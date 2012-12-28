Жительница Липецка потеряла миллион рублей на покупке автомобиля в сети

Липчанка стала жертвой мошенников, перечислив почти миллион рублей при заказе машины через интернет-магазин в соцсети.

Осенью прошлого года женщина увидела в социальной привлекательное предложение о продаже автомобилей и связалась с администратором для консультации. Стоимость покупки с учётом доставки её устроила.После оформления договора покупательнице направили квитанцию на оплату таможенного сбора. Она поверила продавцу, что перевод на разные счета является частью стандартной процедуры, и начала оплату. Позже менеджер сообщил ей, что последний платёж на 350 тысяч рублей не прошёл, и посоветовал перевести ещё 660 тысяч.По словам злоумышленников, это было необходимо, чтобы не задерживать доставку автомобиля в Россию. Они заверили клиентку, что сумма является вынужденной мерой и будет возвращена.Через некоторое время липчанка заподозрила обман и потребовала расторгнуть договор и вернуть деньги. Мошенник отказался и перестал выходить на связь. Осознав, что стала жертвой аферы, потерпевшая обратилась в полицию. Общая сумма перечислений составила около 1 миллиона рублей.По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.