Общество

сегодня, 12:22

Причина утренних пробок на подъездах к Петровскому мосту устранена за полчаса

4 2166
#Петровский мост #пробки
1
Причина утренних пробок на подъездах к Петровскому мосту устранена за полчаса

Причиной километровых пробок сегодня утром в центре Липецка стал обрыв контактного провода старой троллейбусной сети на подъезде к Петровскому мосту.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, к месту происшествия сразу же выехали ремонтные бригады муниципального «Липецкпассажиртранс». В течение 30 минут аварийная ситуация была устранена.  В десятом часу возникшие на подъездах к мосту заторы начали постепенно уменьшаться, а движение – восстанавливаться.

Как известно, после прекращения летом прошлого года троллейбусного движения в Липецке было принято решение о постепенном демонтаже контактной сети. В настоящее время эти работы ведутся на площади Победы.  После их завершения бригады «Липецкпасажиртранса» планируют перейти на улицу Карла Маркса. Прежде всего, провода начнут убирать со стороны Петровского моста, отметили в департаменте транспорта. 

4 2166
#Петровский мост #пробки
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

липчанка

1 минуту назад
Провод был! Загорелся и упал на глазах ! Приехали Гаишники потом и руководили как объехать провод.... но не через 30 минут было ликвидировано всё!! что за сведения !! враньё!
ответить

Мимоходом

19 минут назад
А у нас в нашем славном селе все через энто место: сначала ...., а потом штаны снимаем. Первомайская стоит, Фрунзе перекрыта из-за аварии водопроводе, а на на пересечении с Первомайской под стадионом " Металлург" АСФАЛЬТ СРЕЗАЮТ, создавая дополнительный коллапс. Ну где МОЗГ у власти? Неужели нельзя скоординировать сегодня работу, ввиду аварии на Фрунзе, ЭТО ЧТО, ТАК СЛОЖНО СДЕЛАТЬ?
ответить

Пипецкое дно

сегодня, 12:45
люди в 7,45 видели валяющийся провод,в 9 было все по-прежнему. Странно у аварийщиков время идет. Такими темпам и пропорциями 1:3 по времени мост сделают к 2021году.
ответить

048

сегодня, 12:43
Не было там проводов ни каких,десятка стояла на аварийках у суда мешала,а дальше пазик раскорячился
ответить

Еще в рубрике

Горожанам запрещают обустраивать личные парковки во дворах многоэтажек
#благоустройство
26
Горожанам запрещают обустраивать личные парковки во дворах многоэтажек

сегодня, 12:03

Общество
Липчан приглашают на бесплатное оздоровление
#парк
4
Липчан приглашают на бесплатное оздоровление

сегодня, 11:32

Общество
Дмитрий Аверов: «На остановках не должно быть колбасы и сыра из пальмового масла»
#благоустройство
39
Дмитрий Аверов: «На остановках не должно быть колбасы и сыра из пальмового масла»

сегодня, 11:30

Общество
В Становлянском районе освятили звонницу и колокола
#колокола #освящение
1
В Становлянском районе освятили звонницу и колокола

сегодня, 11:11

Общество
Липецкие предприятия собрали 60 миллионов рублей на экологию
#экология
2
Липецкие предприятия собрали 60 миллионов рублей на экологию

сегодня, 10:59

Общество
В сиротских квартирах устранен слабый напор воды
#жкх
1
В сиротских квартирах устранен слабый напор воды

сегодня, 10:56

Общество