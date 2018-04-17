«Вам «шашечки» или ехать»?

В мэрии не хотят видеть на улицах города совмещенные с остановками общественного транспорта ларьки и киоски, а горожане - не против такой торговли.

Сегодня в конференц-зале департамента образования администрации Липецка прошли публичные слушания по проекту изменений в Правила благоустройства территорий города.



Мэрия разработала документ с благими намерениями: с целью улучшения санитарного состояния городского пространства и создания комфортных условий для липчан. Поправки к действующим Правилам благоустройства касаются размещения нестационарных торговых объектов на муниципальной земле, в городских зданиях и сооружениях. Мэрия предлагает размещать павильоны и киоски в соответствии с архитектурно-художественной концепцией общественных пространств, которую утверждает глава города. Киоски и иные торговые павильоны нельзя будет ставить в границах так называемых красных линий, обозначающих территорию общего пользования. Под запрет для размещения таких объектов попадут также арки зданий, озелененные территории, детские и спортивные площадки, остановки, охранная зона инженерных сетей. Те торговые объекты, которые были установлены собственником незаконно, подлежат демонтажу или переносу в другое место.



На показанных слайдах состояние нестационарных объектов выглядело удручающее: грязь, мусор, повсеместные объявления, которые портят внешний вид остановок. И это - центр города. На окраинах дела обстоят и того хуже.



На предварительном этапе обсуждения в оргкомитет поступило 25 предложений. На официальных страницах Липецкого горсовета в соцсетях в то же время проводился опрос на тему: "Нужны ли Липецку остановки с киосками?" В общей сложности, в опросе приняли участие 165 человек. "За" высказались 108 липчан, "против" - 29.



Липчане охотно оставляли комментарии, аргументируя свою точку зрения (орфография и пунктуация авторские):



- Нужны. Я не хочу торчать в длиннющей очереди к кассе в супермаркете из-за одной минералки.



- Нужны, особенно с прессой.



- Я за торговые павильоны с одной оговоркой: если муниципалитет будет жёстко контролировать деятельность этих торговцев. В Старом Осколе, например, за владельцем торговой точки на остановочном комплексе закреплена территория в радиусе 50 м. И порядок на этой территории наводит торговец, у него контракт на ежедневный вывоз мусора, он контролирует нерасклейку объявлений, состояние тротуарного покрытия, газонов... Если не можешь навести порядок вокруг своей остановки - расторгают контракт. Я смотрю, какой "гадюшник" бывает вокруг торговой точки напротив "мужика с полотенцем", и думаю: а правильно ли я проголосовал за павильоны в Липецке?



- Эстетически - нет, а практически - где тогда купить водички?)))



- Товарищи, а кому мешают киоски на остановках? Для людей удобно. Рабочие места, опять же. Просто сделать их красиво и современно.



- Пока мне не покажут приличные примеры ларьков, я против них.



- Как по мне - нужны, это удобно. Киоски или мини-маркеты. Вода, шоколадки, пресса - мало ли что нужно бывает купить на бегу. Ну, или хотя бы автоматы с водой.



- Транспортные остановки должны иметь прямое назначение, а продажа чего-либо должна производиться в других местах...



В оргкомитет по публичным слушаниям поступило также коллективное письмо от членов Липецкого регионального отделения ассоциации малоформатной торговли. Предприниматели-владельцы нестационарных торговых объектов, считают, что проект изменений Правил благоустройства содержит избыточные и необоснованные запреты для развития малого бизнеса, выходит за границы сферы регулирования нормативного акта по благоустройству территории и нарушает права предпринимателей.



За малый бизнес вступился депутат горсовета от фракции КПРФ Николай Быковских. Он заявил, что мэрия зажимает развитие предпринимательства. Депутат горсовета призвал чиновников к взаимодействию с малым бизнесом, а не к противостоянию с ним.



Председатель городской ассоциации малоформатной торговли Михаил Шведко назвал действия мэрии незаконными. Он даже процитировал Путина, призывающего лелеять малый бизнес.



- Мы говорим о легальных 1200 объектах нестационарных торговых объектов. Если мы примем изменения в Правила благоустройства, они все станут незаконными. Я бы назвал это коррупционной классикой! Мы не раз обращались в мэрию с просьбой облагородить остановки общественного транспорта за счёт предпринимателей. Мы тоже хотим видеть Липецк красивым! Но нам говорят, что ваши объекты не вписываются в Правила благоустройства. Давайте договариваться, а не конфликтовать, - обратился к чиновникам и депутатам Михаил Шведко.



Предприниматель Марина Харланова возмутилась тем, что легальный бизнес душат постоянными запретами, тем самым содействуя развитию нелегальной торговли. Женщина привела примеры забвения остановочных павильонов мэрией - к некоторым из них дворники не подходят месяцами!



- Если хотим навести порядок в городе, то торговые объекты на остановках должны быть. Без них невозможна прибыльность бизнеса, - заявила предприниматель.



По мнению Марины Харлановой, необходимо оставить все, как есть. Ну, разве что изменить цветовую гамму объектов нестационарной торговли.



Марина Шабелина рассказала о своём частном случае: она владела торговым павильоном, совмещенным с остановкой, на улице Советской. Несмотря на то, что земельный участок под магазинчик был у неё в аренде до 2020 года, киоск ей велели убрать.



Предприниматели все, как один, попросили мэрию не делать шага, который прикроет 4 000 рабочих мест.

