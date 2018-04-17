На липецкой станции аэрации скопилось 300 000 тонн илового осадка

На устранение неприятного запаха в Липецке у мэрии денег нет.

Сегодня на заседании экологической комиссии Липецкого горсовета директор МУП "ЛиСА" Евгений Лисаконов рассказал депутатам о проблеме очистки сточных вод.



По словам Евгения Лисаконова, специальная лаборатория на станции аэрации делает десятки тысяч анализов очищенной воды в год, которую возвращают в реку Воронеж. После окончания реконструкции оборудования биологической и химической очистки ее эффективность доведена до 98% (ранее этот показатель не превышал 50%). Однако на предприятии остаются проблемы в достижении нормативов по металлам и нитратам. Чтобы довести очищенные воды до всех нормативных требований, станции аэрации необходимы 300 млн рублей на приобретение необходимого оборудования.



Главная проблема "ЛиСы" - иловый осадок. Ежегодно на станции аэрации образуется до 70 000 тонн такого обезвоженного осадка, обладающего неприятным запахом. Всего же на предприятии скопилось 300 000 тонн осадка.



- Уверен, что мы будем реализовывать до 70 тысяч тонн илового осадка ежегодно. Но что делать с остатками? В Санкт-Петербурге иловый осадок сжигают, в южных городах его перерабатывают в почвогрунт. Но этот второй путь - не для Липецка с его металлургическим комбинатом, - сказал Евгений Лисаконов.



У "ЛиСы" появились два потенциальных инвестора, которые готовы утилизировать весь иловый остаток: то ли путем его сжигания, то ли выработки из него газа. Для этого необходимы юридические основания для сотрудничества. Евгений Лисаконов уверен, что с помощью мэрии предварительные договоренности перерастут в заключение соответствующего соглашения.



Еще одна проблема - отсутствие у станции аэрации собственной санитарно-защитной зоны. Но и здесь лед тронулся: на предприятии готовят соответствующий документ.

