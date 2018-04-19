Общество

сегодня, 10:06

В Липецке появятся четыре поста весогабаритного контроля для транспортных средств

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В Липецке появятся четыре поста весогабаритного контроля для транспортных средств

Инвестором проекта выступило ПАО "Ростелеком".

Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройства Липецкого горсовета представитель профильного департамента мэрии сообщил о том, что уже в этом году на въездах в Липецк появятся четыре стационарных комплекса весогабаритного контроля. Планируется, что 200 млн рублей мэрия получит за счет концессионера, ПАО "Ростелеком".

- Это будет очень уместно, так как фуры и большегрузы разрушают городские дороги, - сказал, комментируя ситуацию, председатель депутатской комиссии, дорожник по специальности Борис Бондарев.

В прошлом году мэрия выдала 2320 специальных разрешений на въезд в Липецк тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. В муниципальную казну поступило 47,9 млн рублей. Но это - не те деньги, на которые можно восстановить разрушенные фурами дороги.         
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Комментарии (6)

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Bettova

3 минуты назад
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Для нормально

5 минут назад
Вы , Пля, про Платон те же песни пели. Понтов многовато.
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Когдаэтопрекратится

42 минуты назад
Поставьте посты в Ельце рядом с карьерами. Возят самосвалами по 50 тонн!!! У нас раздавили все дороги. Их даже уже перестали ремонтировать, так как это просто бессмысленно. Зарабатывает несколько человек, а страдает весь город. Закон есть, штрафы подняли, все знают о ситуации, но даже пальцем никто не пошевелил!
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Нормально

сегодня, 10:55
Будем возить без перегруза,ждите подъема цен в 3 раза на строит.материалы,на продукты и остальные товары.
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Мотя

сегодня, 10:50
Надо делать поправку и отнимать на весах 1,5 кг паразитов (глистов, червей, эхинококков, токсоплазмы, остриц, ленточных червей и проч), которые присутствуют в каждом человеке, включая детей. Мой знакомый паталогоанатом рассказывал, что при вскрытии, у всех обнаруживется 1-3 кг червей- особенно в печени, легких. Такова правда- паразитам миллиарды лет, а человек для них теплый, влажный упитанный контейнер
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Ванька

сегодня, 10:37
Дороги надо строить нормальные , а то по три раза в год ремонтируют , бабло короче воруют и все !
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