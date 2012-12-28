Выходные в Липецке: пик морозов, борьба за наследство, экскурсия в темноте

Культурная программа наступившего уикенда.

В субботу ожидается 15-17 градусов мороза, а в воскресенье – 14-16 градусов ниже нуля. Правда, с понедельника уже должно прийти потепление. На выходных обойдётся без существенных осадков.









В 11:30 17 января начать выходные по традиции можно с похода в АРТ-пространство «Модное место» (ул. Космонавтов, 54а) на «Игровую субботу» (12+).









Фото vk.com/art_modnoe_mesto









«Сердце на снегу»





Музыканты Веры Камбалиной исполнят любимые песни и инструментальные произведения на тему русской зимы. В программе народные песни «Эх, матушка», «Валенки», «Зимушка-зима», песни А. Варламова, А. Зацепина, Е. Крылатова, А. Бабаджаняна, Т. Хренникова, А. Пахмутовой и инструментальные пьесы.









Фото vk.com/gallerybuksir





Завяжут глаза





Фото vk.com/culturmus48



Путешествие по дореволюционному Липецку проведёт Мария Зимарина — первый незрячий лицензированный экскурсовод в нашем городе. Гости целый час проведут в темноте, но сумеют познакомиться с предметами и артефактами XIX века.

В 17:00 18 января можно и завершить выходные в «Модном месте» (ул. Космонатов, 54) на мероприятии «Открытый микрофон: Левитов ждёт» (12+).





Фото vk.com/art_modnoe_mesto Поэтические откровения автора Анны Харлановой, к которым вы сами сможете добавить два-три стихотворения или одну-две музыкальные композиции. Творческое самовыражение и новые знакомства.







По пьесе Л.Лямуре о супружеской паре, которая остро нуждается в деньгах и пытается получить наследство от престарелой тетушки. Правда родственница не планирует расставаться с этим миром.





В 18:00 18 января на сцене ЛГАДТ им. Л.Н.Толстого классика – «Безумный день, или женитьба Фигаро» по пьесе П.Бомарше (16+).









Рубрику выходного дня по традиции начинаем с творческого номера – на этот раз в исполнении танц-клуба «МиСС» (руководитель Сергей Сушков). На сцене Городского дворца культуры грациозные девушки исполнили «Танец со шляпой».Видео снял Аркадий Свиридов.17 января с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду- ул. Водопьянова, 37, 39, 41.- ул. Смургиса, 3а, 4, 8, 9, 12;- ул. Индустриальная, 1, 2, 4;- ул. Депутатская, 78.Захватывающее путешествие по вселенной настольных игр от городского клуба «Изумрудный город». Любимые классические игры и свежие новинка. Если не умеете или не знаете правил, то всему обучат прямо на месте.В 12:00 17 января на сцене Дома музыки (ул. П.Осипенко, 18) повторят новогодний мюзикл «Как Маша и Витя спасают Снегурочку»Для тех, кто не успел сводить ребёнка на праздник во время каникул. Режиссёр – заслуженный работник культуры РФ Нина Заломова. После спектакля Днед Мороз и Снегурочка лично поздравят юных гостей утренника.В 17:00 17 января в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) ансамбль русских народных инструментов «Мозаика» представит новую программу «Сердце на снегу»Солисты — Максим Рихтер, Ольга Чертовских, Наталья Теслина, Сергей Блинков, Михаил Вербицкий.В 18:0017 января в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) пройдёт лекция на неожиданную для зимы тему «От гербария к арт-объекту» (12+).Поговорят о растениях и о гербариях. Гостям предложат взглянуть на растения не как на объект знания, а как на язык культуры, что продолжает разговор, который инициирует выставка «Коль нет цветов среди зимы», где растения существуют прежде всего как носители смысла.В 12:00 18 января в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) пройдёт, пожалуй, самое необычное культурное мероприятие этих выходных – экскурсия с завязанными глазамиЦентр культуры народного творчества и кино продолжает свои знаменитые киносеансы. В этот уикенд смотрите мультик «Русалочка и морской монстр». Китай, 2023. Режиссёр Чуан СюПринцесса Русалочка вместо того, чтобы учиться и вести себя подобающе титулу, гуляет и веселится со своей подружкой ЛеЛе. Однажды она крадёт трезубец Морского монстра и теперь уже всему королевству грозит опасность. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,5.Сеансы 17 и 18 января в 12:00 и в 15:00.В 18:00 17 января в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого смотрите легкую комедию «Супница. Винная карта одного преступления»В 18:00 18 января единственный спектакль покажет и Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) – «Ханума»Именно с этой постановке о ловкой грузинской свахе четверть века назад и начиналась история театра. Сейчас в Липецке два основных театра и … две «Ханумы» в каждом из них. Любопытно сравнивать мастерство и творческий подход.