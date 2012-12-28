Неделя 48
93
13 минут назад
Кирпич лежит себе на стройке, мечтает частью стать высотки
Итоги недели
По этой причине отопительный сезон в Липецке затянулся и, кажется, может закончится если не 30 апреля, то уже в мае (напомним, что батареи отключали в 2018 году 24 апреля, а в 2017 году — 26 апреля).
— Да пошли вы с этим отоплением!!! Квитанции видели? Отключаете! — возопил Офигеть.
— Жар костей не ломит. Не зря так говорят. Охладить комнату можно, а вот нагреть при такой погоде нет. Спасибо, что не отключили, — поблагодарил власти Гость.
Кстати, не дожидаясь потепления, энергетики в понедельник разрыли дорогу на улице Доватора, чтобы поменять километр труб изношенной более чем на 70% теплосети.
А вот флора на погоду не в обиде. «Такой апрель идеален для наших садов и огородов», — считает липецкий биолог и профессиональный садовод Сергей Глазинов, давший читателям GOROD48 несколько дельных советов по подготовке почвы и растений в сырую и прохладную весну.
В институт культуры
кончился приём,
но и на заборах
мы творить могём
Между тем сегодня заканчивается прием заявок от желающих занять вакантную с 13 февраля должность главы Липецка. По данным издания «Площадь», на них заявился всего один кандидат, Алексей Сешенов, сын и заместитель руководителя треста «Липецкстрой» Валерия Сешенова, Почетного гражданина Липецка. Но ни Сешенов-младший, ни сотрудники министерства внутренней политики правительства области, которые занимаются организацией выборов мэра, эту информацию GOROD48 никак не прокомментировали. Выборы главы Липецка окутаны непроницаемой мглой — никакой информации из недр комиссии не исходит.
Кстати, если даже Алексей Сешенов и подал документы на конкурс, при одном кандидате он будет признан несостоявшимся. И что тогда? Правительство области подстраховалось на этот случай, внеся изменения в областное законодательство, регламентирующее местное самоуправление. Как раз такой случай — с одним кандидатом в мэры или вовсе без никого — этими изменениями и учтен. Если это случится, то процедура приема заявок продлится еще на 35 дней.
Как бы то ни было, а жизнь продолжается. Временно исполняющая полномочия мэра Липецка Светлана Бедрова сообщила о начале Всероссийского голосования за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Мэрия предложила выбор между 15 объектами благоустройства следующего года. Но деньги выделят только на пять локаций. Итак, «Собачья площадка в Нижнем парке или сквер у пруда «Кирпичка»? Голосование закончится в День России, 12 июня.
— Завершите то, что начато, — взмолилося Ё.
Комментаторы вспомнили «Катящиеся камни» — мультифункциональный спорткомплекс в Молодежном парке губернатор Олег Королев обещал сдать в эксплуатацию еще в 2016 году, Каменный лог, Комсомольский пруд...
На этой неделе «Липецк включился в гонку за звание культурной столицы страны». Нашими соперниками будут Великий Новгород, Владикавказ, Владимир, Гатчина, Калуга, Кемерово, Магас, Нальчик, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Рязань, Тамбов, Тула, Южно-Сахалинск и Ярославль (к участию в конкурсе не допускаются победители прошлых лет, а также Москва и Санкт-Петербург, с которыми тягаться никто не в силах). Эксперты кроме прочего обратит внимание на территориальный маркетинг и брендинг, то есть на то, как город себя подает и насколько он узнаваем. Кажется, уже только по этому критерию мы — в пролете.
— Кто заявку подавал, прикольнулся наверное, — прикольнулся Хаха.
— Это просто какой-то грустный, печальный анекдот, — констатировали Липчане.
— Денег ввалили в центральный пляж, а купаться там нельзя, никак источник загрязнения не найдут, дороги и дворы перекопанные после зимы остались. Вот это курорт! — возмутился Иваныч, очевидно, имея ввиду канувшую в Лету известность Липецка как города-курорта.
За месяц до начала купального сезона «Пляжи Липецка опять под угрозой». Год из года Роспотребнадзор находит в реке Воронеж кишечную палочку. В прошлом году санитарные врачи выдали лишь одно заключение о соответствии нормам центрального городского пляжа, но и его отозвали уже в июне. На микробиологические показатели в 2025-м были исследованы 107 проб воды, из которых не соответствовали нормам 64. Причины этого названы давно: бытовые стоки частного сектора — Сокола, Ниженки, Коровино, Сырского. Никакой муниципальной программы по канализованию этих районов не было и нет.
Зато «Мэрия нашла средства на пуск еще двух фонтанов — на улице Ленина». Таким образом, 1 мая в Липецке должны заработать пять фонтанов из 10 находящихся на балансе управления главного смотрителя города — ранее мэрия выделила 10 млн рублей на расконсервацию каскада на Петровском спуске, фонтанов на площадях Театральной и Петра Великого. К ним добавятся плоскостной фонтан у ДС «Звёздный», и фонтан в Нижнем парке.
«Владельца «Порше» оштрафовали за парковку на тротуаре в центре Липецка». Его владелец с завидным постоянством оставлял машину на улице Зегеля у 30-го дома.
— У 19 гимназии постоянно на пешеходном переходе паркуются, дети в школу пройти не могут. И тишина, у всех все хорошо. Ждут когда ЧС случиться, — указал еще один проблемный адрес Гость.
Кстати, на это же обратил внимание на своей пресс-конференции начальник Госавтоинспекции по Липецкой области Андрей Панасович. Говоря о причинам аварийности, он назвал виной всему нашу ментальность:
— Взять хотя бы улицу Плеханова в Липецке рядом с 44-м лицеем. Утром и вечером машины здесь стоят в несколько рядов в нарушение всех знаков и разметки. Сами посудите, как ребенок будет воспринимать правила поведения на дороге, если его родитель останавливается на разделительной полосе, высаживает его на проезжую часть и ведёт в школу, куда следом приходят сотрудники и рассказывают о ПДД.
Вы — иностранный провокатор,
ваш замысел антисоветск,
вы вместо Липецк написали
Пипецк
Почти 10 000 просмотров было у публикации «Строительство новой школы в Липецке уперлось в Минобороны». Речь идет о школе для квартала в границах улиц Гагарина, Балмочных и железной дорогой. Липецкие и воронежские застройщики собираются возвести в этом треугольнике 300 тысяч квадратных метров жилья, рассчитанного на более чем 10 тысяч человек. А школа здесь одна — 24-я на 500 учеников. Мэрия запланировала на ее месте и на соседнем участке, принадлежащего Минобороны, новую школу на 1200 мест. Но военные ни в какую не хотят ни передавать участок городу, ни менять на любой другой.
А еще новым жилым массивам нужны детские сады. Но в «бермудском треугольнике» между железнодорожным вокзалом и Быхановым садом есть лишь старый, неработающий уже пару лет двухэтажный детсад на улице Мусоргского. В планах мэрии строительство на его месте садика на 150 мест. Еще три детсада — на 160, 100 и 90 мест — разместятся на первых этажах многоэтажек или в пристройках к ним. То, что это неправильно, и детсады должны находится в отдельных зданиях, говорил еще депутат горсовета прежнего созыва, экс-председатель департамента образования мэрии Евгений Павлов, но услышан не был.
Зато вице-мэр Светлана Сурмий сообщила о возможности расширения улицы Тельмана до четырех полос (2+2), а улицы Нестерова — до трех (2+1) для запуска по ним автобусов. Сейчас департамент градостроительства и архитектуры проводит общественное обсуждение этого проекта.
— Во как место приглянулось! Откажитесь от этой идеи. Интересно найдется ли управа на людей которые разрешения дают на строительство? — спросил Пораженец.
На этой неделе случилось неординарное событие: «Региональный Минстрой отправил на доработку документы по строительству высотки за «Трилистником», где собирается возвести многоуровневый высотный жилой комплекс компания «Строймастер», что вызвало бурный протест жителей улиц Космонавтов и Гагарина. Застройщик уже оградил выкупленные им земельные участки, где раньше стояли несколько частных домов, хотя пока не получил разрешения на строительство.
Этот же застройщик попал в другой скандал: покупатели квартир в трех подъездах ЖК «Архитектор» в «Университетском» не нашли обещанных выходов из дома! Они покупали жилье со сквозными подъездами, а когда получили ключи, убедились, что парадного входа-то и нет! «Вместо выхода на улицу — стена с зеркалом». Теперь жильцы вынуждены ходить по стройплощадке: у дома № 4г пока нет дороги, она — проезд для строительной техники. Будут они пересекаться с машинами, въезжающими в подземные парковки или выезжающими из нее, что небезопасно. Застройщик же уверяет долевиков в том, что закон не нарушен. Но разгневанные новоселы требуют сразу от нескольких ведомств дать правовую оценку действиям застройщика и вернуть им второй вход в дом.
Никуда не деваются и проблемы со старым жилфондом. В Липецке работают 92 управляющие компании. Ко многим из них есть претензии: «Полы моют раз в год на Пасху». Но как ни штрафует нерадивых Госжилинспекция, дела не становятся лучше. Чиновники признают, что рынок управления домами в Липецке давно поделен между парой десятков бизнесменов, которые просто меняют одни вывески на другие. Это ведет к непрозрачности бизнеса: у компаний-дублеров помимо новых названий — и новые реквизиты для платежек. Но где старые владельцы, там старые проблемы.
