Прокуратура хочет закрыть в Липецке восемь торгового-развлекательных центров

В суды поданы 23 соответствующих иска.

Прокуратура области обратилась с 23 исками в суды о приостановлении деятельности торгово-развлекательных комплексов, в которых были выявлены нарушения противопожарной безопасности.



В Липецке у прокуратуры вызывают вопросы безопасность посетителей восьми ТРЦ: "Москва", "Ноябрьский", "Октябрьский", "Омега", "Липецк", "Универсальный", "Армада" и "Европа" на улице Советской. "Государево око" желает через суд приостановить деятельность этих ТРЦ до устранения выявленных недостатков.



В досудебном порядке, кстати, прокуратура закрыла детские игровые комнаты в ТРЦ "Малибу" и "Москва" - в нарушение правил противопожарной безопасности, они располагались на третьих этажах зданий.



Проверки прошли после событий в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", где в пожаре погибли более 60 человек.

