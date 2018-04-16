Общество
сегодня, 15:40
21 и 28 апреля в Липецке - большие субботники
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Глава Липецка призвал горожан убраться к майским праздникам.
Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава Липецка Сергей Иванов призвал горожан поучаствовать ещё в двух субботниках: 21 и 28 апреля.
К майским праздникам начнутся и посадки деревьев. Так, МУП "Зеленхоз" собрался заложить в один из ближайших субботников парк Авиаторов в микрорайоне "Елецкий". Главный архитектор города Татьяна Азова призвала коммунальщиков скорее приступить к озеленению новых микрорайонов.
К майским праздникам начнутся и посадки деревьев. Так, МУП "Зеленхоз" собрался заложить в один из ближайших субботников парк Авиаторов в микрорайоне "Елецкий". Главный архитектор города Татьяна Азова призвала коммунальщиков скорее приступить к озеленению новых микрорайонов.
13 774
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А чиновников Иванов пригласил?
Дайте мэру развернуться
охох
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Зоолог
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