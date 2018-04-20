В Липецке с пафосом заложили парк Авиаторов

После митинга половина «озеленителей» сбежала с работы.

Сегодня на окраине Липецка, между окружной трассой и микрорайоном «Елецкий», общественная организация «Зеленая Россия» под руководством Галины Лиховозовой заложила аллею Авиаторов в честь летчиков Липецкого авиацентра, 20 Героев Советского Союза и восьми Героев России.Организаторы видели субботник так: сначала митинг, потом - посадка деревьев. Но такой формат оказался неудачным. Во-первых, подвела погода: в поле дул очень сильный ветер, который заставлял кадетов и школьников кутаться в принесенные плакаты и флаги. Во-вторых, подвела техника: отчего-то не заводился бензиновый генератор, поэтому половина слов ведущих митинга буквально улетела на ветер.Из выступлений двух девушек-ведущих следовало, что с момента создания в Липецке в 1960 году 4-го центра боевого применения и переучивания лётного состава ВВС погиб при выполнении задач 51 летчик (последним стал сбитый в Сирии Олег Пешков, ставший Героем России). Именно о нем больше всего и говорили на митинге:- Отчизны сын, Герой РоссииПоговорим о нем, скорбя.И вечны подвиги святые -Огонь он вызвал на себя…С приветственным словом перед участниками митинга выступил врио заместителя командира по работе с личным составом Липецкого авиацентра подполковник Юрий Цапко. Он поблагодарил мэрию за то, что она не осталась безучастной к акции в честь 100-летия авиации в Липецке, и выразил надежду, что «эти деревья лягут в благодатную землю».Третья причина того, что акция Галины Лиховозовой прошла не так, как планировалась, - нежелание работать. Так, по крайней мере, показалось корреспонденту GOROD48. Пока молодое поколение дурачилось и больше было занято селфи, а духовой военный оркестр играл песни военных лет, деревья сажали исключительно работницы МУП «Зеленхоз» и четверо пожилых людей, членов Совета при главе Липецка, - Леонид Стуров, Михаил Караваев, Владимир Изгаршев и Валентина Головина. Потом, когда смолкли музыка и речи, к ним присоединились несколько военнослужащих (оркестр зачехлил инструменты и ушел), а также три десятка школьников - столько же подростков также ушли с поля, заявив, что пришли сюда исключительно на митинг. В итоге посадка деревьев затянулась на два часа, хотя силами тех, кто появился тут в 10.00, можно было сделать эту работу за куда более короткое время.МУП «Зеленхоз» все сделал для того, чтобы посадка саженцев прошла оперативно: в поле были подвезены лопаты и посадочный материал, а колышками обозначены места, в которых нужно было выкопать лунки. В итоге парк Авиаторов, где ранее силами УК «Елецкая» уже посажены несколько десятков деревьев, был дополнен 50 рябинами, 75 липами, 200 березами (саженцы березы предоставил лесхоз), а также 30 туями (кажется, 30-сантиметровые туи здесь посадили зря - их своруют уже сегодня).Если все планы мэрии относительно парка Авиаторов будут воплощены в жизнь, то в микрорайоне «Елецкий» появится приличное место для отдыха. Под парк отданы 10 га земли, здесь же есть пруды (в этом месте города начинается Каменный лог). Правда, сейчас эта местность представляет собой удручающее зрелище - здесь нет приличной дороги, обочины существующей грунтовой засыпаны строительным мусором, кучи битого кирпича и штукатруки, лом железобетонных конструкций отнюдь не украшают будущий парк.