Липчане еще поживут с отоплением

Тепло в квартирах горожан, предположительно, отключат в среду, 18 апреля.

Как стало известно GOROD48, в мэрии предполагают отключить отопление в квартирах жителей Липецка 18 апреля.



- Уже пошли третьи сутки, когда среднесуточная температура воздуха превышает 8 градусов тепла. Если еще такая погода продлиться два дня, то можно будет отключать отопление, - сообщили GOROD48 в департаменте ЖКХ администрации Липецка.



В мэрии не спешат отключать отопление, памятую об уроках прошлой весны. Тогда отопительный сезон закончился распоряжением главы Липецка Сергея Иванова 12 апреля. Однако 18 апреля в Липецке резко похолодало и выпал снег. И глава города издал новое распоряжение - о продолжении отопительного сезона с 19 апреля. Но в жилой фонд, отапливаемый котельной «Привокзальная», тепло не пришло: на сетях во время необычайно ранних гидравлических испытаний произошел крупный порыв, и без отопления и горячей воды остались военный городок, район Опытной станции, микрорайоны №1, часть второго, часть четвертого, пятого и 7-й микрорайон, улицы Балмочных, Игнатьева, Качалова, Мусоргского, Нестерова, Попова, Терешковой, части улиц Вавилова, Гагарина, Космонавтов, Липовской, Тельмана, Циолковского. Отопления тогда же лишились несколько детских садов и школ.

