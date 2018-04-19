Причина утренних пробок на подъездах к Петровскому мосту устранена за полчаса

Причиной километровых пробок сегодня утром в центре Липецка стал обрыв контактного провода старой троллейбусной сети на подъезде к Петровскому мосту.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, к месту происшествия сразу же выехали ремонтные бригады муниципального «Липецкпассажиртранс». В течение 30 минут аварийная ситуация была устранена. В десятом часу возникшие на подъездах к мосту заторы начали постепенно уменьшаться, а движение – восстанавливаться.

Как известно, после прекращения летом прошлого года троллейбусного движения в Липецке было принято решение о постепенном демонтаже контактной сети. В настоящее время эти работы ведутся на площади Победы. После их завершения бригады «Липецкпасажиртранса» планируют перейти на улицу Карла Маркса. Прежде всего, провода начнут убирать со стороны Петровского моста, отметили в департаменте транспорта.