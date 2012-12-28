Липецкая вечЁрка: самые холодные дни января, когда дадут воду на Соколе и крещенская купель
Сегодня, 16 января, липчане готовятся к крещенским морозам, жители Сокола ждут включения воды, и на центральном пляже установили купель.
Несмотря на мороз в липецких котельных сильнее топить не будут, так как бояться за состояние сетей. Температура так называемой обратки уже сейчас слишком высокая. Энергетики считают, что проблема в неотлаженных внутридомовых системах.
Комментаторы GOROD48 тревог энергетиков не разделяют, а подсчитывают расходы на отопление, исправно растущие каждый год.
«Т.е, исходя из того, что написано в статье, система в многоэтажках настроена таким образом, чтобы как можно больше выкачать денег из населения», — пришел к выводу Гость.
Из-за холодов вышли из строя кнопки вызывных светофоров у Петровского рынка, остановки «Автодор» со стороны магазина «Движок», между Центральным рынком и храмом на улице Папина, и по сообщениям наших читателей, во многих других местах города.
«Там и на светофоре напротив Шинторга-Петровский (возле магазина Ваша Вода) такая же ситуация, уже неделю кнопка примерзшая намертво», — пожаловался Читатель.
«На Кривенкова, 3 и Стаханова, 39 тоже самое было в первые дни мороза после дождя. Не знаю исправили или нет», — добавил Житель.
«Раньше снимала комнату на Московской, и на остановке Московская часто ломалась кнопка перехода. Было очень тяжело перейти дорогу. Из-за плотного трафика приходилось махать водителям. Кто-то сам останавливался, а кто-то недовольно сигналил. Помню, я пропустила сразу два автобуса 24 и 324, не могла перейти дорогу», — рассказала Елена.
«На Саперном спуске наоборот, кнопка всегда нажата, пешеходов нет, а светофор закрывает движение машинам», — еще один проблемный адрес от 1.
«На Кривенкова у поворота и дальше у остановки в обе стороны не работают, долго ждали, потом просвет между машинами появился, так чуть не сбили, т.к одна машина на обгон пошла», — написал 27 район.
«МБУ «Липецкгорсвет» имеет аккаунт в ВК. Мою заявку выполнили на следующий день. Приятно удивили! Так что пишите, если где-то неполадки», — похвалил 123.
Добавим, что по данным мэрии, бригады МБУ «Липецкгорсвет» ежедневно объезжают такие светофоры и устраняют неисправности.
В морозы заметнее огрехи в расписании автобусов. Жители Силикатного сегодня жаловались на маршрут № 306.
А еще в холода особенно сложно устранять утечки, что второй день подряд делают слесари «РВК-Липецк» на улице Сокольской.
Работают слесари порой по пояс, а то и по грудь в холодной воде, а получают за свой труд на руки по 30 тысяч рублей. Зарплат в 100 тысяч, о которых громко заявляют власти, слесари не видели.
«Уйдут на пенсию те, кому за 60 и некому будет работать совсем. Грустно, что такая тяжёлая работа не оплачивается по достоинству. Желаю всем работающим доброго здоровья и достойной заработной платы», — написал читатель.
«Руководство наверняка получает не одну среднюю зарплату по области. А работягам этим зимой надо платить минимум две сотни. Кто считает, что много — поработал бы сам хоть на одной аварии. Спасибо, «деды», за ваш труд!», — добавил !
«Мужики, огромное вам человеческое спасибо за ваш труд! Дай Бог вам всем здоровья и долгих лет жизни!», — пожалал С Сокола.
«Надо залить яму свежей водой из прорыва, осветить её и купель готова! Вуаля!», — съязвил Сокольский Пантифик.
Сегодня на центральном пляже спасатели установили крещенскую купель.
Под крещенские купания в Липецке отведено только это место. Где можно нырнуть в прорубь в других населенных пунктах области можно посмотреть здесь.
Купель огорожена сигнальной лентой, чтобы раньше времени в нее никто не окунулся. Из-за морозов, возможно, прорубь будут восстанавливать еще и перед самым купанием
Перед купаниями санитарные врачи проверили качество воды в реках и святых источниках Оказывается, что не во все из них можно окунуться без ущерба для здоровья.
За порядком на крещенских купаниях будут следить около 400 человек. Если появится воздушная угроза, купания сразу прекратят.
«О-о-о сокольские пойдут хоть помоются, сутки без воды!», — не удержался Сокол.
