Выходные в Липецке: пик морозов, борьба за наследство, экскурсия в темноте
Общество
Причиной громкого хлопка в пригороде Липецка стал пожар
Происшествия
Жительница Липецка потеряла миллион рублей на покупке автомобиля в сети
Происшествия
В Задонском районе задержан подозреваемый в краже «Нивы Шевроле»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: самые холодные дни января, когда дадут воду на Соколе и крещенская купель
Общество
Прокуратура начала проверку из-за холода в доме на Достоевского
Происшествия
В Липецкой области от -28 ночью до -18 днем
Погода в Липецке
Желтый уровень воздушной опасности в Липецкой области отменен
Общество
Желтый уровень воздушной угрозы объявлен в Липецкой области
Происшествия
В Грязях полицейские расследуют наезд на женщину на «зебре»
Общество
Жительница Липецка потеряла миллион рублей на покупке автомобиля в сети
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за холода в доме на Достоевского
Происшествия
Липецких хоккеистов в очередной раз ощипал «Сокол»
Спорт
В Задонском районе задержан подозреваемый в краже «Нивы Шевроле»
Происшествия
Лиса вышла на прогулку в Верхнем парке
Общество
Причиной громкого хлопка в пригороде Липецка стал пожар
Происшествия
Желтый уровень воздушной угрозы объявлен в Липецкой области
Происшествия
Тело бомбардира «Металлурга» нашли на «Университетском»
Спорт
В Грязях полицейские расследуют наезд на женщину на «зебре»
Общество
В Липецкой области от -28 ночью до -18 днем
Погода в Липецке
Общество
344
сегодня, 17:37
4

Лиса вышла на прогулку в Верхнем парке

Рыжую красавицу иногда видят в этом парке.

Сегодня липчане, прогуливающиеся в Верхнем парке наблюдали лисицу среди сугробов.

Лисиц в Верхнем парке, и внизу, в районе «километровки» наблюдали и ранее, они совсем перестали бояться людей и стали вести себя с ними как домашние животные, но последнее время в поле зрения перестала попадать. И вот снова липчане встречают плутовок. На днях лисица прогуливалась по городской набережной.

По последним данным учёта численности диких животных, в Липецкой области обитают 2189 лис. Их численность контролируется.

лиса
0
0
0
6
3

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Денис
10 минут назад
В микр Елецкий, лисы чувствуют себя как дома, хожу выруливать собаку время от времени встречаю в любое время года.
Ответить
Пчёлка
30 минут назад
Поймать, а затем выпустить на старом Косыревском кладбище – дать возможность охотиться, регулировать, популяцию сусликов.
Ответить
Гриша
55 минут назад
Лисички такие красивые зимой, и такие жалкие летом.
Ответить
Лиса из парка
59 минут назад
дааа, мы такие плутовки
Ответить
