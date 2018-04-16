40 тысяч липчан ждут на площади Победы в День Победы

Площадь Героев 9 Мая будет отдана под возложение цветов.

Сегодня на брифинге в мэрии председатель департамента культуры и туризма мэрии Сергей Малько рассказал о новом формате празднования в Липецке Дня Победы.



Как уже сообщал GOROD48, торжественные парад и митинг 9 Мая пройдут не на площади Героев, а на площади Победы. Там же начнётся шествие Бессмертного полка - по улице Советской до площади Петра Великого. На площади Петра Великого, где с 11.00 до 14.00 пойдёт концерт, будут развернуты полевые кухни и организованы фотозоны "Взгляд в прошлое".



- Липчане не могли увидеть парад на площади Героев, они просто не помещались на ней. Поэтому на площади Героев можно будет возложить цветы с 8.00 до 12.00. Движение транспорта по площади Героев перекрываться не будет. А парад и иные мероприятия переместятся на площадь Победы, - сказал председатель департамента.



- Движение транспорта на проспекте Победы - от бизнес-центра "Виктория", въезд на улицу Неделина, въезд на улицу Первомайская и въезд на улицу 8 Марта будут закрыты с 8.00. Закрыта для движения будет и улица Советская, - сказал Сергей Малько.



В 19.00 на площади Петра Великого начнётся концертная программа "День Победы", которая завершится в 22.00 праздничным салютом (ранее все эти мероприятия проходили в Быхановом саду).



Также в городе пройдут массовые мероприятия и гуляния у всех Домов и Дворцов культуры, в парках. Ожидается, что их посетят 80 тысяч человек.



- В этом году к нам примкнут новолипчане. И мы прогнозируем увеличение участников Бессмертного полка с прошлогодних 40 тысяч человек до 60 тысяч. А вообще в строй могут встать, по нашим подсчетам, до ста тысяч липчан, - сказал организатор акции "Бессмертный полк" Павел Полуротов.



Комментируя появление на шествии Бессмертного полка депутата Госдумы Натальи Поклонской с портретом Николая Второго, Павел Полуротов сказал, что появлению в акции портретов погибших в Афганистане и других локальных войнах организаторы не препятствуют. "Но прежде всего - это семейная память о погибших в Великой Отечественной войны", - сказал Павел Полуротов.

