В Задонском районе задержан подозреваемый в краже «Нивы Шевроле»

На «Ниве» угонщик улетел в кювет и врезался в дерево.

Полиция Задонского района расследует покушение на кражу автомобиля. 5 января в ОМВД поступило заявление о хищении внедорожника «Нива Шевроле», и причиненном ущербе вследствие этого на сумму свыше 511 тысяч рублей.В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили предполагаемого злоумышленника. Им оказался 55-летний житель района. Согласно предварительным данным, мужчина воспользовался незапертой машиной и уехал на ней. Во время поездки он потерял контроль над управлением, съехал с дороги в кювет и совершил столкновение с деревом.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу в крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до шести лет.— Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.