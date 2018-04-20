Отопление в Липецке отключат в понедельник

В выходные ожидаются заморозки.

Глава Липецка Сергей Иванов в понедельник подпишет распоряжение о прекращении отопительного сезона.



- В эти выходные, по данным Гидрометцентра, в Липецке ожидаются ночные заморозки до минус двух градусов, а днем воздух прогреется до плюс пяти. Поэтому мы приняли коллегиальное решение не отключать отопление сегодня. Отопление в многоквартирных домах Липецка управляющие компании начнут отключать в понедельник, 23 апреля, - сообщил GOROD48 глава Липецка.