Общество

35 минут назад

С улиц Липецка вывезено более 6 тысяч кубометров мусора

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#мусор #уборка
С улиц Липецка вывезено более 6 тысяч кубометров мусора

Около 5 тыс. кубометров песка и грязи и 1,1 тыс. кубометров стихийных свалок с начала апреля вывезено с улиц города.

Ежедневно на уборку тротуаров и магистралей выходят 118 единиц спецтехники, из них 74 - днем, 44 - ночью.

Скопившийся за зиму грунт с прилотковой части дорог убирают 7 бригад подразделения. Сегодня на улицах Пушкина, Ворошилова, Студеновская, Плеханова, Зегеля, Интернациональная, Эдуарда Белана, Полиграфическая, Политехническая и проспекте Мира.

Днем на влажной уборке занято 12 единиц техники. Начиная с этой недели, помывка будет производиться и в ночное время, когда транспортный поток значительно меньше.

Как известно, в этом году уборка областного центра после зимы проходит значительно быстрее. Использование реагента, который применили впервые на улицах города, позволило многократно снизить объемы грунта, вычищаемого из прибордюрной части дорог, сообщили в пресс – службе администрации города Липецка.
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#мусор #уборка

Комментарии (4)

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Зоозащитница

2 минуты назад
Зоолог, Говноступ, только тебе хотела написать где ты?
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1

2 минуты назад
гостья, а вы за что деньги платите? Вот из-за таких как ты дворники нихрена делать не хотят. У нас тоже объявили субботник во дворе, а из управляшки не пришел ни один человек - решили что жильцы сами все сделают. Всю зиму двор не чистился ни разу и теперь опять хотят за счет жильцов все сделать. Только деньги на содержание собирать не забывают. А еще пусть убирают собачники и автомобилисты, которые грязь с газонов растаскивают.
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гостья

7 минут назад
иду мимо двора за неделина-43, да там такой свинарник и дети гуляют...неужели жильцам трудно свою з...оторвать , собраться и убрать двор? бабульки под окнами домов убирают, а молодухи с молодцами сидят пиву пьют и кричат, что все им должны...у 64 школы по вечерам подростки в открытую курят и бычки бросают на площадку школы, вчера на неделина 43 подростки пили и ссать ходили прямо к дому....девочки маленькие гуляют, а он пьяный с расстегнутой ширинкой...где полиция? вот таких собирать и на уборку городы...какие люди такой и город
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Зоолог

22 минуты назад
А я сегодня снова вляпался в собачее говно. Кто за это ответит?
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