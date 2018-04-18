Общество
55 минут назад
Сообразили на троих
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Два депутата горсовета и депутат облсовета создали общий бизнес - УК «19 микрорайон».
Кажется, это сенсация: липецкие депутаты Сергей Ткаченко, Юрий Шкляров и Юрий Костин создали одну на троих управляющую компанию, «19 микрорайон».
Все три депутата являются директорами, учредителями или соучредителями ряда «управляшек». Так, по данным СБИС, Сергей Ткаченко является единственным учредителем и директором УК «ОУК», соучредителем ООО «Городское ремонтно-строительное управление по обслуживанию жилфонда», соучредителем и директором управляющей организации «Кит», соучредителем двух УК в Крыму - «Ливадии» и «РЭУ-2»... Юрий Шкляров является единственным учредителем и директором УК «Управдом», УК «Привокзальная» и ГУК «Привокзальная». Юрий Костин - соучредитель и директор УК «Елецкая» и УК «Университетский». И вот два депутата горсовета и депутат облсовета создали одну на троих «управляшку» под названием «19 микрорайон».
- Ко мне как к руководителю УК «Елецкая» и УК «Университетская», а также депутату областного Совета от 19 микрорайона не раз обращались жители этого жилого массива с просьбой взять дома в управление. Люди видят разницу между состоянием домов в «Университетском» и в своем микрорайоне и хотят изменений к лучшему. Но мне было не по силам войти в одиночку на 19 микрорайон. Поэтому мы решили создать совместную с моими коллегами по депутатскому корпусу управляющую организацию. Мы уже получили лицензию. И если собственники жилья решат уйти от компании ЛОКК в новую управляющую компанию, мы начнем работу в 19 микрорайоне. Если это случится, то я абсолютно убежден, что через пару лет на этих домах не будет тех безобразий, от которых страдают люди в этом микрорайоне в настоящее время. Но обсуждать пока нечего в виду отсутствия решений собственников жилья, - прокомментировал ситуацию Юрий Костин.
У Юрия Костина нет никакого опыта в управлении старым жилфондом, каковым является 19 микрорайон. Но у него, как регионального депутата от 19 микрорайона, есть определенный административный ресурс в виде влияния на членов местного Совета общественного самоуправления. Если этот рычаг будет применен, то общественники легко повлияют на мнение обычных жильцов, и те на общих собраниях примут решение уйти от ОГУП «Липецкая областная коммунальная компания», в настоящее время находящейся фактически под внешним управлением московской организации «ДомКом Инвест». Москвичи спасли в прошлом году ЛОКК от банкротства, но не сумели отладить управление общим имуществом многоквартирных домов так, чтобы снять раздражение жильцов. Поэтому жители 19 микрорайона хотят уйти под любую иную «управляшку», лишь бы наконец-то увидеть свет в окошке (к ОГУП «ЛОКК», судя по картотеке дел в Арбитражном суде Липецкой области, предъявлены претензии контрагентов на десятки миллионов рублей).
Одной такой компанией, которая заявила о своем желании взяться за управление МКД в этом микрорайоне, стала новая для Липецка УК «Комфорт-Сити» (пока под ее управлением находится два дома по улице Ульяны Громовой). Представители этой организации уже провели оргработу с жителями 17 домов в микрорайоне, десять из которых решили уйти от ЛОКК в начале марта. Но, как говорит юрист «Комфорт-Сити» Роман Волков, им тут же стали вставлять палки в колеса: сотрудники ОГУПа привлекли к рассмотрению протоколов общих собраний государственную жилищную инспекцию, а сами будто бы стали давить на председателей и секретарей собраний с целью понуждения их к отказу от ухода в новую УК. Более того, за ЛОКК будто бы впрягся депутат горсовета по этому микрорайону Владимир Иванов.
- Неправда, я не за кого никого не агитирую. Да, я в курсе той чехарды с управляющими компаниями на 19 микрорайоне. Но мне все равно, какие там будут управляющие организации, лишь бы они только исполняли свои обязанности перед жильцами, - сказал GOROD48 депутат Владимир Иванов.
Но вернемся к УК «19 микрорайон». В этой компании директором, судя по выписке из ЕГРЮЛ, гендиректором является Юрий Шкляров, герой цикла публикаций на GOROD48, посвященных деятельности липецких управляющих компаний. Судя по высказываниям горожан, домами которых управляют шкляровские «Привокзальные», люди крайне недовольны работой своих «управляшек». Не довольны ею и власти. Так, по данным начальника управления административно-технического контроля администрации Липецка Ирины Суздальцевой, в прошлом году сотрудниками управления в адрес только ГУК «Привокзальная» вынесли 20 предписаний об устранении выявленных нарушений! Трудно представить, что Юрий Шкляров вдруг покажет иные результаты на новом для себя месте работы.
Закрадывается мысль, что депутаты Юрий Шкляров и Сергей Ткаченко просто используют репутацию своего коллеги по облсовету Юрия Костина, чтобы, сыграв на доверии к его имени, начать извлекать прибыль из жителей 19 микрорайона. Именно так, ведь УК - это бизнес, направленный в первую очередь на получение дохода. Даже Юрий Костин не скрывает того факта, что его УК «19 микрорайон» тут же предложит жильцам новые, увеличенные на 5-6 рублей тарифы на ремонт и содержание жилья. И депутатская «тройка», без сомнения, тариф поднимет. Вопрос: смогут ли депутаты следом наладить быт жителей микрорайона?
