Общество

сегодня, 13:58

Проезжая часть улицы Фрунзе закрыта для транспорта

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#водоснабжение #коммунальная авария
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Проезжая часть улицы Фрунзе закрыта для транспорта

В связи с производством аварийно-восстановительных работ улица Фрунзе перекрыта. В настоящий момент здесь проводится раскопка для устранения утечки на водопроводе.

Как сообщает пресс-служба ЛГЭК, прекращена подача питьевой воды по ул. Фрунзе д. 15,27,29,30,32,34; пл. Коммунальная д. 10,12; ул. Скороходова д. 11,19. Без холодного водоснабжения остаются порядка 1709 жителей города. 

Подвоз воды организован по адресу ул. Фрунзе, д. 15.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236- 075 


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#водоснабжение #коммунальная авария
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Комментарии (2)

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Липчанин

36 минут назад
Неавтофанат, значит найдут артефакты.
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Неавтофанат

сегодня, 14:24
Как раз в этом месте находится кладбище! Поворот напротив Сбербанка.
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