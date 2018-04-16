21 и 28 апреля в Липецке - большие субботники

Глава Липецка призвал горожан убраться к майским праздникам.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава Липецка Сергей Иванов призвал горожан поучаствовать ещё в двух субботниках: 21 и 28 апреля.



К майским праздникам начнутся и посадки деревьев. Так, МУП "Зеленхоз" собрался заложить в один из ближайших субботников парк Авиаторов в микрорайоне "Елецкий". Главный архитектор города Татьяна Азова призвала коммунальщиков скорее приступить к озеленению новых микрорайонов.

