Выходные станут самыми морозными днями января

Ночами температура воздуха будет опускаться до -27 градусов.

17 и 18 января Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. 19 января по востоку страны будет смещаться арктический циклон —в регионе начнет понижаться атмосферное давление, пройдет небольшой снег, температура воздуха повысится. Среднесуточные температуры составят: 17 и 18 января — 19-20 градусов мороза, что на 11-13 градусов ниже нормы, 19 января — 13 градусов мороза, что на 4 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 января в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью — от -20 до -25, днем — от -12 до -17 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от -22 до -24 градусов, днем — от -15 до -17 градусов.День 17 января стал самым теплым в Липецке в 1918 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году — 34 градуса мороза.