Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В выходные — до минус 27. Но в липецких котельных не поддадут жару
Общество
Юлия Брунцева снова просила заменить лишение свободы на принудительные работы
Происшествия
Следком начал доследственную проверку по гибели 19-летнего парня
Происшествия
Пожар возник Липецком филиале РАНХиГС
Происшествия
В Липецке воют сирены — объявлена воздушная тревога
Происшествия
На пяти улицах Липецка в выходные отключат холодную воду
Общество
Жители Силикатного мерзнут в ожидании 306-го автобуса
Общество
83-летний пенсионер нарвался на мошенников при покупке пистолета по объявлению
Происшествия
На Соколе бригада «РВК» продолжает поиск места утечки воды из 100-миллиметровой трубы
Общество
Вода из 14 мест традиционных крещенских купаний может быть опасна
Общество
Читать все
В выходные — до минус 27. Но в липецких котельных не поддадут жару
Общество
Жители Силикатного мерзнут в ожидании 306-го автобуса
Общество
Вода из 14 мест традиционных крещенских купаний может быть опасна
Общество
Выходные станут самыми морозными днями января
Погода в Липецке
На пяти улицах Липецка в выходные отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: самые холодные дни января, когда дадут воду на Соколе и крещенская купель
Общество
Желтый уровень воздушной опасности в Липецкой области отменен
Общество
Жительница Липецка потеряла миллион рублей на покупке автомобиля в сети
Происшествия
В Задонском районе задержан подозреваемый в краже «Нивы Шевроле»
Происшествия
Выходные в Липецке: пик морозов, борьба за наследство, экскурсия в темноте
Общество
Читать все
Происшествия
427
сегодня, 10:10

Жительница Липецка потеряла миллион рублей на покупке автомобиля в сети

Липчанка стала жертвой мошенников, перечислив почти миллион рублей при заказе машины через интернет-магазин в соцсети.

Осенью прошлого года женщина увидела в социальной привлекательное предложение о продаже автомобилей и связалась с администратором для консультации. Стоимость покупки с учётом доставки её устроила.

После оформления договора покупательнице направили квитанцию на оплату таможенного сбора. Она поверила продавцу, что перевод на разные счета является частью стандартной процедуры, и начала оплату. Позже менеджер сообщил ей, что последний платёж на 350 тысяч рублей не прошёл, и посоветовал перевести ещё 660 тысяч.

По словам злоумышленников, это было необходимо, чтобы не задерживать доставку автомобиля в Россию. Они заверили клиентку, что сумма является вынужденной мерой и будет возвращена.

Через некоторое время липчанка заподозрила обман и потребовала расторгнуть договор и вернуть деньги. Мошенник отказался и перестал выходить на связь. Осознав, что стала жертвой аферы, потерпевшая обратилась в полицию. Общая сумма перечислений составила около 1 миллиона рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

мошенничество
0
0
3
2
6

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить