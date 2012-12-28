Причиной громкого хлопка в пригороде Липецка стал пожар

В гараже во время возгорания что-то рвануло.

Жители юго-западных микрорайонов, а также Романово, Троицкого слышали сегодня громкий хлопок. В ГУ МЧС России по Липецкой области сообщили, что никакого отношения к желтому уровню действующему в регионе и к БПЛА хлопок не имеет отношения.Как рассказали в ГУ МЧС, в селе Ленино сегодня в гараже возник пожар, который тушили 12 сотрудников ведомства при помощи трех единиц техники.Во время пожара в гараже взорвалась какая-то емкость. Что это было – выяснят в ближайшее время эксперты МЧС.