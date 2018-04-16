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сегодня, 12:30

Прокуратура хочет закрыть в Липецке восемь торгового-развлекательных центров

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#"Зимняя вишня"
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Прокуратура хочет закрыть в Липецке восемь торгового-развлекательных центров

В суды поданы 23 соответствующих иска.

Прокуратура области обратилась с 23 исками в суды о приостановлении деятельности торгово-развлекательных комплексов, в которых были выявлены нарушения противопожарной безопасности.

В Липецке у прокуратуры вызывают вопросы безопасность посетителей восьми ТРЦ: "Москва", "Ноябрьский", "Октябрьский", "Омега", "Липецк", "Универсальный", "Армада" и "Европа" на улице Советской. "Государево око" желает через суд приостановить деятельность этих ТРЦ до устранения выявленных недостатков.

В досудебном порядке, кстати, прокуратура закрыла детские игровые комнаты в ТРЦ "Малибу" и "Москва" - в нарушение правил противопожарной безопасности, они располагались на третьих этажах зданий. 

Проверки прошли после событий в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", где в пожаре погибли более 60 человек. 
11 1527
#"Зимняя вишня"
3

Комментарии (11)

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Нам

5 минут назад
Они не нужны на рынке дешевле
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Гость

17 минут назад
Вот автор писал, хоть в суть вопроса бы вник. Детские комнаты закрыли не потому что они на третьем этаже, а потому что в этих зданиях с третьего этажа пожарных выходов нет, ну и другие нарушения. Это в каком же нормативном документе сказано, что на третьем этаже детские комнаты нельзя открывать? В ривьере-то поди не закрыли, хотя там детский городок совсем не на первом этаже.
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Гость

20 минут назад
Кокс, не трындите, милейший, по крайней мере один выход там все время настежь открыт. Тот, что с фоуд корта, слева от ташира. И всегда был открыт. Даже когда о зимней вишне ничего не слыхали.
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Липчанин

36 минут назад
Вот отдохнёте, на шашлычки сходите) А то только в торговых центрах и обитаете. На субботних сходите, родных навестите, вот уж трагедия... Торговые центры закрывают))))))))))
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Руслан

41 минуту назад
Закрывать нужно торговцы как паразиты ненужный балласт который ничего не производит только обман купил подешевле продал подороже как таких земля носит деньги на обмане людей сгорят в аду эти комерсы
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Кокс

51 минуту назад
гостья, при чем тут ривьера у ривьеры и мобилу с безопасностью людей все на высоте нарушения не у ривьеры.
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Так ведь

52 минуты назад
в Ривьере комната тоже на 3-м этаже, и в Армаде и в Липецке, в Европе тока не втором, потому что нет третьего
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Кокс

56 минут назад
В Европе все пожарные выходы постоянно заперты на замок в случае пожара люди может и не сгорят от открытого огня но задохнутся от дыма ...
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гостья

сегодня, 12:51
???, скажи дураку богу молиться, он лоб расшибет...так и у нас...то ни одного нарушения не было, а то сказал президент разобраться и сразу всё закрыть и запретить...у нас же не могут дать время на устранение замечаний без закрытия, надо же отчитаться о работе...только там уже озвучили, чтобы без перегиба палки, но у нас уж если запрещать, так запрещать...ничего - петровский рынок есть, там вот только налоги не платят, ну фигня...
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гостья

сегодня, 12:49
правильно - все в Ривьеру....а работники этих центров и дома посидят без зарплаты, а бананы и в пятерочках купим по 140руб/кг (хотя может будут и дороже)....интересно, а почему нет ни одного наказания инспекторов, которые раньше подписывали акты или они не знали о детских комнатах на 3м этаже????
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