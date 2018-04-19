Горожанам запрещают обустраивать личные парковки во дворах многоэтажек

Альтернативу "огораживанию" в мэрии видят в организации платного парковочного пространства.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройства Липецкого горсовета начальник отдела эксплуатации городского хозяйства департамента ЖКХ мэрии Юлия Кабанцова рассказала депутатам о грозящей автомобилистам ответственности за парковку во дворах многоквартирных домов.- Горожане активно обустраивают личное парковочное пространство во дворах, огораживая такие места столбиками и цепями. При этом уничтожаются зеленые насаждения, причиняются неудобства соседям, - сказала Юлия Кабанцова.По словам чиновницы, владельцы автомобилей не в праве выделять себе под парковку "места в натуре", так как не являются владельцами или арендаторами земельных участков. И вообще, по мнению Юлии Кабанцовой, дворы домов не предназначены для длительного отстоя в них автомобилей.Хорошо, но какую альтернативу этому "непорядку вещей" видят в мэрии? Во-первых, организацией парковок во дворах домов за счет бюджетных средств (но денег на это мало - в этом году такие парковки появятся всего по шести адресам). Во-вторых, организацией платного парковочного пространства в центре Липецка - в концессию в этом году некому инвестору отдадут улицы Советскую, Горького, Зегеля, Фрунзе, а также площади Театральную и Плеханова (час стоянки определен в 35 рублей). "На центральных дорогах достаточно мест для парковок", - считает Юлия Кабанцова.Чтобы понудить владельцев автотранспорта не парковаться на газонах, в прошлом году городским управлением административно-технического контроля и действующими административными комиссиями мэрии по ст. 5.10 КоАП Липецкой области («размещение транспортных средств, самоходных машин и иной специальной техники, разукомплектованных транспортных средств, самоходных машин и иной специальной техники вне специально оборудованных мест») было составлено 400 протоколов, а на нарушителей наложено штрафов на 200 тысяч рублей (с начала этого года составлено 124 протокола).По словам начальника управления административно-технического контроля мэрии Ирины Суздальцевой, оштрафованные на 500-3000 рублей автовладельцы, как правило, больше не попадаются на нарушениях Правил благоустройства Липецка.