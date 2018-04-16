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21 и 28 апреля в Липецке - большие субботники

13 774
#Субботник
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21 и 28 апреля в Липецке - большие субботники

Глава Липецка призвал горожан убраться к майским праздникам.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава Липецка Сергей Иванов призвал горожан поучаствовать ещё в двух субботниках: 21 и 28 апреля.

К майским праздникам начнутся и посадки деревьев. Так, МУП "Зеленхоз" собрался заложить в один из ближайших субботников парк Авиаторов в микрорайоне "Елецкий". Главный архитектор города Татьяна Азова призвала коммунальщиков скорее приступить к озеленению новых микрорайонов. 
13 774
#Субботник
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Комментарии (13)

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Как гость
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Зоолог

3 минуты назад
Я никогда, заметьте, никогда не выбрасываю мусор из окна и на улице не сорю. А животные у моих детей - это рыбки в * и попугайчик Кеша. Они не срут на тротуарах и газонах во дворе.
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гость

21 минуту назад
Зоолог, а за собой поубирать, кто этот мусор из окон выбрасывает и на детских площадках после взрослых поседелок детям играть негде
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А чиновников Иванов пригласил?

46 минут назад
Как насчёт чиновников и управляшек, которые должны заниматься уборкой территорий? А то деньги с нас собирают , а результата нет.
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Дайте мэру развернуться

49 минут назад
Скоро одуванчики появятся.
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охох

52 минуты назад
бедные безмолвные бюджетные рабы...терпите что сказать. и на выборы по указке, и на митинги по указке и мусор убирать бесплатно - вот вам щастье привалило....
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Советчик

59 минут назад
Сейчас подождите поколение рабов из советского прошлого смениться и новое поколение засунет вам этот субботник в опу вместе с веником и лопатой! Союза уж 27 лет как нет, закон энерции уже перестаёт действовать ...
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гостья

сегодня, 16:28
Гость, а машины у вас только на стоянках стоят? а то вот везде прямо на детских площадках уже ставят
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Советчик

сегодня, 16:27
Сейчас подождите поколение рабов из советского прошлого смениться и новое поколение засунет вам этот субботник в опу вместе с веником и лопатой! Союза уж 27 лет как нет, закон энерции уже перестаёт действовать...
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Зоолог

сегодня, 16:11
Я специально сделал этот глубокий подсчёт чтобы каждый липчанин задумался в чём он живёт. Наподходе анализ количества высираний говна населением нашего города. Джите новых сенсаций.
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Гость

сегодня, 16:10
26 мкр. ужасно грязный и засран собаками.
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