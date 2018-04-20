Общество

сегодня, 11:48

В районе Силикатных озер проходят массовые посадки леса

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#лес
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В районе Силикатных озер проходят массовые посадки леса

В Липецке стартовала всероссийская экологическая акция.

Сегодня в Липецке у Силикатных озер стартовала акция «Всероссийский день посадки леса», сообщает сайт «Экология48»

В 2010 году лес у озер выгорел во время масштабных пожаров. Сегодня горельник убран, а территория под ним распахана под посадку нового леса. Уже на подъездах к месту посадок можно было увидеть «уазики» лесной охраны – они подвозили сеянцы сосны.

- Это болтушка, - показывает на корыто с непонятной жижей лесник Сергей Самохвалов. - Здесь смешаны глина, земля и удобрения. Она защитит корни и даст влагу. Перед посадкой мы смачиваем в ней корни, чтобы сеянцы лучше принимались. Планируем высадить около 40 тысяч сеянцев сосны.

На поле вовсю трудились люди в форме: это и спецрота ППС, и сотрудники МЧС. Хоть многие здесь впервые, но орудуют мечами Колесова как заправские специалисты. Сеянец за сеянцем, и получается грядка и таких очень много.

- Только за сегодня мы планируем посадить около 400 гектаров леса по всем районам, - рассказал начальник управления лесного хозяйства Липецкой области Василий Соколов. – Здесь мы посадим 80 гектаров смешанного леса сосны и березы.

Вспомнили сегодня и акцию «Лес Победы», которая проходила на территории всей России. В Липецкой области самые массовые посадки прошли тогда в Добровском районе недалеко от села Кривец. По словам главного лесника региона, приживаемость культур составила чуть более 80 процентов, что является очень хорошим показателям. Сейчас лесники там подсаживают непринявшиеся сеянцы.

Напомним, что Всероссийский День посадки леса проходит по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства. Впервые он был отмечен 14 мая 2011 года – в провозглашенный ООН Международный год леса. Акцию поддержало Правительство РФ, и национальный день посадки леса было решено проводить ежегодно.

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13 739
#лес
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Комментарии (13)

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Л

27 минут назад
Зоолог - Мотя, вообще-то речь идёт о посадке деревьев, Вы, вероятно и впрямь не совсем здоровы...
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однако

44 минуты назад
Зоолог - Мотя, а у МЕНЯ полное отсутствие мозгов!!!!
ответить

однако

47 минут назад
Зоолог - Мотя, а у тебя полное отсутствие мозгов!!!!
ответить

Л

48 минут назад
Зоолог, а ты и есть Мотя?! Ну ты и дурачина!!!
ответить

Зоолог

сегодня, 12:37
Наташа, а у тебя бешенство матки. Тебе б мужа-зоолога)))
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Мотя

сегодня, 12:30
Наташа, а если тебя тянет на сладкое, мучное, нет мочи и сил, депрессняк одолел, любишб кофэ ведрами пить, то ты наверняка заражена токсоплазмой. Еще, тебя внутренний голос не подговаривает сигануть в окно? Я тебя излечу от токсоплазмы при встрече. Узнаешь меня по * чеснока и дегтярного мыла!
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Наташа

сегодня, 12:25
Мотя, зоолог, не шифруйся, ну подхватил ты сифилис не притуляй к животным твою беспечность)))
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Наташа

сегодня, 12:23
Зоолог, иди мразь отмойся, бездельник вонючий.
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Зоолог

сегодня, 12:13
Я, какой же ты дятел!
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Хвойные леса

сегодня, 12:10
очень нужны для хорошего самочувствия и для борьбы с болезнями!!!
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