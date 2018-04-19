Общество
36 минут назад
Дмитрий Аверов: «На остановках не должно быть колбасы и сыра из пальмового масла»
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Первый вице-мэр Липецка поспорил с депутатами.
Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройства Липецкого горсовета чиновники и депутаты разошлись во мнениях по необходимости горожанам совмещенных с объектами нестационарной торговли остановочных павильонов.
Напомним, что в минувший вторник в Липецке прошли публичные слушания по проекту изменений в Правила благоустройства территорий города, на которых предприниматели обрушились с критикой на предложенные мэрией поправки к действующим Правилам, предполагающим размещение павильонов и киосков на остановках общественного транспорта в соответствии с архитектурно-художественной концепцией общественных пространств, утверждаемой главой города. В мэрии разработали документ с благими намерениями: с целью улучшения санитарного состояния городского пространства и создания комфортных условий для липчан. Он предполагает изгнание торговли с остановок, если нестационарные объекты портят их внешний вид.
Как уже сообщал GOROD48, на публичных слушаниях коммерсанты, члены Липецкого регионального отделения ассоциации малоформатной торговли, заявили, что предложенный мэрией проект изменений Правил благоустройства содержит избыточные и необоснованные запреты для развития малого бизнеса, выходит за границы сферы регулирования нормативного акта по благоустройству территории и нарушает права предпринимателей. Так, председатель городской ассоциации малоформатной торговли Михаил Шведко назвал действия мэрии незаконными и даже процитировал Путина, призывающего лелеять малый бизнес.
- Мы говорим о легальных 1200 объектах нестационарных торговых объектов. Если мы примем изменения в Правила благоустройства, они все станут незаконными. Я бы назвал это коррупционной классикой! Мы не раз обращались в мэрию с просьбой облагородить остановки общественного транспорта за счёт предпринимателей. Мы тоже хотим видеть Липецк красивым! Но нам говорят, что ваши объекты не вписываются в Правила благоустройства. Давайте договариваться, а не конфликтовать, - обратился к чиновникам и депутатам Михаил Шведко.
Предприниматели все, как один, попросили мэрию не делать шага, который грозит сокращением 4 000 рабочих мест.
Сегодня результаты публичных слушаний рассмотрели на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройства Липецкого горсовета.
Депутаты Валентина Пересыпкина, Николай Быковских, Александр Печерский, Екатерина Пинаева вступились за малый бизнес.
- Мы лишаем людей рабочих мест! Без таких объектов нестационарной торговли липчанам будет крайне сложно - это говорю я, мать малолетнего ребенка. Нужно с предпринимателями не воевать, а работать, - заявила Екатерина Пинаева.
Чиновники заявляли, что не против взаимовыгодного сотрудничества, но такового они пока не видят. Так, председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин, показав несколько слайдов с неприглядными остановками, совмещенными с ларьками и киосками, заявил, что такое барахло не красит Липецк. Он заявил, что «красная линия» должна быть освобождена от таких объектов - со ржавыми металлоконструкциями, обклеенными объявлениями, с мусором и поломанными лавочками.
- Антисанитарии и ободранным фасадам не место на городских улицах. Некоторые торговые объекты стоят на сетях и коммуникациях. Некоторые справа и слева обросли другими объектами и кривыми холодильниками. Чтобы избавиться от такой неприглядности, мы разработали типовые проекты для нестационарных торговых объектов, совмещенных с остановочными павильонами. Вскоре мы предложим их к рассмотрению малому бизнесу. Надо пошагово приводить город в порядок, - заявила главный архитектор Липецка Татьяна Азова.
- Мы не будем сносить все подчистую. Мы разрабатываем концепции благоустройства под каждую территорию. Эти концепции обсуждаемы, - сказал Алексей Бахтин.
Самым же непримиримым противником существующего положения оказался первый вице-мэр Липецка Дмитрий Аверов. Он попросил депутатов горсовета, защищающих малый бизнес, привести ему хотя бы один частный случай добросовестного отношения коммерсантов к делу, показать ему «цивилизованный» остановочный павильон, сопряженный с объектом торговли.
- Возьмем площадь Победы. Что мы на ней видим? Там есть все, чего на остановках быть не должно. Например, колбасы и сыра, сделанного из пальмового масла. Не должны быть на улицах города киосков «Легкие деньги» - это не бизнес, а мошенничество! В интересах горожан - чистые удобные остановки с прессой, минеральной водой, мороженым, цветами, - сказал Дмитрий Аверов.
