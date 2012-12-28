Все новости
19-летний парень ночью погиб на улице Стаханова
Происшествия
В выходные — до минус 27. Но в липецких котельных не поддадут жару
Общество
Юлия Брунцева снова просила заменить лишение свободы на принудительные работы
Происшествия
Следком начал доследственную проверку по гибели 19-летнего парня
Происшествия
Пожар возник Липецком филиале РАНХиГС
Происшествия
В Липецке воют сирены — объявлена воздушная тревога
Происшествия
Легковой автомобиль въехал в школьный автобус
Происшествия
На пяти улицах Липецка в выходные отключат холодную воду
Общество
83-летний пенсионер нарвался на мошенников при покупке пистолета по объявлению
Происшествия
Жители Силикатного мерзнут в ожидании 306-го автобуса
Общество
В выходные — до минус 27. Но в липецких котельных не поддадут жару
Общество
Жители Силикатного мерзнут в ожидании 306-го автобуса
Общество
Вода из 14 мест традиционных крещенских купаний может быть опасна
Общество
Выходные станут самыми морозными днями января
Погода в Липецке
На пяти улицах Липецка в выходные отключат холодную воду
Общество
Желтый уровень воздушной опасности в Липецкой области отменен
Общество
Липецкая вечЁрка: самые холодные дни января, когда дадут воду на Соколе и крещенская купель
Общество
В Задонском районе задержан подозреваемый в краже «Нивы Шевроле»
Происшествия
Выходные в Липецке: пик морозов, борьба за наследство, экскурсия в темноте
Общество
Красный уровень отменен, желтый — сохраняется
Происшествия
Общество
248
44 минуты назад

Выходные в Липецке: пик морозов, борьба за наследство, экскурсия в темноте

Культурная программа наступившего уикенда.

Танцы

Рубрику выходного дня по традиции начинаем с творческого номера – на этот раз в исполнении танц-клуба «МиСС» (руководитель Сергей Сушков). На сцене Городского дворца культуры грациозные девушки исполнили «Танец со шляпой».

Видео снял Аркадий Свиридов.



Морозы на пике

В субботу ожидается 15-17 градусов мороза, а в воскресенье – 14-16 градусов ниже нуля. Правда, с понедельника уже должно прийти потепление. На выходных обойдётся без существенных осадков.

_MG_64681.jpg

Отключение воды

17 января с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду
- ул. Водопьянова, 37, 39, 41.
- ул. Смургиса, 3а, 4, 8, 9, 12;
- ул. Стаханова, 2, 4, 6.

167.jpg

18 января с 10:00 до конца ремонта расстанутся с комфортом:

- ул. Индустриальная, 1, 2, 4;
- ул. Депутатская, 78.

Играй

В 11:30 17 января начать выходные по традиции можно с похода в АРТ-пространство «Модное место» (ул. Космонавтов, 54а) на «Игровую субботу» (12+).

YjIbTvzQRB3nOuMyQZjbtOigV9QLiVejrJkPkWQdT0bPN8FKM_sSvIqZPR6D2FPCrRiWFxZUWWA7Ck5w3twClGYn.jpg

Фото vk.com/art_modnoe_mesto

Захватывающее путешествие по вселенной настольных игр от городского клуба «Изумрудный город». Любимые классические игры и свежие новинка. Если не умеете или не знаете правил, то всему обучат прямо на месте.

Новогодний спектакль, почти ремейк

В 12:00 17 января на сцене Дома музыки (ул. П.Осипенко, 18) повторят новогодний мюзикл «Как Маша и Витя спасают Снегурочку» (0+).

Для тех, кто не успел сводить ребёнка на праздник во время каникул. Режиссёр – заслуженный работник культуры РФ Нина Заломова. После спектакля Днед Мороз и Снегурочка лично поздравят юных гостей утренника.

OojZ8T0y6X0G-JbDp-AHMbfrDAVW51EFXoL2BtSDan_oGPVVDCc4e9rMwRPff5AoNlj2GJyelw_pdVn1ilCFCKu6.jpg

Фото vk.com/lip_dom_muzik

«Сердце на снегу»

В 17:00 17 января в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) ансамбль русских народных инструментов «Мозаика» представит новую программу «Сердце на снегу» (12+).

