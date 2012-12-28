Легковой автомобиль въехал в школьный автобус

Авария обошлась без пострадавших.

Сегодня утром в Грязях на улице Воровского «Лада Ларгус» «догнала» школьный автобус «ПАЗ».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, к этому моменту автобус уже отвёз детей и возвращался пустым.За рулём автомобиля «Лада Ларгус» был 33-летний водитель, за рулём «ПАЗа» — 48-летний.ДТП обошлось без пострадавших.