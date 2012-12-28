Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
19-летний парень ночью погиб на улице Стаханова
Происшествия
В роддомах области ужесточены требования к санитарно-эпидемиологических нормам
Здоровье
Автобус горел на улице Московской
Происшествия
Драку у киоска на Липовской записала камера наблюдения: 40-летний липчанин арестован
Происшествия
Правительство Липецкой области продает кроссовер «Ниссан Террано»
Общество
Сегодня в Липецке: концерт мировой звезды, липчане уже начали ходить на работу, как зомби
Общество
31 декабря 28-летний водитель сел пьяным за руль и попал в смертельное ДТП
Происшествия
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Юлия Брунцева снова просила заменить лишение свободы на принудительные работы
Происшествия
Пожар возник Липецком филиале РАНХиГС
Происшествия
Читать все
Депутатов в областном Совете может стать меньше
Общество
На Соколе бригада «РВК» продолжает поиск места утечки воды из 100-миллиметровой трубы
Общество
В выходные — до минус 27. Но в липецких котельных не поддадут жару
Общество
850-граммового мальчика выходили липецкие, пензенские и московские врачи
Здоровье
Более 400 человек будут следить за порядком на крещенских купаниях
Общество
Жители Силикатного мерзнут в ожидании 306-го автобуса
Общество
Выходные станут самыми морозными днями января
Погода в Липецке
Следком начал доследственную проверку по гибели 19-летнего парня
Происшествия
На пяти улицах Липецка в выходные отключат холодную воду
Общество
Красный уровень отменен, желтый — сохраняется
Происшествия
Читать все
Погода в Липецке
500
сегодня, 15:30
2

Выходные станут самыми морозными днями января

Ночами температура воздуха будет опускаться до -27 градусов.

17 и 18 января Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. 19 января по востоку страны будет смещаться арктический циклон —в регионе начнет понижаться атмосферное давление, пройдет небольшой снег, температура воздуха повысится. Среднесуточные температуры составят: 17 и 18 января — 19-20 градусов мороза, что на 11-13 градусов ниже нормы, 19 января — 13 градусов мороза, что на 4 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 января в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью — от -20 до -25, днем — от -12 до -17 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от -22 до -24 градусов, днем — от -15 до -17 градусов.

День 17 января стал самым теплым в Липецке в 1918 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году — 34 градуса мороза.

мороз
похолодание
0
2
0
3
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Люди,
сегодня, 15:48
Помогайте животным!
Ответить
м
сегодня, 15:42
покормите животных ,собак и кошек,дайте им возможность пережить холода
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить