Общество

сегодня, 08:58

Липчане еще поживут с отоплением

18 3450
#отопление
3
Липчане еще поживут с отоплением

Тепло в квартирах горожан, предположительно, отключат в среду, 18 апреля. 

Как стало известно GOROD48, в мэрии предполагают отключить отопление в квартирах жителей Липецка 18 апреля.

- Уже пошли третьи сутки, когда среднесуточная температура воздуха превышает 8 градусов тепла. Если еще такая погода продлиться два дня, то можно будет отключать отопление, - сообщили GOROD48 в департаменте ЖКХ администрации Липецка. 

В мэрии не спешат отключать отопление, памятую об уроках прошлой весны. Тогда отопительный сезон закончился распоряжением главы Липецка Сергея Иванова 12 апреля. Однако 18 апреля в Липецке резко похолодало и выпал снег. И глава города издал новое распоряжение - о продолжении отопительного сезона с 19 апреля. Но в жилой фонд, отапливаемый котельной «Привокзальная», тепло не пришло: на сетях во время необычайно ранних гидравлических испытаний произошел крупный порыв, и без отопления и горячей воды остались военный городок, район Опытной станции, микрорайоны №1, часть второго, часть четвертого, пятого и 7-й микрорайон, улицы Балмочных, Игнатьева, Качалова, Мусоргского, Нестерова, Попова, Терешковой, части улиц Вавилова, Гагарина, Космонавтов, Липовской, Тельмана, Циолковского. Отопления тогда же лишились несколько детских садов и школ.  
18 3450
#отопление
3

Комментарии (18)

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гость

6 минут назад
В этом году молодцы! Спасибо за отопление.Стираемся, ведь сезон уборки могил, белье хорошо высыхает, дома сухо и тепло.
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Липчанин

7 минут назад
Вспоминается,лет 5 назад квадру обязали сделать перерасчёт населению из-за завышенных тарифов,так они увеличили поставку теплоносителя на эту сумму...зима,на улице -20,а мы спали с открытыми форточками.....
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Дык

24 минуты назад
А вдруг в мае похолодает? А вдруг в июне дожди? Квартирка отсыреет, да давай платить все лето (на всякий случай) Пусть в Квадре премию то получат, а нам зачем деньги то нужны?
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гостья

30 минут назад
Лип, вот покупайте свой дом и хоть обтопитесь ,а мне надоело, когда на улице +15, на всю отопление и окна открыты, как летом...за что платим? за то, что воздух подогреваем на улице?
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липчанин

43 минуты назад
Квадра твари пора привлекать их к УК! Не знание законов и конституции насколько государство дает рассрочку населению замучали смс и звонками за неуплату в 1 месяц толкают народ к суициду в непростое время!!!Здоровья ВАМ тем кто этим занимаеться за себя же рдеете!!!Сволота!!!
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Лип

51 минуту назад
Я за тепло! У нас как только отключат отопление, стразу холодать начинает, в ход идут обогреватели и электричество тоже набегает хорошо. Но обогреватель так все равно не прогревает, как батареи, квартира начинает отсыревать. А кому не нравиться, покупайте свой дом и регулируйте сколько влезет.
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Прокуратура

56 минут назад
Много гневных комментариев. А почему нам Заявление не напишите? Написать можно прямо на нашем сайте не выходя из дома. Или наверно ждете, пока "Квадра" начнет присылать вам квитанции по 15000 за месяц?
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народ

57 минут назад
да!они суки!а мы разрозненное стадо.надо всему городу прийти к иванову!в один день!!1
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наблюдатель ОБСЕ

58 минут назад
А кого этот скромный кот * ???
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Наташа

сегодня, 09:37
Суки!!!Иванов дал распоряжение не отключать отопление.Явно в доле. У всех окна открыты. Зимой так не топили.
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