Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два
Спустя три месяца после выхода из колонии 40-летний мужчина оскорбил двух полицейских и угрожал третьему
Легковой автомобиль въехал в школьный автобус
Авария обошлась без пострадавших.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, к этому моменту автобус уже отвёз детей и возвращался пустым.
За рулём автомобиля «Лада Ларгус» был 33-летний водитель, за рулём «ПАЗа» — 48-летний.
ДТП обошлось без пострадавших.
