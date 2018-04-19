Липчан ждет увеличение ставок налога на имущество физлиц в 5-8 раз

В мэрии захотели смягчить налоговый гнет для горожан.

Сегодня на заседании постоянной комиссии Липецкого горсовета по бюджету и муниципальной собственности председатель департамента финансово мэрии Татьяна Григорова рассказала о желании городской администрации уменьшить нагрузку для горожан по налогу на имущество физических лиц.



В Липецке приняты прогрессивные ставки этого налога, размер которых будет резко повышаться для недвижимости инвентаризационной стоимостью свыше 500 тысяч рублей. Так, налоговые ставки по прогрессивной шкале составили 0,3% для объектов стоимостью 300 000-500 000 рублей, 1,6% для объектов стоимостью 500 000-1 100 000 рублей, 2% для объектов стоимостью от 1 100 000 рублей.



- В результате большинство объектов налогообложения перешло в категорию по суммарной инвентаризационной стоимости свыше 500 тысяч рублей, что привело к резкому росту налоговой нагрузки на одного человека в 5-8 раз, - сообщила депутатам Татьяна Григорова.



Главный финансист мэрии предложила смягчить налоговый гнет для горожан в этом году даже несмотря на то, что из бюджета города выпадет порядка 40 млн рублей.



Проект изменения предполагает понижение размера ставок налога для имущества инвентаризационной стоимостью в 500 000-800 000 рублей. Так, при стоимости объекта налогообложения в границах 500 000-600 000 рублей ставка налога составит 0,5%, а в границах 600 000-800 000 рублей - 0,9%.



Татьяна Григорова привела депутатам ряд примеров, из которых следует, что горожане существенно сэкономят в этом году на налоге на имущество физлиц. Так, за квартиру площадью 106,7 кв.м. по улице Фрунзе инвентаризационной стоимостью в 534 654 рубля при существующей системе налогообложения ее владелец должен был заплатить налог в размере 8 554,5 рублей за 2017 год с учетом коэффициента дефлятора в 1,425 при ставке в 1,6%, а при предложенной системе расчета с государством заплатит при ставке в 0,5% всего 2 673,3 рубля. Другой пример: квартира площадью 98,6 кв.м. по улице Бунина. Ее инвентаризационная стоимость с учетом коэффициента дефлятора составляет 637 797 рублей. При существующей модели налог на имущество для ее владельца составил бы при ставке в 1,6% 10 204 рубля, а по новой модели составит при ставке в 0,9% 5 740 рублей.



Члены комиссии проголосовали за новый порядок исчисления налога на имущество физических лиц. После этого его утвердит сессия горсовета, и горожане заплатят налог по новой схеме.



А вот с 2019 года году налог на имущество физических лиц будет рассчитываться совершенно иначе: он будет определяться не инвентаризационной, а кадастровой стоимостью недвижимости. В течение первых четырех лет действия нового порядка налог будет исчисляться с учетом понижающих коэффициентов: в первый год - 20% налога от кадастровой стоимости и 80% - от инвентаризационной; во второй год - 40% и 60% соответственно, в третий год - 60% и 40%; в четвертый год - 80% и 20%. Полную сумму налога от кадастровой стоимости налогоплательщик заплатит лишь на пятый год. Власть обещает сохранить действующие льготы. Меры поддержки льготников будет распространена на один объект недвижимости каждого вида: квартира или комната, жилой дом, гараж, творческая мастерская, хозяйственная постройка.