В итоге депутаты вернули в мэрию проект изменений в Правила благоустройства территорий города как недоработанный (прокуратура области в своем резюме на документ указала, что действующее законодательство не содержит определения «архитектурно-художественной концепции»).
Напомним, что в минувший вторник в Липецке прошли публичные слушания по проекту изменений в Правила благоустройства территорий города, на которых предприниматели обрушились с критикой на предложенные мэрией поправки к действующим Правилам, предполагающим размещение павильонов и киосков на остановках общественного транспорта в соответствии с архитектурно-художественной концепцией общественных пространств, утверждаемой главой города. В мэрии разработали документ с благими намерениями: с целью улучшения санитарного состояния городского пространства и создания комфортных условий для липчан. Он предполагает изгнание торговли с остановок, если нестационарные объекты портят их внешний вид.
Как уже сообщал GOROD48, на публичных слушаниях коммерсанты, члены Липецкого регионального отделения ассоциации малоформатной торговли, заявили, что предложенный мэрией проект изменений Правил благоустройства содержит избыточные и необоснованные запреты для развития малого бизнеса, выходит за границы сферы регулирования нормативного акта по благоустройству территории и нарушает права предпринимателей. Так, председатель городской ассоциации малоформатной торговли Михаил Шведко назвал действия мэрии незаконными и даже процитировал Путина, призывающего лелеять малый бизнес.
- Мы говорим о легальных 1200 объектах нестационарных торговых объектов. Если мы примем изменения в Правила благоустройства, они все станут незаконными. Я бы назвал это коррупционной классикой! Мы не раз обращались в мэрию с просьбой облагородить остановки общественного транспорта за счёт предпринимателей. Мы тоже хотим видеть Липецк красивым! Но нам говорят, что ваши объекты не вписываются в Правила благоустройства. Давайте договариваться, а не конфликтовать, - обратился к чиновникам и депутатам Михаил Шведко.
Предприниматели все, как один, попросили мэрию не делать шага, который грозит сокращением 4 000 рабочих мест.
Сегодня результаты публичных слушаний рассмотрели на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройства Липецкого горсовета.
Депутаты Валентина Пересыпкина, Николай Быковских, Александр Печерский, Екатерина Пинаева вступились за малый бизнес.
- Мы лишаем людей рабочих мест! Без таких объектов нестационарной торговли липчанам будет крайне сложно - это говорю я, мать малолетнего ребенка. Нужно с предпринимателями не воевать, а работать, - заявила Екатерина Пинаева.
Чиновники заявляли, что не против взаимовыгодного сотрудничества, но такового они пока не видят. Так, председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин, показав несколько слайдов с неприглядными остановками, совмещенными с ларьками и киосками, заявил, что такое барахло не красит Липецк. Он заявил, что «красная линия» должна быть освобождена от таких объектов - со ржавыми металлоконструкциями, обклеенными объявлениями, с мусором и поломанными лавочками.
- Антисанитарии и ободранным фасадам не место на городских улицах. Некоторые торговые объекты стоят на сетях и коммуникациях. Некоторые справа и слева обросли другими объектами и кривыми холодильниками. Чтобы избавиться от такой неприглядности, мы разработали типовые проекты для нестационарных торговых объектов, совмещенных с остановочными павильонами. Вскоре мы предложим их к рассмотрению малому бизнесу. Надо пошагово приводить город в порядок, - заявила главный архитектор Липецка Татьяна Азова.
- Мы не будем сносить все подчистую. Мы разрабатываем концепции благоустройства под каждую территорию. Эти концепции обсуждаемы, - сказал Алексей Бахтин.
Самым же непримиримым противником существующего положения оказался первый вице-мэр Липецка Дмитрий Аверов. Он попросил депутатов горсовета, защищающих малый бизнес, привести ему хотя бы один частный случай добросовестного отношения коммерсантов к делу, показать ему «цивилизованный» остановочный павильон, сопряженный с объектом торговли.
- Возьмем площадь Победы. Что мы на ней видим? Там есть все, чего на остановках быть не должно. Например, колбасы и сыра, сделанного из пальмового масла. Не должны быть на улицах города киосков «Легкие деньги» - это не бизнес, а мошенничество! В интересах горожан - чистые удобные остановки с прессой, минеральной водой, мороженым, цветами, - сказал Дмитрий Аверов.
В итоге депутаты вернули в мэрию проект изменений в Правила благоустройства территорий города как недоработанный (прокуратура области в своем резюме на документ указала, что действующее законодательство не содержит определения «архитектурно-художественной концепции»).
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