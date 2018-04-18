Происшествия

35 минут назад

Отопительный сезон в Липецке продлевается в связи с похолоданием

13 1296
#отопление
2
Отопительный сезон в Липецке продлевается в связи с похолоданием

Намеченное на 18 апреля окончание отопительного сезона в Липецке откладывается в связи с неблагоприятным метеопрогнозом, сообщили в городском департаменте ЖКХ. 

Соответственно переносятся заявленные прежде сроки начала гидравлических испытаний и отключений горячей воды.

По данным синоптиков, причиной похолодания стал циклон с Атлантики, который принес с собой дожди и понижение  ночных показаний температуры воздуха в отдельные дни до минусовых значений.  

Ресурсоснабжающим организациям рекомендовано произвести регулировку подачи тепла потребителям в соответствии с погодными условиями, чтобы обеспечить комфортную температуру в квартирах липчан.

13 1296
#отопление
2

Комментарии (13)

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ТЕМ У КОГО ЖАРЯТ БАТАРЕИ

1 минуту назад
Вы в доме одна такая квартира над бройлерной. А в угловых-- никогда не жарит, а три стены охлаждают!!! Сегодня дети из школы придут все с мокрыми ногами и сопливыми носами !!! Где вы их обогревать и обсушивать бы стали???? Скорее всего у вас и детей то нет и не будет-разве можно безмозглым размножаться??? Их и так пруд пруди!!!!! СПАСИБО ИВАНОВУ С.!!!!!!!!! Что значит ,у человека есть дети -другое мышление!!!!!!!!!!
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Пенсионер

3 минуты назад
Дибилы отключите отопление мне уже нечем плотить квартплату вы крахоборы все лето собираетесь топить.
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Все для людей

3 минуты назад
Когда небыло монополистов в жкх Пох-ю отключали 15 апреля отопление и все. А теперь якобы "заботясь о жителях" чтобы им прислали платежки за отопление как в январе в мороз деньги с людей содрать всеми способами. Администрация в сговоре с ними.
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ёпт

4 минуты назад
В четверг, 26-го можно заканчивать отопительный сезон. К примеру, в Москве в начале мая отопление отключают. И правильно делают. Когда отопления нет ведь не только холодно в квартирах, но и сырость образовывается. От этого у некоторых хронические болезни обостряются
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nickchay

4 минуты назад
Как же, будут они регулировать что-то... Им выгоднее содрать как можно больше денег, а на то, что больные люди просто могут погибнуть при таком пекле им (да и властям тоже) плевать с высокой колокольни
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О.К.

4 минуты назад
Ул. Советская, платить все равно за полный месяц, поэтому пусть греют до 30 апреля. А то мошенничество получается: пол месяца без отопления, а плату принесут за целый месяц.
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Вадим Барисович

5 минут назад
Денег нет платить,незамёрзнем.
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Ул. Советская

8 минут назад
У нас еще вчера днем отключили. Неужели включат?)))
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О.К.

8 минут назад
У нас в квартире комфортно: вентиля на батареях перекрыли.
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555

16 минут назад
Давно уже тепло окна постоянно открыты.эта лишний отьем денег у населения
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