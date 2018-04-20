Общество

сегодня, 15:03

На площади Победы перенесут остановочные павильоны

12 1657
#благоустройство
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На площади Победы перенесут остановочные павильоны

Один из них разместят напротив здания Центрального рынка, второй отнесут к кинотеатру «Спутник». 

Сегодня глава Липецка провел выездное совещание, на котором обсуждались перенос остановок общественного транспорта, создание плоскостных фонтанов, спортивных городков, уборка мусора, демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций. 

Как сообщает пресс-служба мэрии, на площади Победы, которая в этом году она станет не только центром проведения праздничных мероприятий, но и объектом комплексного благоустройства, перенесут остановочные павильоны. Один из них разместят напротив здания Центрального рынка, второй отнесут к кинотеатру «Спутник». Междугородние автобусы теперь будут забирать и высаживать пассажиров в районе рынка. Вместо демонтированных минувшей осенью торговых объектов, здесь появятся остановочный пункт и  разворотное кольцо. Провода и столбы с площади уберут уже ко Дню Победы, остальные работы планируется начать после праздника.  

Площадка у СК «Звездный» - территория, проекты благоустройства которой пока находятся в стадии обсуждения. В числе предложений, поступивших от участников совещания – строительство здесь плоскостного фонтана или современного спортивного городка.  

В центре внимания собравшихся оказалась и улица Гагарина. Сергей Иванов отметил необходимость увеличения здесь числа парковочных карманов. В свою очередь председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин сообщил, что мест временной стоянки автомобилей станет больше после окончания работ по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Как известно, шестиполосная магистраль протяженностью порядка 5 километров, стала крупнейшим из его объектов в текущем году. Вместе с тем, глава Липецка поручил активизировать работу по пресечению парковки на газонах и тротуарах. В ближайшее время рейды с участием сотрудников управлений округами и членов административных комиссий пройдут на улицах Советская и 40 лет Октября (территория Центра поддержки одаренных детей). Поручения градоначальника коснулись и расположенного близ учреждения фруктового сада. Здесь будет проведена вырубка самосева, санитарная и формовочная обрезка деревьев.  

Темой отдельного разговора стали торговые объекты в местах остановки общественного транспорта. Начальник управления потребительского рынка Антон Мамонов отметил, что у целого ряда предпринимателей истекает, или уже истек срок действия договоров, поэтому демонтаж киосков – вопрос нескольких месяцев. Остальные или уже привели внешний вид торговой точки в соответствие с требованиями, либо сделают это в ближайшее время.   

Нарекания главы Липецка вызвали и стихийные свалки, обнаруженные на улицах Ковалева, 40 лет Октября, у выезда на Орловское шоссе и под расположенными неподалеку линиями электропередач.  При этом часть из них - на территории сетевых супермаркетов. Согласно поручению главы города, управляющим компаниям предпринимателям и хозяйствующим субъектам будет указано на необходимость в кратчайшие сроки привести площадки в порядок.    

- Липецк стал чище и комфортнее, этого нельзя не отметить. Но до совершенства еще далеко. Вместе с тем, есть не только желание, но и потенциал для развития и движения к лучшему. Уверен, каждый из вас для себя сделал отметку, на что следует обратить особое внимание, и меры по всем вопросам,   вынесенным сегодня на обсуждение, будут приняты максимально оперативно. Благоустройство – это ежедневная, кропотливая и трудоемкая работа. Будем выполнять ее вместе,- подытожил глава Липецка Сергей Иванов.   
12 1657
#благоустройство
3

Комментарии (13)

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Боцман

3 секунды назад
Нужно попросить Трампа чтобы запустил пару ракет в эту стелу и очистил площадь.
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Необходимо

23 минуты назад
Вообще убрать остановки с площади победы.
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Галина

39 минут назад
Умом тронулся, Может быть умом-то и не тронулся. А вот пройти по городу ножками не помещало бы.... ведь из окна авто грязь не видна. Все старания МЭРа при таком отношении подчиненных сводятся к нулю. Прошлогоднюю листву собирают в куки вместо того, чтобы сложить ее в мусорные мешки. А из куч ветер разносит все по городу. Просто невозможно пройти - прошлогодний листопад.
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Умом тронулся

47 минут назад
Липецк стал чище и комфортнее подытожил глава Липецка Сергей Иванов
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Тракторный

сегодня, 16:03
Тракторный упрямо зарастает грязью, масса автомашин мешают уборке тротуаров и проезжей части дорог, что создаёт негативное восприятие работой мэр.С.Иванова!!!
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12

сегодня, 15:49
На ремонт и чистку остановок выделили в мэрии в 2 раза больше денег, чем в прошлом году. А кто расклеивает объявления и рекламы, пусть они и платят. Понимаю, кончено, что от инсульта людей необходимо уметь спасать, но зачем загаживать остановочные павильоны. И на это такие деньги выделены. Пусть рекламщики и платят, народные деньги зачем на это пускать.
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1

сегодня, 15:40
Чище это да, смотри предыдущую статью!! Да и президент четко об этом сказа, что Липецк третий по "чистоте". Иванов президента слушает или нет??? Почему все врут: и губернатор и мэр.
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Дуня с трудоднями

сегодня, 15:39
777, для кого будет лучше - для водителей авто? Лично я, никаких удобств для пассажиров не вижу.
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777

сегодня, 15:32
но это небольшие неудобства а для многие так будет даже лучше
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аннит

сегодня, 15:28
Дуня с трудоднями, давно пора убрать там остановку и ничего не случится, если придется пройтись пять минут
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