Общество
368
сегодня, 16:42
6

Вода из 14 мест традиционных крещенских купаний может быть опасна

Но вода из реки Воронеж на Центральном пляже Липецка успешно прошла проверку по всем показателям.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области сообщило о результатах анализа 35 проб воды, взятых из родников и купелей, используемых в Крещение.

Не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям вода из родников и купелей в селах Хрущевка, Крутые Хутора и Большая Кузьминка Липецкого округа, в мужском монастыре Задонска, в селах Хлевное, Волово, в Ельце в районе Ольшанца, в посёлке Рощинский, селе Измалково в подземном источнике, в посёлке Рощинский (источник «Тихвинской Божьей Матери») Чаплыгинского округа.

По микробиологическим показателям не прошли проверку источник Миланьин в Ельце у женского монастыря, в селе Талица Елецкого округа, в селе Дмитриевка Становлянского округа, а также вода из реки Воронеж в селе Доброе (район «Заречье).

Использовать воду из этих мест для питья запрещено. Также следует воздержаться от купания.

Соответствует гигиеническим требованиям вода из родников и купелей в селе Коробовка Грязинского округа, селе Дмитряшевка Хлевенского округа, селе Тюнино Задонского района, в Задонском женском монастыре (урочище «Скит»),  в селах Гнилуша и Камышевка Задонского округа, в селе Малые Борки Тербунского округа, селе Перехваль Данковского округа, селе Топки Лев-Толстовского района, селе Дубовое Чаплыгинского округа, посёлке Рощинский (источник «Святого Ильи) Чаплыгинского округа, родника слободы Покрово-Казацкая (реки Лебедянка) Лебедянского округа, источника «Зеленый колодец» села Шовское Лебедянского округа, в селах  Яблонево и селе  Никольское Краснинского округа.

Также успешно прошла проверку вода из реки Воронеж на центральном пляже Липецка, реки Быстрая Сосна в Ельце, реки Дон в Данкове (место для купания около городского моста), реки Становая Ряса в Чаплыгине, Чуевского пруда в Добринке, реки Усмань в одноименном городе (в районе спасательной станции на городском пляже), на левом берегу реки Дон в Лебедяни (на городском пляже в районе ООО «ЛеМаЗ»).
Крещение
прорубь
Комментарии (6)

Липчанин
25 минут назад
Отлично!
Ответить
Саша
41 минуту назад
Зачем они туда лезут
Ответить
Почемучка
сегодня, 17:20
Так почему вверх по течению грязно, а ниже вода чище?
Ответить
Колян
сегодня, 17:14
На центральном пляже вода только летом не соответствует. Так как купающиеся будоражат донные отложения.
Ответить
Гость
58 минут назад
Так если летом центральный пляж открыть,так нужен персонал,за отдыхающими смотреть,что б неутонули,мусор убирать...а на это деньги нужны,проще неоткрывать его,ссылаясь на то что вода вредна.Вы посмотрите на набережную,полная разруха,реально в гадюшник город превратили.
Ответить
Инна
сегодня, 17:13
No comments (без комментариев).На фото посмотришь и сразу поймёшь; не всем дано.
Ответить
