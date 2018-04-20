Происшествия

50 минут назад

Липчанин выбросил кота с девятого этажа

13 2091
#жестокое обращение с животным
Липчанин выбросил кота с девятого этажа

Кот упал на капот дорогой машин

Вчера один из лидеров байк-движения региона Александр Тор опубликовал кадры, которые он взял на сервере видеонаблюдения подъезда дома №9А по улице Петра Смородина. Утром Александр обнаружил вмятину на капоте свого «Инфинити». Думал поначалу, что это чья-то пьяная выходка, но когда просмотрел видео пришел в ужас. Прямо с неба на капот упал черный кот. На видео хорошо видно, как сильно животное ударилось о машину. Затем  кот вскочил на лапы и убежал.

Как рассказал GOROD48 Александр, ему удалось выяснить, что кота выбросил в окно обитатель одной из «веселых» квартир в этом доме, человек сомнительного поведения и рода занятий. Между тем кот забился под балкон, никого к себе не подпускал, на всех шипел. Но пошел на руки только к своему хозяину, который спустился вниз.

Александр вызвал на место происшествия полицию, но сотрудники правопорядка не стали предпринимать никаких действий, а сказали, что передадут заявление участковому инспектору и оно будет рассмотрено в течение 10 дней.

 

 

13 2091
#жестокое обращение с животным

Комментарии (14)

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Гражданин

3 секунды назад
Сжечь этот никчёмный биологический мусор, и принудительная кастрация этой мрази!!!
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48

1 минуту назад
Наказать ублюдка!!!!!!!!!!
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Липчанин

1 минуту назад
Да ничего участковый делать не будет.... Хозяина кота конечно наказать надо....
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Дэн

5 минут назад
Наказать тварь и падлу
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хозяин кота ущербный

5 минут назад
ублюдок
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Зоолог

6 минут назад
Какая хорошая новость. Летающюю мышь видел,теперь и летающий кот. Нехрен срать,все дворы засрали.
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Надо проверить

6 минут назад
Какие последуют действия от участкового.
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Серый

10 минут назад
Этот гад наверное в ботинки нассал, вот мужик и выбросил его со злости. Коты- зло
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Требую

10 минут назад
Наказать падлу!
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да уж

23 минуты назад
Сегодня кота швыранул, завтра ребёнка забьёт, или надругается над какой-нибудь девочкой!!! Нельзя этот случай оставлять безнаказанным!!! Причём наказание должно быть максимально жёстким!!!
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