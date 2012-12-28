Доходы жителей Липецка выросли на 19%
В перечне из 170 городов страны Липецк оказался на 44 месте по росту доходов в первом квартале 2026 года по сравнению с первым кварталом 2025 года. Оценку роста доходов в промежуток с января по март 2026 года провел Финансовый университет при правительстве РФ.
Доходы жителей Липецка в первом квартале нынешнего года выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 19%, средний доход в месяц на человека оценивался в 66 тысяч рублей. В общем рейтинге 170 городов Липецк оказался 44-м по росту доходов и 60-м по среднемесячному душевому доходу.
Лидерами по росту доходов оказались Батайск (36%), Евпатория (30%) и Севастополь (27%). Городами с самым высоким среднедушевым доходом стали Москва (96 тысяч рублей), Одинцово (95 тысяч рублей) и Санкт-Петербург (94 тысячи рублей).
