Общество

сегодня, 18:58

В двух торговых центрах Липецка остановили работу детских игровых комнат

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В двух торговых центрах Липецка остановили работу детских игровых комнат

Электроприборы опломбировали, аттракционы отключили от сетей электропитания.

Проверки, которые проводят в торговых центрах Липецка на предмет соблюдения правил противопожарной безопасности, спровоцировали остановку деятельности детских игровых комнат в двух заведениях.

Как сообщили в службе судебных приставов, судебное решение о приостановлении работы комнат поступило в УФССП АО Липецкой области 13 апреля.

Сегодня приставы закрыли деятельность комнат в торговых центрах «Малибу» и «Москва». При этом во втором случае комната была закрыта и приставам пришлось использовать запасной вход, ведущий в помещение. Судебные приставы отключили электропитание  детских аттракционов и электросчетчика, а также произвели опломбирование  электроприборов

Владельцев предупредили об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 Уголовного кодекса РФ «Неисполнение решения суда».

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Комментарии (1)

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сегодня, 19:13
Ха ха ха. 315 УК - неисполнение ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ВЛАСТИ, ГОС СЛУЖАЩИМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ решения суда! А кого предупредили?работников ТЦ?
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