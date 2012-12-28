Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, что благоустроят в городе, и новая школа уперлась в Минобороны
Общество
1495
54 минуты назад
Андрей Панасович раскрыл подробности трагедии на улице Космонавтов
А также рекомендовал родителям вместе с питбайками сразу покупать детям костыли. Об этом и многом другом главный автоинспектор области говорил на своём брифинге.
Оказалось, что «Форд Фокус» использовался как такси. А 20-летний водитель машины даже не пытался тормозить.
— Водитель такси даже не использовал возможность остановки автомобиля. Кстати, проверка уже выявила, что на этом автомобиле водители совершили более 150 нарушений. Да, все штрафы были оплачены. Но это не даёт морального права нарушать и дальше. Правовой нигилизм, с которым мы сталкиваемся порой, повергает в ужас, — сказал Андрей Панасович.
По словам начальника Госавтоинспекции, только за первые три месяца года в области зафиксировано более 13 тысяч проездов на красный сигнал светофора.
Отдельно Андрей Панасович остановился на теме питбайков. Рейды, скрытое патрулирование и профилактические мероприятия пока не дают желаемого результата: дети и подростки продолжают калечиться на такой технике.
— Купил питбайк — купи костыли, потом венок, потом гроб, — мрачно сказал начальник Госавтоинспекции.
Сейчас в Госдуме обсуждают полное исключение питбайков из общего дорожного движения, так как они не должны находиться на трассах. Со своей стороны региональная Госавтоинспекция обращалась к властям с предложением о запрете продажи бензина несовершеннолетним, по примеру других регионов, но пока не встретила понимания.
Ещё один пример бюрократии — стационарные «мигалки» на трассе «Дон». Они издалека мотивируют водителей не нарушать скоростной режим. Но после второй поездки водители уже не обращают на них внимания. А для согласования переноса и подключения двух проводков питания уходят два месяца.
Андрей Панасович обратил внимание на 330–364 километры платного участка трассы «Дон», где, по его словам, происходит большая часть смертельных ДТП.
— Почему дальнобойщики там мчатся? Им негде нормально отдохнуть. Поэтому, в том числе, они стараются проскочить наш регион побыстрее. А ведь человек, выехавший из Москвы, к этому моменту уже устал, — сказал Андрей Панасович.
На федеральных трассах гибнут и наркопотребители. По ночам они ищут закладки, которые делают вдоль трасс из-за отсутствия на них освещения. Как итог, двое спрыгнули на асфальт с разделительных барьеров прямо под колёса проезжающих автомобилей и погибли.
Коснулся Андрей Панасович и темы электросамокатов. Претензию на то, что работа автоинспекторов с нарушителями на этой технике не заметна, он отмёл и привёл пример: по камерам наблюдения был найден и привлечён к ответственности водитель самоката, который сбил у ТЦ «Ноябрьский» пешехода и скрылся.
— Если вы дадите информацию, что видели водителя СИМ, который на ногах еле стоит, да ещё куда-то поехал, я сам лично сниму его с этого самоката и применю статью, — пообещал начальник управления Госавтоинспекции.
Правда, граждане стали реже жаловаться на таких нарушителей. Число обращений в дежурку по кварталам снизилось с 60 до 18. То ли люди не верят в неотвратимость наказания, то ли не доверяют автоинспекторам.
За первые три месяца года в Липецкой области выявлены 178 584 нарушения ПДД. Среди них 588 случаев пьяного вождения, 2963 выезда на встречку, 2246 случаев непредоставления преимущества пешеходам против 1529 нарушений самими пешеходами. При этом 2230 водителей были лишены прав или арестованы. А собираемость штрафов достигла 97%, что, по словам Андрея Панасовича, является одним из лучших показателей в стране.
За первый квартал года в области произошло 146 ДТП, в которых 24 человека погибли, 186 получили травмы различной степени тяжести. Обращаясь к этим данным, Андрей Панасович отметил, что многие ДТП были совершены неопытными водителями. При этом у каждого пятого такого водителя до момента аварии за плечами было несколько десятков нарушений ПДД.
Прокомментировал главный автоинспектор и тему с получением прав — множественные несдачи экзаменов на права в Липецке по коррупционным мотивам, после чего горожане отправляются на пересдачу в районы.
— Даже в Тербунах, где один светофор и железнодорожный переезд, такие водители не могут сдать с первого раза. А когда перед проверяющими стажёр даже не смог тронуться с места на «КамАЗе» в присутствии комиссии, все претензии с нас были сняты, — сказал Андрей Панасович.
Возвращаясь к причинам аварийности, Андрей Панасович предположил: всему виной наша ментальность. Взять хотя бы улицу Плеханова в Липецке рядом с 44-м лицеем. Утром и вечером машины здесь стоят в несколько рядов в нарушение всех знаков и разметки:
— Сами посудите, как ребёнок будет воспринимать правила поведения на дороге, если его родитель останавливается на разделительной полосе, высаживает его на проезжую часть и ведёт в школу, куда следом приходят сотрудники и рассказывают о ПДД.
Штрафуют таких водителей на выходе из школы или посредством передвижных комплексов фиксации нарушений. Но штрафы никого не пугают.
Отвечая на вопрос о государственных номерах без триколора, которые запрещены с 1 января 2025 года, Андрей Панасович буквально зажёгся:
— Как по мне, очень некрасивое явление, которое происходит всё чаще. Мы выдаём знаки с флагами, а водители их просто прячут или меняют на номера без флага. Их они заказывают на маркетплейсах. Когда составляем протокол, в объяснениях говорят: «Я хочу без флага». В чём крутость — не могу понять. Отсутствие флага на номере — это не просто «непатриотично», а маркер глубочайшего неуважения к стране. И какие у таких водителей номера? Три семёрки и прочие «красивые».
0
2
2
9
2
Комментарии