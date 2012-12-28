В Липецкой области от -28 ночью до -18 днем

Уже в понедельник температура начнет повышаться и приближаться к норме.

18 января Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления, будет холодная погода, существенных осадков не ожидается. 19 и 20 января по востоку страны будет смещаться арктический циклон – в регионе начнет понижаться атмосферное давление, пройдет небольшой снег, температура воздуха повысится.Среднесуточные температуры составят: 18 января – 19-20 градусов мороза, что на 11-13 градусов ниже нормы, 19 января – 15 градусов мороза, что на 6 градусов ниже нормы, 20 января – 8-9 градусов мороза, что в пределах климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 января в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный, 2-7 м/сек. Температура ночью будет от -23 до -28, днем – от -13 до -18 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от -25 до -27 градусов, днем – от -15 до -17 градусов.День 18 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 35 градусов мороза.