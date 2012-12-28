63 миллиона рублей получил житель Липецка под обещание пригнать машины из-за границы

Дело о мошенничествах в крупном и особо крупном размерах расследовал липецкий Следком.

Передано в суд дело 29-летнего жителя Липецка, который обвиняется в 22 эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размерах (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, в 2022-м — 2024-м годах он обещал клиентам машины из-за границы по сниженной цене, но присваивал полученные деньги. 

«После получения денег обвиняемый неоднократно переносил сроки исполнения обязательств, ссылаясь на якобы возникшие проблемы с таможенным оформлением, документами, а также иные вымышленные обстоятельства. В ряде случаев он избегал личных встреч с клиентами, впоследствии признавал факт обмана либо прекращал выходить на связь. Также доказаны эпизоды мошенничества фигуранта, присвоившего денежные средства за оказание юридических услуг, не имея для этого законных оснований», — рассказали в Следкоме.

В деле фигурируют 24 потерпевших — жители Липецкой и Воронежских областей, а их общий ущерб составляет 63 миллиона рублей. 

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, включающая показания потерпевших и свидетелей, результаты очных ставок, а также данные анализа движения денежных средств по банковским счетам и переписки фигуранта с потерпевшими в мессенджерах», — добавили в СК.

Липчанин
16 минут назад
Талантливый предприниматель, но не все просчитал в своем бизнес-плане, возьмёт паузу, все пригладит и причешет и с новыми силами возьмётся покорять вершины бизнеса.
