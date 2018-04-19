Проезжая часть улицы Фрунзе закрыта для транспорта

В связи с производством аварийно-восстановительных работ улица Фрунзе перекрыта. В настоящий момент здесь проводится раскопка для устранения утечки на водопроводе.

Как сообщает пресс-служба ЛГЭК, прекращена подача питьевой воды по ул. Фрунзе д. 15,27,29,30,32,34; пл. Коммунальная д. 10,12; ул. Скороходова д. 11,19. Без холодного водоснабжения остаются порядка 1709 жителей города. Подвоз воды организован по адресу ул. Фрунзе, д. 15. Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236- 075

