В Грязях полицейские расследуют наезд на женщину на «зебре»
Сотрудники полиции Грязинского района проводят проверку по факту ДТП с участием автомобиля и пешехода.
Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в результате происшествия пешеход с травмами была доставлена в медицинское учреждение.
Окончательные причины и все обстоятельства инцидента будут установлены по итогам расследования.
