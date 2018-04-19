В Липецке появятся четыре поста весогабаритного контроля для транспортных средств

Инвестором проекта выступило ПАО "Ростелеком".



Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройства Липецкого горсовета представитель профильного департамента мэрии сообщил о том, что уже в этом году на въездах в Липецк появятся четыре стационарных комплекса весогабаритного контроля. Планируется, что 200 млн рублей мэрия получит за счет концессионера, ПАО "Ростелеком".



- Это будет очень уместно, так как фуры и большегрузы разрушают городские дороги, - сказал, комментируя ситуацию, председатель депутатской комиссии, дорожник по специальности Борис Бондарев.



В прошлом году мэрия выдала 2320 специальных разрешений на въезд в Липецк тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. В муниципальную казну поступило 47,9 млн рублей. Но это - не те деньги, на которые можно восстановить разрушенные фурами дороги.

