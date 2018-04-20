Липчанин выбросил кота с девятого этажа

Кот упал на капот дорогой машин

Вчера один из лидеров байк-движения региона Александр Тор опубликовал кадры, которые он взял на сервере видеонаблюдения подъезда дома №9А по улице Петра Смородина. Утром Александр обнаружил вмятину на капоте свого «Инфинити». Думал поначалу, что это чья-то пьяная выходка, но когда просмотрел видео пришел в ужас. Прямо с неба на капот упал черный кот. На видео хорошо видно, как сильно животное ударилось о машину. Затем кот вскочил на лапы и убежал.

Как рассказал GOROD48 Александр, ему удалось выяснить, что кота выбросил в окно обитатель одной из «веселых» квартир в этом доме, человек сомнительного поведения и рода занятий. Между тем кот забился под балкон, никого к себе не подпускал, на всех шипел. Но пошел на руки только к своему хозяину, который спустился вниз.

Александр вызвал на место происшествия полицию, но сотрудники правопорядка не стали предпринимать никаких действий, а сказали, что передадут заявление участковому инспектору и оно будет рассмотрено в течение 10 дней.