Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Выходные в Липецке: пик морозов, борьба за наследство, экскурсия в темноте
Общество
Причиной громкого хлопка в пригороде Липецка стал пожар
Происшествия
Жительница Липецка потеряла миллион рублей на покупке автомобиля в сети
Происшествия
В Задонском районе задержан подозреваемый в краже «Нивы Шевроле»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: самые холодные дни января, когда дадут воду на Соколе и крещенская купель
Общество
Прокуратура начала проверку из-за холода в доме на Достоевского
Происшествия
Желтый уровень воздушной опасности в Липецкой области отменен
Общество
Желтый уровень воздушной угрозы объявлен в Липецкой области
Происшествия
Липецких хоккеистов в очередной раз ощипал «Сокол»
Спорт
В Липецкой области от -28 ночью до -18 днем
Погода в Липецке
Читать все
Жительница Липецка потеряла миллион рублей на покупке автомобиля в сети
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за холода в доме на Достоевского
Происшествия
Липецких хоккеистов в очередной раз ощипал «Сокол»
Спорт
В Задонском районе задержан подозреваемый в краже «Нивы Шевроле»
Происшествия
Причиной громкого хлопка в пригороде Липецка стал пожар
Происшествия
Желтый уровень воздушной угрозы объявлен в Липецкой области
Происшествия
Выходные в Липецке: пик морозов, борьба за наследство, экскурсия в темноте
Общество
Желтый уровень воздушной опасности в Липецкой области отменен
Общество
В Грязях полицейские расследуют наезд на женщину на «зебре»
Общество
В Липецкой области от -28 ночью до -18 днем
Погода в Липецке
Читать все
Погода в Липецке
128
22 минуты назад

В Липецкой области от -28 ночью до -18 днем

Уже в понедельник температура начнет повышаться и приближаться к норме.

18 января Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления, будет холодная погода, существенных осадков не ожидается. 19 и 20 января по востоку страны будет смещаться арктический циклон – в регионе начнет понижаться атмосферное давление, пройдет небольшой снег, температура воздуха повысится.

Среднесуточные температуры составят: 18 января – 19-20 градусов мороза, что на 11-13 градусов ниже нормы, 19 января – 15 градусов мороза, что на 6 градусов ниже нормы, 20 января – 8-9 градусов мороза, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 января в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный, 2-7 м/сек. Температура ночью будет от -23 до -28, днем – от -13 до -18 градусов.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от -25 до -27 градусов, днем – от -15 до -17 градусов.

День 18 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 35 градусов мороза.
погода
0
0
0
3
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить