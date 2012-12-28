Липецкая вечЁрка: самые холодные дни января, когда дадут воду на Соколе и крещенская купель
Общество
248
44 минуты назад
Выходные в Липецке: пик морозов, борьба за наследство, экскурсия в темноте
Культурная программа наступившего уикенда.
Рубрику выходного дня по традиции начинаем с творческого номера – на этот раз в исполнении танц-клуба «МиСС» (руководитель Сергей Сушков). На сцене Городского дворца культуры грациозные девушки исполнили «Танец со шляпой».
Видео снял Аркадий Свиридов.
Морозы на пике
В субботу ожидается 15-17 градусов мороза, а в воскресенье – 14-16 градусов ниже нуля. Правда, с понедельника уже должно прийти потепление. На выходных обойдётся без существенных осадков.
Отключение воды
17 января с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду
- ул. Водопьянова, 37, 39, 41.
- ул. Смургиса, 3а, 4, 8, 9, 12;
- ул. Стаханова, 2, 4, 6.
18 января с 10:00 до конца ремонта расстанутся с комфортом:
- ул. Депутатская, 78.
Играй
В 11:30 17 января начать выходные по традиции можно с похода в АРТ-пространство «Модное место» (ул. Космонавтов, 54а) на «Игровую субботу» (12+).
Фото vk.com/art_modnoe_mesto
Новогодний спектакль, почти ремейк
В 12:00 17 января на сцене Дома музыки (ул. П.Осипенко, 18) повторят новогодний мюзикл «Как Маша и Витя спасают Снегурочку» (0+).
Для тех, кто не успел сводить ребёнка на праздник во время каникул. Режиссёр – заслуженный работник культуры РФ Нина Заломова. После спектакля Днед Мороз и Снегурочка лично поздравят юных гостей утренника.
Фото vk.com/lip_dom_muzik
«Сердце на снегу»
Музыканты Веры Камбалиной исполнят любимые песни и инструментальные произведения на тему русской зимы. В программе народные песни «Эх, матушка», «Валенки», «Зимушка-зима», песни А. Варламова, А. Зацепина, Е. Крылатова, А. Бабаджаняна, Т. Хренникова, А. Пахмутовой и инструментальные пьесы.
Солисты — Максим Рихтер, Ольга Чертовских, Наталья Теслина, Сергей Блинков, Михаил Вербицкий.
О гербарии зимой
В 18:0017 января в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) пройдёт лекция на неожиданную для зимы тему «От гербария к арт-объекту» (12+).
Поговорят о растениях и о гербариях. Гостям предложат взглянуть на растения не как на объект знания, а как на язык культуры, что продолжает разговор, который инициирует выставка «Коль нет цветов среди зимы», где растения существуют прежде всего как носители смысла.
Фото vk.com/gallerybuksir
Завяжут глаза
В 12:00 18 января в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) пройдёт, пожалуй, самое необычное культурное мероприятие этих выходных – экскурсия с завязанными глазами (12+).
Фото vk.com/culturmus48
Путешествие по дореволюционному Липецку проведёт Мария Зимарина — первый незрячий лицензированный экскурсовод в нашем городе. Гости целый час проведут в темноте, но сумеют познакомиться с предметами и артефактами XIX века.
«Арт Движ’ОК»
В 17:00 18 января можно и завершить выходные в «Модном месте» (ул. Космонатов, 54) на мероприятии «Открытый микрофон: Левитов ждёт» (12+).
Фото vk.com/art_modnoe_mesto
Поэтические откровения автора Анны Харлановой, к которым вы сами сможете добавить два-три стихотворения или одну-две музыкальные композиции. Творческое самовыражение и новые знакомства.
Кино в ОЦКНТ
Центр культуры народного творчества и кино продолжает свои знаменитые киносеансы. В этот уикенд смотрите мультик «Русалочка и морской монстр». Китай, 2023. Режиссёр Чуан Сю (6+).
Принцесса Русалочка вместо того, чтобы учиться и вести себя подобающе титулу, гуляет и веселится со своей подружкой ЛеЛе. Однажды она крадёт трезубец Морского монстра и теперь уже всему королевству грозит опасность. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,5.
Театр
В 18:00 17 января в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого смотрите легкую комедию «Супница. Винная карта одного преступления» (16+).
По пьесе Л.Лямуре о супружеской паре, которая остро нуждается в деньгах и пытается получить наследство от престарелой тетушки. Правда родственница не планирует расставаться с этим миром.
В 18:00 18 января на сцене ЛГАДТ им. Л.Н.Толстого классика – «Безумный день, или женитьба Фигаро» по пьесе П.Бомарше (16+).
В 18:00 18 января единственный спектакль покажет и Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) – «Ханума» (12+).
Именно с этой постановке о ловкой грузинской свахе четверть века назад и начиналась история театра. Сейчас в Липецке два основных театра и … две «Ханумы» в каждом из них. Любопытно сравнивать мастерство и творческий подход.
Дорогие липчане! Вот мы и дожили до первых выходных (не считая новогодних каникул в 2026 году). Год только начался, но уже столько успело произойти! Самые свежие новости и актуальную информацию о жизни родного региона вы всегда можете найти на GOROD48. Мы ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам рады.
1
0
0
1
1
Комментарии