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Управление главного смотрителя накажут за запыленный Липецк

14 984
#пыль #экология
Управление главного смотрителя накажут за запыленный Липецк

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по информации филиала ФГБУ "Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" о превышении ПДК пыли в атмосферном воздухе на территории Липецка.

Как установлено в ходе проверки, с 11 по 17 апреля в Липецке неоднократно фиксировались превышения ПДК по пыли. К примеру,  11 апреля содержание пыли в воздухе на улице Титова в 1,7 раза превышало ПДК, в поселке тракторного завода - в 4,2 раза.  

По данным прокуратуры области, такая ситуация стала следствием ненадлежащего исполнения МБУ "Управление благоустройства Липецка" обязанностей по содержанию в чистоте территории города  и объектов дорожного хозяйства.

В этой связи  в адрес руководства МБУ "Управление благоустройства Липецка"  прокурор внес внесено представление об устранении допущенных нарушений  федерального законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в котором потребовал принять комплексные меры по очистке города от остатков песко-соляных смесей на дорогах и тротуарах областного центра.


14 984
#пыль #экология

Комментарии (14)

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Ирина

22 минуты назад
Мария, согласна с Вами на 100%!!!!
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однако

38 минут назад
И не только, а ты что, кот? Какую жизнь по счёту живёшь?
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Липчанка

39 минут назад
гость, действительно, кому нужен этот "мартышкин труд"? По всему городу, во всех дворах лежат огромные пакеты с мусором...
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И не только

41 минуту назад
В гумне,мы ещё и тупые бараны,которых тянет в "светлое прошлое". Между прочим гумно-очень хорошее удобрение,и после Путина у нас точно будет все благоухать,расти и развиваться.Но после него,при нем-только пока навоз накапливается,во всех смыслах. Кстати,админ,а зачем тебе столько " жучков"?? Ты пытаешься вычислить наши IP-адреса,что бы засквозить в гестапо?Имей ввиду-в рассек не любят стукачей и они долго не живут,привет Скрипалю и Литвиненко :) Ты бы завязывал с этой куйней. Ну удалишь мой корень,но ведь кто-уже знает твоём стукачестве,а кто-то успеет прочитать.У тебя чего-как у кота 9 жизней или ты бессмертный???А после эры Путина что будешь делать?
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1

43 минуты назад
А где городские власти, или они и их дети в противогазах ходят? Уволить ответственного. Жители города задыхались от пыли все это время. Не исполнял свои служебные обязанности или штраф за счет налогоплательщиков.
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Мария

45 минут назад
Есть технология уборки , где надо полить , а потом подметать . Но сейчас хитрый. Востриков экономит деньги , но представит смотрителю акты , где убирали по полной технологии. Смотрителя надо наказать , что принимают обьемы . Так нельзя , деньги предявляют , а работы не выполняют . А Вострикова наказать вдвойне , этот товарищ не просто так вернулся в МБУ .
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Все

52 минуты назад
Говне погрязло
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Animal planet

55 минут назад
В говне погрязли- за то за Путина.
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Зоолог

57 минут назад
Собаки засрали весь город! Кто за это ответит?
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МОЁ МНЕНИЕ

57 минут назад
А за грязь во дворах кто ответит?В городе гадюшник.На обоих косыревских кладбищах гадюшник(раньше к Пасхе уже убрано было).А ведь погода позволяла навести порядок.Помойка, а не город.
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