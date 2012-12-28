В Грязях полицейские расследуют наезд на женщину на «зебре»

Сотрудники полиции Грязинского района проводят проверку по факту ДТП с участием автомобиля и пешехода.

Сегодня днём на улице Толстовской в Грязях, по предварительным данным, 22-летняя водитель автомобиля «Белджи» совершила наезд на 33-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вблизи дома № 24. эКак сообщили в УМВД России по Липецкой области, в результате происшествия пешеход с травмами была доставлена в медицинское учреждение.Окончательные причины и все обстоятельства инцидента будут установлены по итогам расследования.