И депутатская «тройка», без сомнения, тариф поднимет. Вопрос: смогут ли депутаты следом наладить быт жителей микрорайона?- в суды поданы 23 соответствующих иска. В Липецке у прокуратуры вызывают вопросы безопасность посетителей восьми ТРЦ: «Москва», «Ноябрьский», «Октябрьский», «Омега», «Липецк», «Универсальный», «Армада» и «Европа» на улице Советской. Проверки противопожарной безопасности прошли после событий в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", где в пожаре погибли более 60 человек. В итоге- в «Малибу» и «Москве».- полет зафиксировала камера уличного наблюдения. Кот упал на капот «Инфинити», промял железо но остался жив. Владелец поврежденного автомобиля выяснил, что кота выбросил в окно обитатель одной из «веселых» квартир в этом доме, человек сомнительного поведения и рода занятий. Впрочем, забившееся под балкон животное к себе подпустило только своего мучителя.