Общество

54 минуты назад

Отопление в Липецке отключат в понедельник

7 796
#отопление
Отопление в Липецке отключат в понедельник

В выходные ожидаются заморозки.

Глава Липецка Сергей Иванов в понедельник подпишет распоряжение о прекращении отопительного сезона.

- В эти выходные, по данным Гидрометцентра, в Липецке ожидаются ночные заморозки до минус двух градусов, а днем воздух прогреется до плюс пяти. Поэтому мы приняли коллегиальное решение не отключать отопление сегодня. Отопление в многоквартирных домах Липецка управляющие компании начнут отключать в понедельник, 23 апреля, - сообщил GOROD48 глава Липецка.      
7 796
#отопление

Комментарии (7)

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Как гость
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квадра озолотилась!

4 минуты назад
??? Квадра такие счета выставляет, зимой таких не было за отопление.
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гость

12 минут назад
Сейчас на улице +13 ,вовсю отопление,а окна настежь.
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Народ+

14 минут назад
гость, по мне так пусть до мая и продлевают, чем я буду за свои же деньгм мёрзнуть
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Народ+

16 минут назад
На гисметео следующая неделя погодой не блещит, может повременить с отключением отопления, у нас 17 отключили, а сегодня обратно включили и не могу сказать, что без отопления нам было очень комфортно, тем более Квадра деньги будет брать за полный месяц, а не за количество дней пользования. В понкедельник отключат отопление - стены постепенно остынут и в квартире будет холодно, при этом Квадре вы всё равно заплатите за период промерзания и плюс заплатите дополнительно электрикам, т.к. многие включат обогреватели.
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гость

16 минут назад
Наверное до майских праздников будут продлевать?
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27 минут назад
В понедельник и вторник ночью -1
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Читатель

38 минут назад
В понедельник ночью -1, во вторник -3...
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