Музыканты Веры Камбалиной исполнят любимые песни и инструментальные произведения на тему русской зимы. В программе народные песни «Эх, матушка», «Валенки», «Зимушка-зима», песни А. Варламова, А. Зацепина, Е. Крылатова, А. Бабаджаняна, Т. Хренникова, А. Пахмутовой и инструментальные пьесы.

DSC_4381.JPG

Солисты — Максим Рихтер, Ольга Чертовских, Наталья Теслина, Сергей Блинков, Михаил Вербицкий.

О гербарии зимой

В 18:0017 января в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) пройдёт лекция на неожиданную для зимы тему «От гербария к арт-объекту» (12+).

Поговорят о растениях и о гербариях. Гостям предложат взглянуть на растения не как на объект знания, а как на язык культуры, что продолжает разговор, который инициирует выставка «Коль нет цветов среди зимы», где растения существуют прежде всего как носители смысла.

FiwlPykToMonTR4UZEKIBjfYnYUzChE1vRjnEdZ8eHQHFMZMDNXQ0xF1SEBPkvyzPcbqgoKB_SMfK4ZrvDJ6a_qb.jpg

Фото vk.com/gallerybuksir

Завяжут глаза

В 12:00 18 января в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) пройдёт, пожалуй, самое необычное культурное мероприятие этих выходных – экскурсия с завязанными глазами (12+).

rSFdmzsUc_ZRU8jigjz79Gi4MWUVqJR_abmFPt4Es6rx71YyRL5QVhWUxouH7Z91j6O04ZKtY3x_2MGmD4CgoVFt.jpg

Фото vk.com/culturmus48


Путешествие по дореволюционному Липецку проведёт Мария Зимарина — первый незрячий лицензированный экскурсовод в нашем городе. Гости целый час проведут в темноте, но сумеют познакомиться с предметами и артефактами XIX века.

«Арт Движ’ОК»

В 17:00 18 января можно и завершить выходные в «Модном месте» (ул. Космонатов, 54) на мероприятии «Открытый микрофон: Левитов ждёт» (12+).

2OzhY_Tw45CLdm8rxsD40MbbXIh1bwzq1Fv5L6we-79W_u3E1VJqWGjfJZyEdL4PXzTjYuqewZPrdqzhJBJP9y9Y.jpg

Фото vk.com/art_modnoe_mesto

Поэтические откровения автора Анны Харлановой, к которым вы сами сможете добавить два-три стихотворения или одну-две музыкальные композиции. Творческое самовыражение и новые знакомства.


Кино в ОЦКНТ

Центр культуры народного творчества и кино продолжает свои знаменитые киносеансы. В этот уикенд смотрите мультик «Русалочка и морской монстр». Китай, 2023. Режиссёр Чуан Сю (6+).

Принцесса Русалочка вместо того, чтобы учиться и вести себя подобающе титулу, гуляет и веселится со своей подружкой ЛеЛе. Однажды она крадёт трезубец Морского монстра и теперь уже всему королевству грозит опасность. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,5.


Сеансы 17 и 18 января в 12:00 и в 15:00.

Театр

В 18:00 17 января в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого смотрите легкую комедию «Супница. Винная карта одного преступления» (16+).

По пьесе Л.Лямуре о супружеской паре, которая остро нуждается в деньгах и пытается получить наследство от престарелой тетушки. Правда родственница не планирует расставаться с этим миром.

В 18:00 18 января на сцене ЛГАДТ им. Л.Н.Толстого классика – «Безумный день, или женитьба Фигаро» по пьесе П.Бомарше (16+).

DSC_0671.JPG

В 18:00 18 января единственный спектакль покажет и Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) – «Ханума» (12+).

Именно с этой постановке о ловкой грузинской свахе четверть века назад и начиналась история театра. Сейчас в Липецке два основных театра и … две «Ханумы» в каждом из них. Любопытно сравнивать мастерство и творческий подход.

Дорогие липчане! Вот мы и дожили до первых выходных (не считая новогодних каникул в 2026 году). Год только начался, но уже столько успело произойти! Самые свежие новости и актуальную информацию о жизни родного региона вы всегда можете найти на GOROD48. Мы ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам рады.
