Липецких хоккеистов в очередной раз ощипал «Сокол»

Нападающий, который героически сравнял счёт, сам же и подвёл команду удалением в овертайме.

Матч во многих отношениях получился зеркальным по сравнению с первой игрой , кроме итогового счёта. На этот раз уже липчанам пришлось проявлять бойцовские качества по ходу встреч после того, как Илья Нуякшев (4-я минута) и Даниил Никулаев (36-я) вывели хозяев вперёд – 2:0.









Большую часть матча гости были вынуждены были отбиваться от атак районной команды

Правда, из героя Тимофей превратился в антигероя, когда на 2-й минуте овертайма с размаху приложился клюшкой по сопернику и заработал удаление. Дополнительная пятиминутка в хоккее играется в формате «3 х 3», а в большинстве – «4 х 3», так что преимущество у атакующих даже больше обычного. Всего 46 секунд хватило хозяевам, чтобы реализовать «лишнего»: с передачи Нуякшева победную шайбу забросил Никулаев – 3:2…









Минимальный счёт не до конца отражает ход игры. Преимущество хозяев по броскам в створ ворот вышло почти двукратным - 70 - 23.

Во второй игре в Новочебоксарске МХК «Липецк» потерпел поражение с тем же счётом, что и накануне – 2:3 в овертайме.На последней минуте второго периода Тимофей Тимохин реализовал большинство и отыграл одну шайбу. А на 50-й минуте он же восстановил равенство – 2:2.После игры тренер липчан Дмитрий Евстигнеев заявил, что его подопечным не хватило опыта игры в НМХЛ, но «какие-то продвижения в игре у нас всё-таки есть». На стыке 2025 и 2026 гг. липчане провели подряд 4 игры с «Соколом» из Чувашии и во всех потерпели поражения.Отметим, что в чувашском райцентре с населением в 120 тысяч человек на игру пришли 1000 зрителей. Такие показатели по посещаемости Липецку давно не снились: ни результата, ни освещения в СМИ, ни работы с болельщиками – ни-че-го! Одни громкие лозунги.Команда продолжает находится в подвале турнирной таблицы – на 11-м месте: 26 игр и всего 18 очков. В январе Евстигнеев и Ко проведут ещё 6 матчей на выезде, ближайшие – 19 и 20 января в Глазове. Тревожно за результат…