Кстати, штрафы за бездеятельность «управляшки» должны платить из своей прибыли, а не из собранных с жильцов средств — это незаконно. Однако ГЖИ в это не вникает. Там говорят, что это — компетенция правоохранительных органов, которые обязательно разберутся в ситуации после обращения к ним граждан. Но откуда обычному жителю знать, где его нерадивая «управляшка» берет деньги для оплаты штрафа?
Желанье в сроки аккуратно
гасить с процентами кредит
другим желаньям регулярно
вредит
В Липецке закрылась кондитерская фабрика «Слада», или «Моя Слада», как она стала называться пару лет назад. Родившаяся в «лихие 90-е», компания прекратила существование из-за экономических проблем. Если читать бизнес-новости, становится понятно, что предпринимательское сообщество переживает глубокий кризис. Экономическая ситуация в России хуже, чем прогнозировали Министерство экономики и Центробанк, о чем в эту среду заявил президент. А как в целом обстоят дела с бизнесом у нас? Об этом можно прочитать в интервью уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области Евгением Боровских. «Выручка растет, прибыль падает»: бизнес-омбудсмен рассказал GOROD48 о главных страхах бизнеса».
Главный вывод Евгения Боровских таков: «Мы не стоим на краю обрыва. Есть плюсы и минусы, но предпринимательское сообщество демонстрирует сдержанный оптимизм».
— Какой частный бизнес с такими налогами?! НДС (22 %) + НДФЛ (13%)+ ПФР (20%) + налог за землю + налог за строения + налог за транспорт + страхование всего (от помещения до автомобиля) + зарплата + вода + электричество + отопление + вывоз мусора + и т. п. — за всё заплати. Где же взять прибыль?! — перечислила затраты бизнеса Мама, дорогая.
Судя по одному исследованию, «Доходы жителей Липецка выросли на 19%». Средний доход в месяц на человека эксперты оценили в 66 тысяч рублей. Другие эксперты подсчитали, что «На каждого экономически активного липчанина приходится 331 тысяча рублей долгов перед банками». И что доля просроченных кредитов населения Липецкой области перешагнула за 5,5%.
— 35 годиков. Есть тачка, есть квартира. Покупал без кредитов и ипотек. Даже кредиток не было никогда, долгов и подавно. Вычеркивайте меня из вашей статистики, — отписался Константин.
Каждый зарабатывает как может. Например, 51-летний житель столицы Сергей Ким, как считает следствие, организовал убийства двух одиноких и запойных москвичей из-за квартир. С ними расправились в в селе Октябрьском Усманского района, одного при этом закопали живьем. Виновность или невиновность Сергея Кима определит суд присяжных. А в Липецком районном суде начался процесс над игроманом-железнодорожником, обобравшим своих подчиненных более чем на 22 миллиона рублей. В списке жертв бывшего начальника станции «Казинка» — 43 человека.
На этой неделе Следком передал в суд еще одно уголовное дело о крупном мошенничестве: «63 миллиона рублей получил житель Липецка под обещание пригнать машины из-за границы». 29-летнего жителя Липецка обвиняют в 22 аферах с 24 потерпевшими. «Армен Мразов, он же — Армен Мстоян, Абрам Абрамов, Алик Абрамов, Давид Миров…» — в Мичуринске будут судить по все тому же мошенничеству известного своей необязательностью в исполнении госконтрактов в Липецке четырежды сменившего имя 40-летнего коммерсанта, бенефициара скандально известной компании «СУ 1». А вот того, кто обманул 75-летнюю липчанку, отдавшую мошенникам 15 миллионов рублей, еще предстоит найти. Пенсионерка сняла деньги с банковских и инвестиционных счетов, обменяла валюту и одолжила около четырех миллионов — ее запугали уголовной ответственностью за финансирование недружественных стран. А все началось с полученного ею звонка о необходимости замены домофона.
Ну и ну!
«Между ними кошка пробежала на 6 000 рублей». Две жительницы Тербунов поругались из-за кормления бродячих кошек в подъезде и каждую оштрафовали за оскорбления другой.
В другой истории также фигурировал кот. Борис вернулся домой после месячной отлучки по каким-то свои мартовским делам, очевидно, амурным, раз наелся как не в себя и чуть не помер. Но при его обследовании ветврач нашел пулю! Где ее поймал пушистый искатель приключений и при каких обстоятельствах — неизвестно.
