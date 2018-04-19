Общество

сегодня, 16:01

Липчан ждет увеличение ставок налога на имущество физлиц в 5-8 раз

21 1980
#налоги
2
Липчан ждет увеличение ставок налога на имущество физлиц в 5-8 раз

В мэрии захотели смягчить налоговый гнет для горожан.

Сегодня на заседании постоянной комиссии Липецкого горсовета по бюджету и муниципальной собственности председатель департамента финансово мэрии Татьяна Григорова рассказала о желании городской администрации уменьшить нагрузку для горожан по налогу на имущество физических лиц.

В Липецке приняты прогрессивные ставки этого налога, размер которых будет резко повышаться для недвижимости инвентаризационной стоимостью свыше 500 тысяч рублей. Так, налоговые ставки по прогрессивной шкале составили 0,3% для объектов стоимостью 300 000-500 000 рублей, 1,6% для объектов стоимостью 500 000-1 100 000 рублей, 2% для объектов стоимостью от 1 100 000 рублей.

- В результате большинство объектов налогообложения перешло в категорию по суммарной инвентаризационной стоимости свыше 500 тысяч рублей, что привело к резкому росту налоговой нагрузки на одного человека в 5-8 раз, - сообщила депутатам Татьяна Григорова.

Главный финансист мэрии предложила смягчить налоговый гнет для горожан в этом году даже несмотря на то, что из бюджета города выпадет порядка 40 млн рублей.

Проект изменения предполагает понижение размера ставок налога для имущества инвентаризационной стоимостью в 500 000-800 000 рублей. Так, при стоимости объекта налогообложения в границах 500 000-600 000 рублей ставка налога составит 0,5%, а в границах 600 000-800 000 рублей - 0,9%.

Татьяна Григорова привела депутатам ряд примеров, из которых следует, что горожане существенно сэкономят в этом году на налоге на имущество физлиц. Так, за квартиру площадью 106,7 кв.м. по улице Фрунзе инвентаризационной стоимостью в 534 654 рубля при существующей системе налогообложения ее владелец должен был заплатить налог в размере 8 554,5 рублей за 2017 год с учетом коэффициента дефлятора в 1,425 при ставке в 1,6%, а при предложенной системе расчета с государством заплатит при ставке в 0,5% всего 2 673,3 рубля. Другой пример: квартира площадью 98,6 кв.м. по улице Бунина. Ее инвентаризационная стоимость с учетом коэффициента дефлятора составляет 637 797 рублей. При существующей модели налог на имущество для ее владельца составил бы при ставке в 1,6% 10 204 рубля, а по новой модели составит при ставке в 0,9% 5 740 рублей.

Члены комиссии проголосовали за новый порядок исчисления налога на имущество физических лиц. После этого его утвердит сессия горсовета, и горожане заплатят налог по новой схеме.

А вот с 2019 года году налог на имущество физических лиц будет рассчитываться совершенно иначе: он будет определяться не инвентаризационной, а кадастровой стоимостью недвижимости. В течение первых четырех лет действия нового порядка налог будет исчисляться с учетом понижающих коэффициентов: в первый год - 20% налога от кадастровой стоимости и 80% - от инвентаризационной; во второй год - 40% и 60% соответственно, в третий год - 60% и 40%; в четвертый год - 80% и 20%. Полную сумму налога от кадастровой стоимости налогоплательщик заплатит лишь на пятый год. Власть обещает сохранить действующие льготы. Меры поддержки льготников будет распространена на один объект недвижимости каждого вида: квартира или комната, жилой дом, гараж, творческая мастерская, хозяйственная постройка. 

21 1980
#налоги
2

Комментарии (21)

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Дрозд

9 секунд назад
Ну что?К пора за вилы.
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Революционер

2 минуты назад
ГОСПОДИ ДА КОГДА ЖЕ РЕВОЛЮЦИ Я !!!!! КАК Я УСТАЛ ОТ ЭТОЙ ЖИЗНИ!!!!!
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надо

2 минуты назад
благодарить пенсионеров и особенно пенсионерок - это они накликали такую беду 18 марта
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Логично

6 минут назад
было бы уменьшить налог на недвижимость, а не увеличить его в 5-8 раз. Так доходы у граждан снизились. Или в стране зарплата выросла в 5-8 раз. И по 200 штук все получают, чтобы такие налоги платить?
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Вера

8 минут назад
Ирина, повышения будет 2 раза за жкх в июле и октябре на 4 % в июле, на каждую услугу 4×4=16%,и октябре тоже на 4% на каждую услугу т.есть еще 16%,т.есть каждая услуга подорожает на 4 % например хол.вода ,гор.вода,канализация и т.далее,так что он правильно написал ,читайте внимательно постановления правительства
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Европейский, Елецкий, Университетский и др.

17 минут назад
И не забывайте покупать в нас квартирки, а лучше по 2)))
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Ирина

28 минут назад
Лида, большинство боится и будут бояться не платить.
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Ирина

29 минут назад
Рома, напишите нам свой электронный ящик, чтобы мы вас в октябре смогли найти, после того, как повышения не будет. Будет только одно с 1 июля на 4,5%.
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Лида

29 минут назад
В россии уже 24 млн.официально зарегистрированных нищих,похоже путинская власть хочет чтоб их было больше,просто перестанут люди платить и все
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ннн

30 минут назад
Надо было думать головой а не задним местом кого выбираете.
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