В двух торговых центрах Липецка остановили работу детских игровых комнат

Электроприборы опломбировали, аттракционы отключили от сетей электропитания.

Проверки, которые проводят в торговых центрах Липецка на предмет соблюдения правил противопожарной безопасности, спровоцировали остановку деятельности детских игровых комнат в двух заведениях.

Как сообщили в службе судебных приставов, судебное решение о приостановлении работы комнат поступило в УФССП АО Липецкой области 13 апреля.

Сегодня приставы закрыли деятельность комнат в торговых центрах «Малибу» и «Москва». При этом во втором случае комната была закрыта и приставам пришлось использовать запасной вход, ведущий в помещение. Судебные приставы отключили электропитание детских аттракционов и электросчетчика, а также произвели опломбирование электроприборов

Владельцев предупредили об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 Уголовного кодекса РФ «Неисполнение решения суда».