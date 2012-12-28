Липецкая вечЁрка: самые холодные дни января, когда дадут воду на Соколе и крещенская купель
Происшествия
43 минуты назад
В Задонском районе задержан подозреваемый в краже «Нивы Шевроле»
На «Ниве» угонщик улетел в кювет и врезался в дерево.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили предполагаемого злоумышленника. Им оказался 55-летний житель района. Согласно предварительным данным, мужчина воспользовался незапертой машиной и уехал на ней. Во время поездки он потерял контроль над управлением, съехал с дороги в кювет и совершил столкновение с деревом.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу в крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до шести лет.
— Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
