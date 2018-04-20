На месте детского сада в микрорайоне «Октябрьский» СУ-11 построит небоскреб

Впрочем, застройщик обещает, что дошкольное образовательное учреждение на первом этаже здания все же останется.

Вчера на заседании Градостроительного совета в администрации Липецка ООО СУ-11 «Липецкстрой-Л» представило на суд профессиональной общественности проект строительства в ЖК «Октябрьский» 25-этажного жилого здания с детским садом.- Члены Градостроительного совета, профессиональные архитекторы, сделали застройщику ряд замечаний относительно внешнего вида здания. Этот дом станет абсолютной доминантой микрорайона, но его внешний вид - это вчерашний день архитектуры. Мы бы хотели видеть легкий силуэт, больше стекла в оформлении здания. С нашим мнением застройщик согласился, пообещав через неделю предоставить в департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка измененный проект, - сообщила GOROD48 главный архитектор города Татьяна Азова.А как же детский сад? Ведь в настоящее время будущий небоскреб представляет собой небольшое одноэтажное помещение, в котором предполагается размещение двух групп на 20 детей?- Застройщик обещает сохранить детский сад. Более того, увеличить его вместимость до трех групп, до 45 детей, - сказала Татьяна Азова.Застройщик обещает, но сдержит ли слово?Ситуация с детским в жилом доме очень похожа на ту, которая уже была в 2014 году. Тогда другой застройщик, АО «ДСК», обещал мэрии построить детский сад в жилом массиве из трех «свечек» на улице 50 лет НЛМК (район Манежа). Тогда в официальном пресс-релизе мэрии было сказано следующее:». 18 ноября 2014 года журналисты побывали в новостройке вместе с мэром Михаилом Гулевским и были шокированы увиденным: детский сад предполагалось разместить в квартирах, соединенных узким коридором. Разве это правильно?- Это - эксперимент, - ответил тогда на этот вопрос GOROD48 вице-мэр Антон Курочкин.Тогда глава Липецка едва ли не хлопал в ладоши от восхищения, бродя по будущим «апартаментам» дошкольников. Оказывается, в каждом помещении будут находиться до 9 детей. Сколько же тогда для них нужно будет воспитателей? Потянет ли бюджет их содержание? На эти вопросы были даны утвердительные ответы.- Нам денег для детей не жалко! - резюмировал Михаил Гулевский.Но детского сада в домах ДСК не случилось: департамент образования мэрии не смог взять их на свой баланс в связи с многочисленными нестыковками такого объекта с действующим законодательством, защищающем права детей. Не наступит ли мэрия в случае с СУ-11 на те же грабли, как и в случае с ДСК?Кстати, в конце прошлого года инициативная группа жильцов ЖК «Октябрьский» (построенного СУ-11) протестовала против возведения 25-этажного дома на месте уже построенного детского сада (это здание в его нынешнем виде не интересует департамент образования). Общественники разослали тогда свои обращения в федеральные и региональные органы власти, требуя не допустить строительства многоэтажки на месте детского сада.Детский сад был построен компанией СУ-11 в 2015 году. Как говорят, под объект забивали мощные сваи, что свидетельствовало о том, что одноэтажный детский сад - прикрытие куда более серьезного объекта. Территорию обнесли забором и, по слухам, для блезиру вымостили прямо по земле площадку у детского сада тротуарной плиткой - сейчас она вся проросла травой. А осенью прошлого года в микрорайоне появились объявления, из которых жители ЖК «Октябрьский» узнали, что застройщик собирается построить на месте детского сада жилую высотку. Позже, на публичных слушаниях, выяснилось, что высотку планируется построить путем реконструкции существующего детского сада.- Мы не можем запретить застройщику построить на месте детского сада жилой дом по одной причине: земельный участок под объектом находится у СУ-11 не в аренде, а в собственности, - прокомментитровала ситуацию главный архитектор Липецка Татьяна Азова.