Игорь Луговой
Все три депутата являются директорами, учредителями или соучредителями ряда «управляшек». Так, по данным СБИС, Сергей Ткаченко является единственным учредителем и директором УК «ОУК», соучредителем ООО «Городское ремонтно-строительное управление по обслуживанию жилфонда», соучредителем и директором управляющей организации «Кит», соучредителем двух УК в Крыму - «Ливадии» и «РЭУ-2»... Юрий Шкляров является единственным учредителем и директором УК «Управдом», УК «Привокзальная» и ГУК «Привокзальная». Юрий Костин - соучредитель и директор УК «Елецкая» и УК «Университетский». И вот два депутата горсовета и депутат облсовета создали одну на троих «управляшку» под названием «19 микрорайон».
- Ко мне как к руководителю УК «Елецкая» и УК «Университетская», а также депутату областного Совета от 19 микрорайона не раз обращались жители этого жилого массива с просьбой взять дома в управление. Люди видят разницу между состоянием домов в «Университетском» и в своем микрорайоне и хотят изменений к лучшему. Но мне было не по силам войти в одиночку на 19 микрорайон. Поэтому мы решили создать совместную с моими коллегами по депутатскому корпусу управляющую организацию. Мы уже получили лицензию. И если собственники жилья решат уйти от компании ЛОКК в новую управляющую компанию, мы начнем работу в 19 микрорайоне. Если это случится, то я абсолютно убежден, что через пару лет на этих домах не будет тех безобразий, от которых страдают люди в этом микрорайоне в настоящее время. Но обсуждать пока нечего в виду отсутствия решений собственников жилья, - прокомментировал ситуацию Юрий Костин.
У Юрия Костина нет никакого опыта в управлении старым жилфондом, каковым является 19 микрорайон. Но у него, как регионального депутата от 19 микрорайона, есть определенный административный ресурс в виде влияния на членов местного Совета общественного самоуправления. Если этот рычаг будет применен, то общественники легко повлияют на мнение обычных жильцов, и те на общих собраниях примут решение уйти от ОГУП «Липецкая областная коммунальная компания», в настоящее время находящейся фактически под внешним управлением московской организации «ДомКом Инвест». Москвичи спасли в прошлом году ЛОКК от банкротства, но не сумели отладить управление общим имуществом многоквартирных домов так, чтобы снять раздражение жильцов. Поэтому жители 19 микрорайона хотят уйти под любую иную «управляшку», лишь бы наконец-то увидеть свет в окошке (к ОГУП «ЛОКК», судя по картотеке дел в Арбитражном суде Липецкой области, предъявлены претензии контрагентов на десятки миллионов рублей).
Одной такой компанией, которая заявила о своем желании взяться за управление МКД в этом микрорайоне, стала новая для Липецка УК «Комфорт-Сити» (пока под ее управлением находится два дома по улице Ульяны Громовой). Представители этой организации уже провели оргработу с жителями 17 домов в микрорайоне, десять из которых решили уйти от ЛОКК в начале марта. Но, как говорит юрист «Комфорт-Сити» Роман Волков, им тут же стали вставлять палки в колеса: сотрудники ОГУПа привлекли к рассмотрению протоколов общих собраний государственную жилищную инспекцию, а сами будто бы стали давить на председателей и секретарей собраний с целью понуждения их к отказу от ухода в новую УК. Более того, за ЛОКК будто бы впрягся депутат горсовета по этому микрорайону Владимир Иванов.
- Неправда, я не за кого никого не агитирую. Да, я в курсе той чехарды с управляющими компаниями на 19 микрорайоне. Но мне все равно, какие там будут управляющие организации, лишь бы они только исполняли свои обязанности перед жильцами, - сказал GOROD48 депутат Владимир Иванов.
Но вернемся к УК «19 микрорайон». В этой компании директором, судя по выписке из ЕГРЮЛ, гендиректором является Юрий Шкляров, герой цикла публикаций на GOROD48, посвященных деятельности липецких управляющих компаний. Судя по высказываниям горожан, домами которых управляют шкляровские «Привокзальные», люди крайне недовольны работой своих «управляшек». Не довольны ею и власти. Так, по данным начальника управления административно-технического контроля администрации Липецка Ирины Суздальцевой, в прошлом году сотрудниками управления в адрес только ГУК «Привокзальная» вынесли 20 предписаний об устранении выявленных нарушений! Трудно представить, что Юрий Шкляров вдруг покажет иные результаты на новом для себя месте работы.
Закрадывается мысль, что депутаты Юрий Шкляров и Сергей Ткаченко просто используют репутацию своего коллеги по облсовету Юрия Костина, чтобы, сыграв на доверии к его имени, начать извлекать прибыль из жителей 19 микрорайона. Именно так, ведь УК - это бизнес, направленный в первую очередь на получение дохода. Даже Юрий Костин не скрывает того факта, что его УК «19 микрорайон» тут же предложит жильцам новые, увеличенные на 5-6 рублей тарифы на ремонт и содержание жилья. И депутатская «тройка», без сомнения, тариф поднимет. Вопрос: смогут ли депутаты следом наладить быт жителей микрорайона?
Игорь Луговой
9 1065
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