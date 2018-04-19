С утра фактически остановилось движение на улицах Неделина, Фрунзе, Советской, Плехановском спуске.

Сегодня с утра центр Липецка встал в гигантской пробке: автомобильное движение фактически парализовано на всех центральных улицах города, выводящих транспортные потоки к Петровскому мосту.



На ресурсе "Яндекс-пробки" красным цветом выделены Плехановский спуск и улица Неделина, вся улица Первомайская (на ней дорожники сегодня начали менять бордюры), улица Октябрьская, улица Неделина (также попавшая в планы капремонтов). Затруднено движение на улице Ленина, улице Карла Маркса. На левом берегу реки в пробке улица Зои Космодемьянской (от грязинской остановки до выезда на действующую ветку Петровского моста. Автомобильное движение на забитых транспортом дорогах в два-три раза медленнее, чем ходьба пешком (редакционный автомобиль GOROD48 ехал ровно 38 минут по улице Первомайской от площади Победы до улицы Фрунзе).



А вот въезд в Левобережный район Липецка с Октябрьского моста совершенно свободен. Автомобилистам стоит учесть это обстоятельство при выборе пути с правого берега реки на левый.

