Доходы жителей Липецка выросли на 19%

В перечне из 170 городов страны Липецк оказался на 44 месте по росту доходов в первом квартале 2026 года по сравнению с первым кварталом 2025 года. Оценку роста доходов в промежуток с января по март 2026 года провел Финансовый университет при правительстве РФ.

В расчет включались города с населением 100 тысяч человек и выше, были проанализированы рост доходов на человека в месяц в 1 квартале 2026 года по сравнению с 1 кварталом 2025 года, а также размер доходов в 1 квартале 2026 года. Денежные доходы включают: зарплату наемных работников, доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности, социальные выплаты — пенсии, пособия, стипендии, доходы от собственности, дивиденды, проценты по вкладам, доходы по ценным бумагам, другие инвестиционные доходы, а также прочие денежные поступления.Доходы жителей Липецка в первом квартале нынешнего года выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 19%, средний доход в месяц на человека оценивался в 66 тысяч рублей. В общем рейтинге 170 городов Липецк оказался 44-м по росту доходов и 60-м по среднемесячному душевому доходу.Лидерами по росту доходов оказались Батайск (36%), Евпатория (30%) и Севастополь (27%). Городами с самым высоким среднедушевым доходом стали Москва (96 тысяч рублей), Одинцово (95 тысяч рублей) и Санкт-Петербург (94 тысячи рублей).