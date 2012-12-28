Липецкая вечЁрка: самые холодные дни января, когда дадут воду на Соколе и крещенская купель
Лиса вышла на прогулку в Верхнем парке
Рыжую красавицу иногда видят в этом парке.
Лисиц в Верхнем парке, и внизу, в районе «километровки» наблюдали и ранее, они совсем перестали бояться людей и стали вести себя с ними как домашние животные, но последнее время в поле зрения перестала попадать. И вот снова липчане встречают плутовок. На днях лисица прогуливалась по городской набережной.
По последним данным учёта численности диких животных, в Липецкой области обитают 2189 лис. Их численность контролируется.
