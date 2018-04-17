Общество

40 минут назад

На липецкой станции аэрации скопилось 300 000 тонн илового осадка

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#МУП "ЛиСА"
На липецкой станции аэрации скопилось 300 000 тонн илового осадка

На устранение неприятного запаха в Липецке у мэрии денег нет. 

Сегодня на заседании экологической комиссии Липецкого горсовета директор МУП "ЛиСА" Евгений Лисаконов рассказал депутатам о проблеме очистки сточных вод.

По словам Евгения Лисаконова, специальная лаборатория на станции аэрации делает десятки тысяч анализов очищенной воды в год, которую возвращают в реку Воронеж. После окончания реконструкции оборудования биологической и химической очистки ее эффективность доведена до 98% (ранее этот показатель не превышал 50%). Однако на предприятии остаются проблемы в достижении нормативов по металлам и нитратам. Чтобы довести очищенные воды до всех нормативных требований, станции аэрации необходимы 300 млн рублей на приобретение необходимого оборудования.

Главная проблема "ЛиСы" - иловый осадок. Ежегодно на станции аэрации образуется до 70 000 тонн такого обезвоженного осадка, обладающего неприятным запахом. Всего же на предприятии скопилось 300 000 тонн осадка.

- Уверен, что мы будем реализовывать до 70 тысяч тонн илового осадка ежегодно. Но что делать с остатками? В Санкт-Петербурге иловый осадок сжигают, в южных городах его перерабатывают в почвогрунт. Но этот второй путь - не для Липецка с его металлургическим комбинатом, - сказал Евгений Лисаконов.

У "ЛиСы" появились два потенциальных инвестора, которые готовы утилизировать весь иловый остаток: то ли путем его сжигания, то ли выработки из него газа. Для этого необходимы юридические основания для сотрудничества. Евгений Лисаконов уверен, что с помощью мэрии предварительные договоренности перерастут в заключение соответствующего соглашения.

Еще одна проблема - отсутствие у станции аэрации собственной санитарно-защитной зоны. Но и здесь лед тронулся: на предприятии готовят соответствующий документ.  
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#МУП "ЛиСА"

Комментарии (2)

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В. ВПУТИН

3 минуты назад
А пока решений нет…. нюхайте Липчане свое говно. Каждую ночь из-за розы ветров 21 и 22 микр. покрывают райские ароматы. У «Королевых-Ивановых» деньги есть и на реконструкцию ЛОГА Каменного, и на феерическую лестницу к Нижнему Парку, …. А вот ГОВНО УТИЛИЗИРОВАТЬ – ДЕНЕГ НЕТ.
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Тимур

9 минут назад
В Европе и в странах региона Балтийского моря существуют различные стратегии утилизации осадка. В таких странах, как Нидерланды, Бельгия и Швейцария, сельскохозяйственное использование осадка сточных вод запрещено или ограничено, поэтому осадок сжигают. В других странах (например, в Финляндии, Эстонии и Норвегии) компостированный осадок применяется для благоустройства зеленых зон. В некоторых странах, например, в Исландии, Мальте и Греции, весь осадок вывозится на полигоны ТБО. В России и Беларуси распространен сбор осадка в илонакопителях.
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