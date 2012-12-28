Доходы жителей Липецка выросли на 19%
Общество
«Такой апрель идеален для наших садов и огородов»
Общество
Армен Мразов, он же — Армен Мстоян, Абрам Абрамов, Алик Абрамов, Давид Миров…
Происшествия
Быстрый старт в профессию дан выпускникам школ Липецкой области
Общество
В Лебедяни дважды оштрафовали инженера МБУ за плохую уборку снега с дорог
Общество
Инспектор ДПС спас пенсионерку из горящего дома
Происшествия
Владельца «Порше» оштрафовали за парковку на тротуаре в центре Липецка
Общество
Курам на смех: деньги за инкубационные яйца ушли мошенникам
Происшествия
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 4 058 человек
Здоровье
Уходящий циклон заберет осадки с собой
Погода в Липецке
Доходы жителей Липецка выросли на 19%

В перечне из 170 городов страны Липецк оказался на 44 месте по росту доходов в первом квартале 2026 года по сравнению с первым кварталом 2025 года. Оценку роста доходов в промежуток с января по март 2026 года провел Финансовый университет при правительстве РФ. 

В расчет включались города с населением 100 тысяч человек и выше, были проанализированы рост доходов на человека в месяц в 1 квартале 2026 года по сравнению с 1 кварталом 2025 года, а также размер доходов в 1 квартале 2026 года. Денежные доходы включают: зарплату наемных работников, доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности, социальные выплаты — пенсии, пособия, стипендии, доходы от собственности, дивиденды, проценты по вкладам, доходы по ценным бумагам, другие инвестиционные доходы, а также прочие денежные поступления.

Доходы жителей Липецка в первом квартале нынешнего года выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 19%, средний доход в месяц на человека оценивался в 66 тысяч рублей. В общем рейтинге 170 городов Липецк оказался 44-м по росту доходов и 60-м по среднемесячному душевому доходу. 

Лидерами по росту доходов оказались Батайск (36%), Евпатория (30%) и Севастополь (27%). Городами с самым высоким среднедушевым доходом стали Москва (96 тысяч рублей), Одинцово (95 тысяч рублей) и Санкт-Петербург (94 тысячи рублей). 
Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Уборщица
21 минуту назад
35 тысяч на 2 работах! Вооооо как выросла! Если 3 потяну, то еще половину МРОТ заработаю. А можно и 4 работы взять , сразу на 24 часа. Благо хоть отпуск будет.
Гость
30 минут назад
Очередное враньё на 99.9%!!!
ГОСТЬ53
33 минуты назад
А у меня нет. у меня была 35 и стала столько же. А по-вашему, должна на 7 тысяч увеличиться. 35+7= 42. Че делать?
Друг
51 минуту назад
Доходы администрации города вырасти?
Маргарита
53 минуты назад
Конечно выросли,миллиардеров долл тоже стало больше за 4 года с 68 до 146 человек.Особенно выросли у металлургов,если считать владельца и топ менеджемент завода.
Ну, Ну..
сегодня, 15:10
Заработную плату, пенсии индексируют на 7-8%, а доход увеличивается на 19%. Во как!
надо
сегодня, 15:05
считать расходы, а доходы понятие растяжимое
Марина Юсова
сегодня, 15:05
У нас было собрание: с мая зарплата еще вырастет на 10%. За 5 лет зарплата удвоилась. Если бы не росли цены, жизнь была бы лучше.
Марк Твен
сегодня, 15:05
«Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Ага, как
сегодня, 14:53
Зарплата была 35 так и осталась
