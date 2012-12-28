В ночь с 16 на 17 апреля погода способствовала накоплению примесей
Погода в Липецке
В Липецкой области – ночные заморозки
Погода в Липецке
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
75-летняя липчанка отдала мошенникам почти 15 миллионов рублей
Происшествия
«Тойота» выбила «ВАЗ» с дороги: пострадала 63-летняя женщина
Происшествия
Сегодня в Липецке: рекорд на крови, скучные профессии, школьники всё чаще ищут подработку в разгар учёбы
Общество
Упавшее дерево повредило окно общежития
Общество
Отопительный сезон в Липецке затягивается
Общество
Забрался через общий балкон и вынес телевизор
Происшествия
Лудоман-железнодорожник обобрал своих подчиненных более чем на 22 миллиона рублей
Происшествия
Из-за переувлажнения почвы откладывается сев теплолюбивых зерновых
Общество
Читать все
Отопительный сезон в Липецке затягивается
Общество
Между ними кошка пробежала на 6 000 рублей
Общество
В Липецком и Данковском округах построят быстровозводимые женские консультации
Общество
На каждого экономичсески активного липчанина приходится 331 тысяча рублей долгов перед банками
Экономика
Температура в Липецке — на два-три градуса ниже средних многолетних значений
Погода в Липецке
Забрался через общий балкон и вынес телевизор
Происшествия
В Лебедяни дважды оштрафовали инженера МБУ за плохую уборку снега с дорог
Общество
Лудоман-железнодорожник обобрал своих подчиненных более чем на 22 миллиона рублей
Происшествия
Уходящий циклон заберет осадки с собой
Погода в Липецке
«Такой апрель идеален для наших садов и огородов»
Общество
Читать все
Общество
1604
сегодня, 13:21
25

Отопительный сезон в Липецке затягивается

И.о. мэра Светлана Бедрова сообщила, что с отключением отопления решено повременить.

«По итогам прошедшей недели и с учетом прогноза на эту приняли решение пока повременить с отключением отопления. Погода пока не радует», — написала в соцсетях исполняющая обязанности мэра Светлана Бедрова.

Решение о завершении отопительного сезона принимается, когда среднесуточная температура воздуха держится выше +8 градусов не менее пяти дней подряд. При этом в областном гидрометцентре GOROD48 рассказали, что в ближайшую неделю тепла ждать не стоит.

Еще чуть-чуть и будут побиты рекорды продолжительности отопительного сезона, например, в 2018 году батареи отключили 24 апреля, а в 2017 году — 26 апреля.
3

Комментарии (25)

Tt
7 минут назад
Правильно!Не трогаем отопление!Кому жарко-перекройте батареи и откройте окна.Кому дорого-живите в землянке и топите печку в мороз.
Очевидец
16 минут назад
Не могу понять. Каждый год одна и таже песня с отключением и включением тепла. Не бесплатно же оно подаётся. Все в плюсе: ресурсники, газовики. Так в чем проблема?
Глобальное потепление
17 минут назад
Даешь рекорд!До мая с отоплением!
Слышали
18 минут назад
что-нибудь про майнеры? Одновременно и биткойны "ловят" и отапливают.. ;-)
Соседка
19 минут назад
Теперь не замерзнем!
В начале
26 минут назад
мая придёт платёжка за апрель. А, если бы, научились отапливаться газовыми каминами (плитами), то могли бы платить в 3-4 раза меньше при том же тепле.
Fazer
31 минуту назад
Если бы отключи, сейчас было бы очень не уютно в квартирах.
александр
33 минуты назад
здравое решение .Бедровой...
Антон
35 минут назад
Подогреться можно , кондиционером или обогревателем(дешевле, чем наше отопление), а в основном открываем окна и топим улицу, надеемся , что
brat095
35 минут назад
Давайте до мая подождем и по полной за май заплатим квадре а то денег мало же им, а то что с марта батареи перекрыты а ты плати по 4К не кого не волнует.
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
