Общество
52 минуты назад
Дефицит бюджета Липецка вырос до 955 миллионов рублей
а объем муниципального долга составляет 2,7 миллиарда рублей.
Сегодня на заседании постоянной комиссии Липецкого горсовета по бюджету и муниципальной собственности председатель департамента финансов городской администрации Татьяна Григорова рассказала депутатам об изменениях параметров муниципального бюджета.
Так, доходы городской казны увеличились сразу на 934,5 млн рублей. Однако такой рост вызван главным образом дотациями, субсидиями и субвенциями из федерального и областного бюджетов. Собственные налоги муниципалитета в этой сумме составили всего 76 млн рублей НДФЛ - эту сумму в казну перечислили предприятия и организации, выплатившие сотрудникам разовые новогодние премии.
В итоге изменений доходная часть городского бюджета составила 11,4 млрд рублей, а расходная - 12,4 миллиарда (полученные из вышестоящих бюджетов средства пойдут на ремонт и строительство дорог, детских садов, школ, электроснабжение 30-го, 31-го, 32-го и 33-го микрорайонов, субсидирование перевозок льготных категорий граждан общественным транспортом...). Дефицит бюджета как никогда высок - 955 млн рублей.
Депутатов возмутила такая статья расходов мэрии, как возмещение за счет городской казны автомобилистам ущерба от ДТП, полученного из-за неприглядного состояния дорог. Так, в предложенных Татьяной Григоровой поправках фигурируют 8,6 млн рублей.
- По нашим наблюдениям, треть автомобилей, которые фигурируют в решениях судов, - не с липецкими номерами, а иногородние. Здесь что-то не так. В этом вопросе надо разобраться, - сказал первый вице-мэр Липецка Дмитрий Аверов.
Чиновника поддержал спикер горсовета Игорь Тиньков. Он посоветовал юристам мэрии становится профессионалами в такого рода судах, иначе они будут постоянно проигрывать процессы автоподставщикам.
Депутата Николая Быковских заинтересовала тема продления госпрограммы переселения горожан из аварийного жилья. Из ответа Татьяны Григоровой следовало, что средств на это в муниципальном бюджете нет.
- Вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых сказал нам, что новая федеральная программа заработает в 2019 году. Тогда же станет ясно, какая сумма на условиях софинансирования будет заложена в расходы муниципального бюджета, - сказала финансистка.
На этом же заседании председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова рассказала депутатам о том, как обстоят дела с муниципальным долгом. Этот долг складывается из двух частей: первая - муниципальные гарантии по кредитам АО "ЛГЭК" и МУП "ЛиСА", в совокупности составляющих 1,1 млрд рублей, вторая: долги мэрии по кредитам (сумма превышает 1,6 млрд рублей).
Главный аудитор мэрии отметила, что АО "ЛГЭК" является предприятием, за который в силу его финансовой несостоятельности в прошлом году муниципалитет заплатил Европейскому банку реконструкции и развития 250 млн рублей основного долга и 98 миллионов - процентов по кредиту (на этом фоне издевательством выглядит история приобретения руководителем АО "ЛГЭК" Владимиром Башкаревым "Лексуса" за 3,2 млн рублей). Также мэрия оплатила по счетам "ЛиСы" 16 млн рублей.
- Полученная нами информация от ЛГЭКа не позволяет оценить финансовое состояние предприятия. Также невозможно установить причины неисполнения ЛГЭКом обязательств по кредитным соглашениям, - отметила Марина Зиборова.
Также председатель Счетной палаты Липецка заметила, что муниципальные гарантии составлены так, что выплаченные за счет казны долговые обязательства ЛГЭКа и станции аэрации не могут быть истребованы с предприятий.
На мэрии висят и долговые обязательства по семи кредитам на сумму в 1,2 млрд рублей (три из них на сумму в 400 млн рублей были погашены в прошлом году). Эти кредиты администрация Липецка привлекла по ставке в 7,8-8% годовых для покрытия дефицита бюджета со сроком их возврата в ноябре 2020 года.
Так, доходы городской казны увеличились сразу на 934,5 млн рублей. Однако такой рост вызван главным образом дотациями, субсидиями и субвенциями из федерального и областного бюджетов. Собственные налоги муниципалитета в этой сумме составили всего 76 млн рублей НДФЛ - эту сумму в казну перечислили предприятия и организации, выплатившие сотрудникам разовые новогодние премии.
В итоге изменений доходная часть городского бюджета составила 11,4 млрд рублей, а расходная - 12,4 миллиарда (полученные из вышестоящих бюджетов средства пойдут на ремонт и строительство дорог, детских садов, школ, электроснабжение 30-го, 31-го, 32-го и 33-го микрорайонов, субсидирование перевозок льготных категорий граждан общественным транспортом...). Дефицит бюджета как никогда высок - 955 млн рублей.
Депутатов возмутила такая статья расходов мэрии, как возмещение за счет городской казны автомобилистам ущерба от ДТП, полученного из-за неприглядного состояния дорог. Так, в предложенных Татьяной Григоровой поправках фигурируют 8,6 млн рублей.
- По нашим наблюдениям, треть автомобилей, которые фигурируют в решениях судов, - не с липецкими номерами, а иногородние. Здесь что-то не так. В этом вопросе надо разобраться, - сказал первый вице-мэр Липецка Дмитрий Аверов.
Чиновника поддержал спикер горсовета Игорь Тиньков. Он посоветовал юристам мэрии становится профессионалами в такого рода судах, иначе они будут постоянно проигрывать процессы автоподставщикам.
Депутата Николая Быковских заинтересовала тема продления госпрограммы переселения горожан из аварийного жилья. Из ответа Татьяны Григоровой следовало, что средств на это в муниципальном бюджете нет.
- Вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых сказал нам, что новая федеральная программа заработает в 2019 году. Тогда же станет ясно, какая сумма на условиях софинансирования будет заложена в расходы муниципального бюджета, - сказала финансистка.
На этом же заседании председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова рассказала депутатам о том, как обстоят дела с муниципальным долгом. Этот долг складывается из двух частей: первая - муниципальные гарантии по кредитам АО "ЛГЭК" и МУП "ЛиСА", в совокупности составляющих 1,1 млрд рублей, вторая: долги мэрии по кредитам (сумма превышает 1,6 млрд рублей).
Главный аудитор мэрии отметила, что АО "ЛГЭК" является предприятием, за который в силу его финансовой несостоятельности в прошлом году муниципалитет заплатил Европейскому банку реконструкции и развития 250 млн рублей основного долга и 98 миллионов - процентов по кредиту (на этом фоне издевательством выглядит история приобретения руководителем АО "ЛГЭК" Владимиром Башкаревым "Лексуса" за 3,2 млн рублей). Также мэрия оплатила по счетам "ЛиСы" 16 млн рублей.
- Полученная нами информация от ЛГЭКа не позволяет оценить финансовое состояние предприятия. Также невозможно установить причины неисполнения ЛГЭКом обязательств по кредитным соглашениям, - отметила Марина Зиборова.
Также председатель Счетной палаты Липецка заметила, что муниципальные гарантии составлены так, что выплаченные за счет казны долговые обязательства ЛГЭКа и станции аэрации не могут быть истребованы с предприятий.
На мэрии висят и долговые обязательства по семи кредитам на сумму в 1,2 млрд рублей (три из них на сумму в 400 млн рублей были погашены в прошлом году). Эти кредиты администрация Липецка привлекла по ставке в 7,8-8% годовых для покрытия дефицита бюджета со сроком их возврата в ноябре 2020 года.
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