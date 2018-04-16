Общество

сегодня, 11:02

40 тысяч липчан ждут на площади Победы в День Победы

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#День Победы
40 тысяч липчан ждут на площади Победы в День Победы

Площадь Героев 9 Мая будет отдана под возложение цветов.

Сегодня на брифинге в мэрии председатель департамента культуры и туризма мэрии Сергей Малько рассказал о новом формате празднования в Липецке Дня Победы.

Как уже сообщал GOROD48, торжественные парад и митинг 9 Мая пройдут не на площади Героев, а на площади Победы. Там же начнётся шествие Бессмертного полка - по улице Советской до площади Петра Великого. На площади Петра Великого, где с 11.00 до 14.00 пойдёт концерт, будут развернуты полевые кухни и организованы фотозоны "Взгляд в прошлое".

- Липчане не могли увидеть парад на площади Героев, они просто не помещались на ней. Поэтому на площади Героев можно будет возложить цветы с 8.00 до 12.00. Движение транспорта по площади Героев перекрываться не будет. А парад и иные мероприятия переместятся на площадь Победы, - сказал председатель департамента.

- Движение транспорта на проспекте Победы - от бизнес-центра "Виктория", въезд на улицу Неделина, въезд на улицу Первомайская и въезд на улицу 8 Марта будут закрыты с 8.00. Закрыта для движения будет и улица Советская, - сказал Сергей Малько.

В 19.00 на площади Петра Великого начнётся концертная программа "День Победы", которая завершится в 22.00 праздничным салютом (ранее все эти мероприятия проходили в Быхановом саду).

Также в городе пройдут массовые мероприятия и гуляния у всех Домов и Дворцов культуры, в парках. Ожидается, что их посетят 80 тысяч человек.

- В этом году к нам примкнут новолипчане. И мы прогнозируем увеличение участников Бессмертного полка с прошлогодних 40 тысяч человек до 60 тысяч. А вообще в строй могут встать, по нашим подсчетам, до ста тысяч липчан, - сказал организатор акции "Бессмертный полк" Павел Полуротов.

Комментируя появление на шествии Бессмертного полка депутата Госдумы Натальи Поклонской с портретом Николая Второго, Павел Полуротов сказал, что появлению в акции портретов погибших в Афганистане и других локальных войнах организаторы не препятствуют. "Но прежде всего - это семейная память о погибших в Великой Отечественной войны", - сказал Павел Полуротов.
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#День Победы

Комментарии (7)

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Бывшему чиновнику

43 минуты назад
ещё один скудоумный. Чего смотреть то? В прошлом году шествие Бессмертного полка на пл. Победы было. Народу тыс. 40 было. Только пл. Победы и сможет вместить столько народа. Пл. Победы просто идеальное место для проведения парадов
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Инне

47 минут назад
Зачем же скудоумие здесь своё показывать? Ты думаешь все парады на кладбищах проводятся, чтобы отдать честь погибшим? Во время Великой Отечественной именно с пл. Победы уходили на фронт. А на кладбищах венки и цветы возлагают, а не парады проводят.
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Бывший чиновник

50 минут назад
Идиотизму того, что происходит можно только поражаться. Мэр, пройди по площади Победы пешком, и посмотри как можно провести там празднования, посвященные Дню Победы. Гони в шею таких подчиненных, которые предлагают подобные мероприятия. Такого в Липецке еще не было. Позорище!!! P.S. Для Город 48. Возьмите на работу грамотного человека, который будет исправлять ошибки в ваших публикациях. Стыдно!
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?

51 минуту назад
Во сколько парад то?
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Зоолог

сегодня, 11:17
Инна, а я сегодня снова вляпался в собачее говно. Кто за это ответит?
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Инна

сегодня, 11:15
Бездарные и глупые чинуши от департамента культтуризма... как можно было придумать такую страсть! Перекрыть пол города. А военный парад кому честь будет отдавать? Не погибшим героям, а торговцам с рынка! Уроды и бездари...
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02

сегодня, 11:15
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
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