Общество

сегодня, 12:03

Горожанам запрещают обустраивать личные парковки во дворах многоэтажек

26 1794
#благоустройство
5
Горожанам запрещают обустраивать личные парковки во дворах многоэтажек

Альтернативу "огораживанию" в мэрии видят в организации платного парковочного пространства.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройства Липецкого горсовета начальник отдела эксплуатации городского хозяйства департамента ЖКХ мэрии Юлия Кабанцова рассказала депутатам о грозящей автомобилистам ответственности за парковку во дворах многоквартирных домов.

- Горожане активно обустраивают личное парковочное пространство во дворах, огораживая такие места столбиками и цепями. При этом уничтожаются зеленые насаждения, причиняются неудобства соседям, - сказала Юлия Кабанцова.

По словам чиновницы, владельцы автомобилей не в праве выделять себе под парковку "места в натуре", так как не являются владельцами или арендаторами земельных участков. И вообще, по мнению Юлии Кабанцовой, дворы домов не предназначены для длительного отстоя в них автомобилей.

Хорошо, но какую альтернативу этому "непорядку вещей" видят в мэрии? Во-первых, организацией парковок во дворах домов за счет бюджетных средств (но денег на это мало - в этом году такие парковки появятся всего по шести адресам). Во-вторых, организацией платного парковочного пространства в центре Липецка - в концессию в этом году некому инвестору отдадут улицы Советскую, Горького, Зегеля, Фрунзе, а также площади Театральную и Плеханова (час стоянки определен в 35 рублей). "На центральных дорогах достаточно мест для парковок", - считает Юлия Кабанцова.

Чтобы понудить владельцев автотранспорта не парковаться на газонах, в прошлом году городским управлением административно-технического контроля и действующими административными комиссиями мэрии по ст. 5.10 КоАП Липецкой области («размещение транспортных средств, самоходных машин и иной специальной техники, разукомплектованных транспортных средств, самоходных машин и иной специальной техники вне специально оборудованных мест») было составлено 400 протоколов, а на нарушителей наложено штрафов на 200 тысяч рублей (с начала этого года составлено 124 протокола).

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По словам начальника управления административно-технического контроля мэрии Ирины Суздальцевой, оштрафованные на 500-3000 рублей автовладельцы, как правило, больше не попадаются на нарушениях Правил благоустройства Липецка.  
26 1794
#благоустройство
5

Комментарии (26)

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настя

6 минут назад
имеешь тачку - ПЛАТИ. и вот только не надо плакаться, что дорого.
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Ржунимагу

7 минут назад
Запретительница безмозглая! Сначала сделайте во дворах газон,и только потом начинай штрафы выписывать.Вы,тупорылые администраторы-запретители,общественный туалет не способны построить,срамота-колхозная.
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накаси выкуси

7 минут назад
!, а от куда я родом,там же у меня и дом на старость,там плиточка кругом и тратуарчики узбеки с мылом моют,и травка зелёненькая....
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накаси выкуси

9 минут назад
!, дебил ты...я коренной...
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!

17 минут назад
накаси выкуси, твой двор он только в твоей деревне, где по колено гавна и грязи, откуда ты сюда понаехал! не будешь платить, депортируют тебя обратно на твою историческую родину в долгах и с голой сракой
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таня

18 минут назад
кто же придумал такое,пусть лучше на свои усадьбы элитные налог в ведут а также на свои парше и другой автохлам,и с бизнеса своего пущай платят норм налоги,и деньги глядишь появятся в бюджете
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накаси выкуси

23 минуты назад
это что-я за свою машину в своём дворе платить буду...а ху ху не хохо...земля у дома пренадлежит всем жильцам...так что умойтесь...35 р за час....ваще ауели...
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пироман

24 минуты назад
12 мкр, ключи мне не надо, твою фольгированную инопомойку пальцем вскрою
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12 мкр

28 минут назад
пироман, может тебе и ключи от машины отдать
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Гость

31 минуту назад
Кабанцова, где ты видела зеленые насаждения во дворах? Я вижу только полузатопленный в землю крейсер "Аврора" и песочницу с глиной! Ни детских площадок нормальных, ни нормальных палисадников нету, у нее свербит автопарковка платная. Фу, кого мы выбираем в депутаты!
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