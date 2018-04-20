Управление главного смотрителя накажут за запыленный Липецк

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по информации филиала ФГБУ "Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" о превышении ПДК пыли в атмосферном воздухе на территории Липецка.

Как установлено в ходе проверки, с 11 по 17 апреля в Липецке неоднократно фиксировались превышения ПДК по пыли. К примеру, 11 апреля содержание пыли в воздухе на улице Титова в 1,7 раза превышало ПДК, в поселке тракторного завода - в 4,2 раза.

По данным прокуратуры области, такая ситуация стала следствием ненадлежащего исполнения МБУ "Управление благоустройства Липецка" обязанностей по содержанию в чистоте территории города и объектов дорожного хозяйства.

В этой связи в адрес руководства МБУ "Управление благоустройства Липецка" прокурор внес внесено представление об устранении допущенных нарушений федерального законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в котором потребовал принять комплексные меры по очистке города от остатков песко-соляных смесей на дорогах и тротуарах областного центра.



