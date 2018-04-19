Происшествия

53 минуты назад

Центр Липецка встал в гигантской пробке

11 6469
#пробка
8
Центр Липецка встал в гигантской пробке

С утра фактически остановилось движение на улицах Неделина, Фрунзе, Советской, Плехановском спуске.

Сегодня с утра центр Липецка встал в гигантской пробке: автомобильное движение фактически парализовано на всех центральных улицах города, выводящих транспортные потоки к Петровскому мосту.

На ресурсе "Яндекс-пробки" красным цветом выделены Плехановский спуск и улица Неделина, вся улица Первомайская (на ней дорожники сегодня начали менять бордюры), улица Октябрьская, улица Неделина (также попавшая в планы капремонтов). Затруднено движение на улице Ленина, улице Карла Маркса. На левом берегу реки в пробке улица Зои Космодемьянской (от грязинской остановки до выезда на действующую ветку Петровского моста. Автомобильное движение на забитых транспортом дорогах в два-три раза медленнее, чем ходьба пешком (редакционный автомобиль GOROD48 ехал ровно 38 минут по улице Первомайской от площади Победы до улицы Фрунзе).  

А вот въезд в Левобережный район Липецка с Октябрьского моста совершенно свободен. Автомобилистам стоит учесть это обстоятельство при выборе пути с правого берега реки на левый. 
11 6469
#пробка
8

Комментарии (12)

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истина

14 секунд назад
половина машин куплена в кредит , который еще не один год выплачивать . Просто эта категория людей любит жить в кредит
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4 минуты назад
"Автомобилистам стоит учесть это обстоятельство при выборе пути с правого берега реки на левый. " Ребята это не автомобилистам надо учитывать обстоятельсва, а Мэрии!!!! Почему люди должны страдать!
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Идея

6 минут назад
Предлагаю админам сайта разработать возможность оценки комментариев... так я думаю можно будет определить ценность каждого изречения...
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Макс

8 минут назад
Жаль что Липецк только пробками напоминает мегаполис.
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1

9 минут назад
ха, езжу я через октябрьский... если выехать из дома в 6-30, то еще успеешь проскочить быстро через танк, да и на мосту в принципе нормально. а если выехать в 6-40, то у танка уже столпотворение со всех сторон, толкотня и давка, и сам мост еле едет... как-то припоздала и выехала в 7-20, еле пыхтела от автовокзала до трактора, и практически до кольца на ул. металлургов ехать нормально было сложно, только разгонишься до 40 км/ч и тормозишь снова...
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народ

19 минут назад
Обнищание народа , сразу видно по пробкам от машин .
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фишмен

21 минуту назад
опять бордюры меняют сволочи..на наши деньги
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ник

21 минуту назад
"А вот въезд в Левобережный район Липецка с Октябрьского моста совершенно свободен." объехать ведь не судьба, надо всем в пробке стоять
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Алексей а

25 минут назад
Точно свободен, вы хоть там были каждое утро там ж от памятника танкистам до кольца лтз!
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888

29 минут назад
подземный трамвай
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