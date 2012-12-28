Все новости
Спорт
22
18 минут назад
1

Липецких хоккеистов в очередной раз ощипал «Сокол»

Нападающий, который героически сравнял счёт, сам же и подвёл команду удалением в овертайме.

Во второй игре в Новочебоксарске МХК «Липецк» потерпел поражение с тем же счётом, что и накануне – 2:3 в овертайме.

Матч во многих отношениях получился зеркальным по сравнению с первой игрой, кроме итогового счёта. На этот раз уже липчанам пришлось проявлять бойцовские качества по ходу встреч после того, как Илья Нуякшев (4-я минута) и Даниил Никулаев (36-я) вывели хозяев вперёд – 2:0.

q7p7ReeHfp5raC8DKEwsltEzsYE8qlQZ-K8WDAYOsvQI3ZSuuOfNlVjRpbUxWXTuxH-kYacJvN48qK3IyKCu1nsX.jpg

Большую часть матча гости были вынуждены были отбиваться от атак районной команды

На последней минуте второго периода Тимофей Тимохин реализовал большинство и отыграл одну шайбу. А на 50-й минуте он же восстановил равенство – 2:2.

Правда, из героя Тимофей превратился в антигероя, когда на 2-й минуте овертайма с размаху приложился клюшкой по сопернику и заработал удаление. Дополнительная пятиминутка в хоккее играется в формате «3 х 3», а в большинстве – «4 х 3», так что преимущество у атакующих даже больше обычного. Всего 46 секунд хватило хозяевам, чтобы реализовать «лишнего»: с передачи Нуякшева победную шайбу забросил Никулаев – 3:2…

r6gX6yd8oVWiidj53SFUp22rq81YAzG6OnfLLEwXDYcZL1EeksOshMFvW2TTqUCI5nDUn_rOPPMx6uzCEq396iBZ.jpg

Минимальный счёт не до конца отражает ход игры. Преимущество хозяев по броскам в створ ворот вышло почти двукратным - 70 - 23. 

После игры тренер липчан Дмитрий Евстигнеев заявил, что его подопечным не хватило опыта игры в НМХЛ, но «какие-то продвижения в игре у нас всё-таки есть». На стыке 2025 и 2026 гг. липчане провели подряд 4 игры с «Соколом» из Чувашии и во всех потерпели поражения.

Отметим, что в чувашском райцентре с населением в 120 тысяч человек на игру пришли 1000 зрителей. Такие показатели по посещаемости Липецку давно не снились: ни результата, ни освещения в СМИ, ни работы с болельщиками – ни-че-го! Одни громкие лозунги.

Команда продолжает находится в подвале турнирной таблицы – на 11-м месте: 26 игр и всего 18 очков. В январе Евстигнеев и Ко проведут ещё 6 матчей на выезде, ближайшие – 19 и 20 января в Глазове. Тревожно за результат…

Фото vk.com/sokol_mhc. К слову, фото и медиа такого уровня, как в Новочебоксарске, у липчан тоже и близко нет.
Хоккей
МХК «Липецк»
1
0
0
1
1

Комментарии (1)

Гость
3 минуты назад
А какие ещё развлечения в городе с населением в 120 тыс... Вот и ходят посмотреть как десять человек гоняются за одной шайбой
Ответить
