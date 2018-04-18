35 минут назад
Отопительный сезон в Липецке продлевается в связи с похолоданием
Намеченное на 18 апреля окончание отопительного сезона в Липецке откладывается в связи с неблагоприятным метеопрогнозом, сообщили в городском департаменте ЖКХ.
Соответственно переносятся заявленные прежде сроки начала гидравлических испытаний и отключений горячей воды.
По данным синоптиков, причиной похолодания стал циклон с Атлантики, который принес с собой дожди и понижение ночных показаний температуры воздуха в отдельные дни до минусовых значений.
Ресурсоснабжающим организациям рекомендовано произвести регулировку подачи тепла потребителям в соответствии с погодными условиями, чтобы обеспечить комфортную температуру в квартирах липчан.
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