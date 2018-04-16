С улиц Липецка вывезено более 6 тысяч кубометров мусора

Около 5 тыс. кубометров песка и грязи и 1,1 тыс. кубометров стихийных свалок с начала апреля вывезено с улиц города.

Ежедневно на уборку тротуаров и магистралей выходят 118 единиц спецтехники, из них 74 - днем, 44 - ночью.



Скопившийся за зиму грунт с прилотковой части дорог убирают 7 бригад подразделения. Сегодня на улицах Пушкина, Ворошилова, Студеновская, Плеханова, Зегеля, Интернациональная, Эдуарда Белана, Полиграфическая, Политехническая и проспекте Мира.



Днем на влажной уборке занято 12 единиц техники. Начиная с этой недели, помывка будет производиться и в ночное время, когда транспортный поток значительно меньше.



Как известно, в этом году уборка областного центра после зимы проходит значительно быстрее. Использование реагента, который применили впервые на улицах города, позволило многократно снизить объемы грунта, вычищаемого из прибордюрной части дорог, сообщили в пресс – службе администрации города Липецка.