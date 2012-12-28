Погода в Липецке
Выходные станут самыми морозными днями января
Ночами температура воздуха будет опускаться до -27 градусов.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 января в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью — от -20 до -25, днем — от -12 до -17 градусов.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от -22 до -24 градусов, днем — от -15 до -17 градусов.
День 17 января стал самым теплым в Липецке в 1918 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году — 34 градуса мороза.
