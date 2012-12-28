Липецкая вечЁрка: самые холодные дни января, когда дадут воду на Соколе и крещенская купель
Липецкая вечЁрка: самые холодные дни января, когда дадут воду на Соколе и крещенская купель
Причиной громкого хлопка в пригороде Липецка стал пожар
В гараже во время возгорания что-то рвануло.
Как рассказали в ГУ МЧС, в селе Ленино сегодня в гараже возник пожар, который тушили 12 сотрудников ведомства при помощи трех единиц техники.
Во время пожара в гараже взорвалась какая-то емкость. Что это было – выяснят в ближайшее время эксперты МЧС.
