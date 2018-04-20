На площади Победы перенесут остановочные павильоны

Один из них разместят напротив здания Центрального рынка, второй отнесут к кинотеатру «Спутник».

Сегодня глава Липецка провел выездное совещание, на котором обсуждались перенос остановок общественного транспорта, создание плоскостных фонтанов, спортивных городков, уборка мусора, демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций.



Как сообщает пресс-служба мэрии, на площади Победы, которая в этом году она станет не только центром проведения праздничных мероприятий, но и объектом комплексного благоустройства, перенесут остановочные павильоны. Один из них разместят напротив здания Центрального рынка, второй отнесут к кинотеатру «Спутник». Междугородние автобусы теперь будут забирать и высаживать пассажиров в районе рынка. Вместо демонтированных минувшей осенью торговых объектов, здесь появятся остановочный пункт и разворотное кольцо. Провода и столбы с площади уберут уже ко Дню Победы, остальные работы планируется начать после праздника.



Площадка у СК «Звездный» - территория, проекты благоустройства которой пока находятся в стадии обсуждения. В числе предложений, поступивших от участников совещания – строительство здесь плоскостного фонтана или современного спортивного городка.



В центре внимания собравшихся оказалась и улица Гагарина. Сергей Иванов отметил необходимость увеличения здесь числа парковочных карманов. В свою очередь председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин сообщил, что мест временной стоянки автомобилей станет больше после окончания работ по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Как известно, шестиполосная магистраль протяженностью порядка 5 километров, стала крупнейшим из его объектов в текущем году. Вместе с тем, глава Липецка поручил активизировать работу по пресечению парковки на газонах и тротуарах. В ближайшее время рейды с участием сотрудников управлений округами и членов административных комиссий пройдут на улицах Советская и 40 лет Октября (территория Центра поддержки одаренных детей). Поручения градоначальника коснулись и расположенного близ учреждения фруктового сада. Здесь будет проведена вырубка самосева, санитарная и формовочная обрезка деревьев.



Темой отдельного разговора стали торговые объекты в местах остановки общественного транспорта. Начальник управления потребительского рынка Антон Мамонов отметил, что у целого ряда предпринимателей истекает, или уже истек срок действия договоров, поэтому демонтаж киосков – вопрос нескольких месяцев. Остальные или уже привели внешний вид торговой точки в соответствие с требованиями, либо сделают это в ближайшее время.



Нарекания главы Липецка вызвали и стихийные свалки, обнаруженные на улицах Ковалева, 40 лет Октября, у выезда на Орловское шоссе и под расположенными неподалеку линиями электропередач. При этом часть из них - на территории сетевых супермаркетов. Согласно поручению главы города, управляющим компаниям предпринимателям и хозяйствующим субъектам будет указано на необходимость в кратчайшие сроки привести площадки в порядок.



- Липецк стал чище и комфортнее, этого нельзя не отметить. Но до совершенства еще далеко. Вместе с тем, есть не только желание, но и потенциал для развития и движения к лучшему. Уверен, каждый из вас для себя сделал отметку, на что следует обратить особое внимание, и меры по всем вопросам, вынесенным сегодня на обсуждение, будут приняты максимально оперативно. Благоустройство – это ежедневная, кропотливая и трудоемкая работа. Будем выполнять ее вместе,- подытожил глава Липецка Сергей Иванов.

